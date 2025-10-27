Mundo

El Tribunal Electoral de Bolivia oficializó la victoria de Rodrigo Paz en el balotaje

El nuevo mandatario asumirá el cargo el 8 de noviembre, en un proceso de transición que busca garantizar estabilidad política y económica en el país

Guardar
El candidato electo Rodrigo Paz
El candidato electo Rodrigo Paz se dirige a sus partidarios después de que los resultados preliminares lo mostraran como líder en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en La Paz, Bolivia, el domingo 19 de octubre de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia presentó este lunes los resultados finales de la segunda vuelta presidencial, celebrada el 19 de octubre, y proclamó oficialmente como ganador al binomio encabezado por el político centrista Rodrigo Paz Pereira. En una sesión pública, la Sala Plena del TSE aprobó el cómputo definitivo de los votos emitidos tanto en las nueve regiones del país como en el exterior. De acuerdo con los resultados oficiales, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por Paz, obtuvo 3.519.534 votos válidos, lo que representa el 54,96 % del total, mientras que la alianza Libre, del expresidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga, alcanzó 2.884.661 votos, equivalentes al 45,04 %.

“Los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos válidos en segunda vuelta electoral y que, por lo tanto, resultaron electos como presidente y vicepresidente son los siguientes ciudadanos: Rodrigo Paz Pereira, presidente; Edman Lara Montaño, vicepresidente”, precisó el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga. Luego de la lectura del informe, los vocales del tribunal aprobaron el cómputo oficial y firmaron el acta correspondiente. “Con lo cual, queda cerrado el proceso electoral 2025”, declaró el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel.

El presidente en funciones del
El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel.

El acto oficial se desarrolló en la ciudad de La Paz y contó con la presencia de representantes diplomáticos, observadores internacionales y delegados de las organizaciones políticas. En la primera vuelta, realizada el pasado 17 de agosto, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y renovar la Asamblea Legislativa para el periodo 2025-2030. En esa ocasión, los candidatos más votados fueron Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, quien ya había ejercido la presidencia entre 2001 y 2002. Sin embargo, ninguno de los dos logró la mayoría necesaria para proclamarse vencedor en la primera instancia, por lo que el 19 de octubre se llevó a cabo una inédita segunda vuelta, un mecanismo introducido en la Constitución vigente desde 2009.

Tras confirmarse los resultados, el presidente Luis Arce, junto con varios exmandatarios, figuras de la oposición y gobiernos de distintos países de América y Europa, felicitaron a Paz por su triunfo. El nuevo mandatario asumirá oficialmente el cargo el próximo 8 de noviembre, durante una ceremonia en la que prestará juramento como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

El presidente electo Rodrigo Paz,
El presidente electo Rodrigo Paz, a la derecha, y el vicepresidente electo Edman Lara unen sus manos durante la campaña electoral en El Alto, Bolivia, el domingo 10 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Con el objetivo de garantizar una transición ordenada, el gobierno saliente y el equipo del presidente electo conformaron dos comisiones encargadas de coordinar los procesos de traspaso de información y organización de la investidura. Una de ellas se ocupa de la Transmisión de Mando Presidencial, mientras que la otra trabaja en la Transición de Gobierno, siguiendo un calendario consensuado entre las autoridades entrantes y salientes para la entrega de informes y documentación oficial.

En este contexto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, recibió este lunes al equipo de transición y entregó a su delegada, Carla Faval, la información correspondiente a esa cartera de Estado. Por su parte, Rodrigo Paz tiene previsto viajar este martes a Estados Unidos para sostener reuniones con organismos multilaterales con sede en ese país, con el propósito de asegurar la provisión de combustibles y fortalecer la disponibilidad de dólares en la economía boliviana, dos de los principales desafíos que enfrenta actualmente el país.

Finalmente, el TSE informó que este miércoles entregará las credenciales oficiales a los diputados y senadores elegidos en agosto, mientras que la próxima semana hará lo propio con el presidente y vicepresidente electos, en vísperas de la ceremonia de investidura que marcará el inicio del nuevo gobierno.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo PazElecciones en BoliviaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Mark Carney se reunirá con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales de Canadá y China con Estados Unidos

El primer ministro canadiense buscará relanzar los vínculos bilaterales con China durante la cumbre de la APEC en Corea del Sur

Mark Carney se reunirá con

La petrolera rusa Lukoil anunció la venta de todos sus activos en el exterior tras las nuevas sanciones de Estados Unidos

La medida responde al congelamiento de bienes y la prohibición a empresas estadounidenses de realizar negocios con la compañía, en un intento de Washington por restringir los ingresos energéticos que financian la guerra en Ucrania

La petrolera rusa Lukoil anunció

El influencer Ben Bader murió repentinamente a los 25 años

La noticia del fallecimiento del joven, radicado en Miami, provocó una ola de mensajes de apoyo y recuerdos emotivos entre quienes valoraban el impacto positivo de su trabajo

El influencer Ben Bader murió

La batalla por Pokrovsk entró en su “fase decisiva” con fuerzas rusas a nueve kilómetros de cercar la ciudad

Las tropas ucranianas controlan el norte mientras grupos enemigos avanzan en pequeñas unidades aprovechando la escasez de personal defensivo

La batalla por Pokrovsk entró

“No quiero reunirme con él”: Trump congela el diálogo con Mark Carney tras la polémica campaña canadiense contra los aranceles

El presidente estadounidense aseguró que no planea reunirse “por un tiempo” con el primer ministro canadiense luego de que una campaña financiada por Ontario criticara su política arancelaria

“No quiero reunirme con él”:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La calidad del aire en

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 27 de octubre

Brugada destaca descenso en los delitos de alto impacto en la CDMX

Caso Miguel Uribe Turbay: capturaron en Meta a alias El Viejo, que estaría por encima de “El Costeño” en la estructura criminal

Gobierno Petro “no ha podido” brindar garantías a las trabajadoras sexuales, aseguró Amaranta Hank: “La sociedad no está preparada para recibirlas”

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este lunes 27 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) Villarreal y Getafe toman

(Crónica) Villarreal y Getafe toman Mestalla y San Mamés

Registrado un terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía

La UE condena el ataque israelí del domingo contra militares de la FINUL en el sur de Líbano

La UE evacua a 133 pacientes de Gaza para recibir atención médica en España, Turquía e Irlanda

El jefe del Ejército de Sudán confirma la retirada de las tropas de la ciudad de El Fasher, en manos de las RSF

ENTRETENIMIENTO

Así vive Mary Elizabeth Winstead

Así vive Mary Elizabeth Winstead lejos del bullicio de Hollywood junto a Ewan McGregor: “Esto sería el cielo para mí”

Sydney Sweeney aclara si tiene alguna cirugía estética: “Voy a envejecer con gracia”

Allison Mack rompe el silencio sobre NXIVM tras dos años de ser liberada de prisión

La familia de Britney Spears evalúa una intervención por su comportamiento actual

La dura acusación contra la próxima película de George Clooney: provocará una oleada de suicidios