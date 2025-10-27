Mundo

La ONU denunció que combatientes de las FAR están perpetrando ejecuciones sumarias contra civiles en Sudán

La Oficina de Derechos Humanos alertó sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido tras conquistar Al Fasher

Guardar
ARCHIVO - Soldados sudaneses de
ARCHIVO - Soldados sudaneses de la unidad de Fuerzas de Apoyo Rápido. (AP Foto/Hussein Malla, Archivo)

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció este lunes que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), tras tomar la ciudad de Al Fasher luego de un asedio de 18 meses, están llevando a cabo ejecuciones sumarias contra civiles. Según el comunicado oficial recogido por el organismo dirigido por Volker Türk, la información recibida apunta a que “decenas de hombres desarmados están siendo disparados o muertos en el suelo, rodeados de combatientes de las FAR que los acusaban de luchar con el ejército”, como muestran vídeos alarmantes enviados a la oficina de la ONU.

El comunicado advierte que muchas de estas ejecuciones parecen tener un trasfondo étnico, lo que acrecienta la gravedad de las violaciones a los derechos humanos registradas durante y después de la rendición de Al Fasher, último bastión controlado por el ejército sudanés en el estado de Darfur Norte. Türk hizo un llamado a la acción urgente para salvaguardar a la población civil y facilitar una salida segura para quienes intentan abandonar la ciudad sitiada.

Las denuncias incluyen, además, la detención de cientos de personas que trataban de huir, entre las que se encuentra un periodista, y la creciente preocupación de que mujeres y niñas puedan ser víctimas de violencia sexual, dado el grave precedente de abusos en la región, según subrayó la oficina de Derechos Humanos de la ONU.

El asalto a Al Fasher se intensificó
El asalto a Al Fasher se intensificó entre el 22 y el 26 de octubre, período en el que intensos bombardeos culminaron con la rendición de la sexta división de infantería del ejército sudanés

El asalto a Al Fasher se intensificó entre el 22 y el 26 de octubre, período en el que intensos bombardeos culminaron con la rendición de la sexta división de infantería del ejército sudanés. La ofensiva dejó un saldo de numerosos civiles muertos, incluyendo trabajadores humanitarios voluntarios que fueron ejecutados mientras intentaban entregar alimentos y asistencia a los residentes bajo asedio, agregó la ONU.

Las cifras exactas de víctimas aún no pueden estimarse debido a las condiciones de inseguridad y la interrupción de los servicios básicos. “Recuerdo a los comandantes de las FAR sus obligaciones bajo la ley humanitaria internacional, que incluyen la protección de los civiles y garantizar el transporte seguro de suministros esenciales y asistencia humanitaria”, subrayó Volker Türk, según el comunicado.

Además de las atrocidades en Al Fasher, la ONU informó sobre ejecuciones sumarias en la ciudad de Bara, dentro del vecino estado de Kordofán Norte, recientemente capturada por las FAR. Los informes sugieren que las víctimas fueron acusadas de colaborar con el ejército sudanés, en un conflicto que enfrenta a las FAR y a las fuerzas regulares del país desde abril de 2023.

El temor de que los abusos aumenten llevó a la oficina de la ONU a reiterar la necesidad de una intervención internacional inmediata para prevenir más crímenes y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

ONUNaciones UnidasFARSudanFuerzas de Apoyo RápidoUltimas noticas America

Últimas Noticias

Putin recibió a la canciller de Kim Jong-un en el Kremlin y consolidó la alianza militar entre Rusia y Corea del Norte

El presidente ruso agradeció “las proezas de los soldados norcoreanos” en Kursk mientras Pyongyang habría desplegado 15.000 efectivos en apoyo a Moscú

Putin recibió a la canciller

Turquía selló un acuerdo millonario con el Reino Unido para renovar su flota aérea con 20 cazas Eurofighter Typhoon

La compra, estimada en 11.000 millones de dólares, permite a Ankara fortalecer su arsenal como parte de su compromiso con la OTAN y prepararse ante posibles escenarios de crisis en una zona geopolíticamente inestable

Turquía selló un acuerdo millonario

El Kremlin justificó su prueba de un misil de propulsión nuclear y habló de “cambio radical” en Occidente

Rusia asegura que el Burevestnik tiene capacidad de alcanzar grandes distancias y no puede ser detenido por las defensas aéreas. Moscú enfrenta nuevas sanciones, Ucrania recibe más apoyo militar y Trump pidió a Putin el fin de la guerra en lugar de ensayos de armas

El Kremlin justificó su prueba

Perdió su tabla de surf en el mar y lograron encontrarla a más de 2.400 kilómetros de distancia: “No podía creerlo”

Una tabla personalizada desaparecida en el mar de Tasmania llegó hasta las costas de Nueva Zelanda tras un año y medio. Finalmente, se pudo reencontrar con su dueño

Perdió su tabla de surf

Un adolescente de 14 años fue alcanzado y herido por un cocodrilo mientras pescaba en la orilla de una playa en Australia

El joven se encontraba en el agua tapado hasta la cintura cuando el reptil lo mordió en una de sus piernas. Tras ser herido en el abdomen, vecinos intervinieron y lograron estabilizarlo antes de su traslado de urgencia

Un adolescente de 14 años
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Española en redes habla con

Española en redes habla con sinceridad sobre hacer turismo en Colombia “los miedos se te caen uno a uno cuando estas en el país”

Gustavo Petro llamó “majadero” a Leopoldo López, líder opositor venezolano que lo vinculó con Nicolás Maduro

Confirmaron los procesamientos de nueve personas por ingresar drogas a la cárcel de Ezeiza

“Intoxicación alcohólica aguda”: la pericia al conductor que murió al chocar contra el micro en la tragedia en Misiones

Joven de 27 años es asesinado al intentar defender a su padre durante asalto en restaurante de Arequipa

INFOBAE AMÉRICA
El profesor Sergio M. Vicente-Serrano,

El profesor Sergio M. Vicente-Serrano, premio SCES-Margarita Salas en Ciencias Químicas y Ambientales

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) se perderá también el GP de Portugal

España realiza gestiones al más alto nivel con Guinea Ecuatorial por los dos españoles encarcelados

El Gobierno portugués anuncia que destinará inmuebles públicos para alquiler de vivienda

Diez futbolistas españoles nominados a los Onces Mundiales de FIFPRO

ENTRETENIMIENTO

La trágica historia de Björn

La trágica historia de Björn Andrésen, considerado el “niño más hermoso del mundo”

Ethan Hawke reveló las enseñanzas que recibió de su hija: “He aprendido mucho sobre cómo funciona la televisión viendo a Maya en Stranger Things”

Angela Bassett regresó como la reina Ramonda de “Black Panther” en la pasarela de Vogue World

Elizabeth Olsen defendió su privacidad en la industria actual: “No quiero que la gente conozca demasiado mi personalidad”

El elenco de “Stranger Things” se despide de la serie tras casi diez años: “Fuimos una familia”