El régimen chino intensificó la presión militar sobre Taiwán con maniobras cerca de la isla a días de la reunión entre Xi y Trump

La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL) llevó a cabo recientemente maniobras en torno a la isla de Taiwán, informó la televisión estatal del régimen chino el domingo por la noche, pocos días antes de la reunión prevista en Corea del Sur entre Xi Jinping y Donald Trump.

Según el canal militar de la cadena estatal CCTV, unidades del Comando del Teatro Oriental del EPL realizaron ejercicios “de combate real” para poner a prueba su capacidad de “reconocimiento, alerta temprana, bloqueo aéreo y ataques de precisión”. Entre las aeronaves participantes figuraron cazas J-10 y bombarderos H-6K, que efectuaron simulacros de enfrentamiento sobre áreas marítimas y aéreas alrededor de la isla.

El informe destacó que las operaciones se enmarcan en el refuerzo de la "preparación integral para el combate" y en la defensa de la "soberanía e integridad territorial“. Expertos militares citados por medios oficiales calificaron las maniobras de ”rutinarias" y orientadas a disuadir lo que Beijing denomina "actividades separatistas" en Taiwán.

El Ministerio de Defensa de Taiwán no reportó movimientos inusuales, aunque en su boletín diario registró la presencia de cuatro aeronaves militares chinas en las inmediaciones de su territorio. Taipéi rechaza los reclamos de soberanía de Beijing y sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

Washington, principal socio armamentístico de Taiwán, mantiene su compromiso de proveer medios defensivos a la isla pese a no tener lazos diplomáticos formales.

En las últimas semanas, la disputa entre Taipéi y Beijing se ha recrudecido en torno a la resolución 2758 de Naciones Unidas, que en octubre de 1971 reconoció a la República Popular China como la única representante legítima de China ante el organismo.

El régimen chino sostiene que dicha resolución también respalda su soberanía sobre Taiwán, una interpretación que Taipéi considera una "distorsión" del texto original con el propósito de fabricar una "supuesta base legal" para justificar una "futura agresión armada" contra su territorio.

El anuncio de los ejercicios llega en vísperas del encuentro entre Xi y Trump, al margen de una cumbre regional en Corea del Sur, donde se prevé que ambos mandatarios aborden, entre otros asuntos, la situación en el estrecho de Taiwán y las tensiones comerciales bilaterales.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó el sábado que Taipéi no debería preocuparse por las conversaciones. "Lo que le preocupa a la gente es que vayamos a conseguir un trato comercial favorable a cambio de retirarnos de Taiwán. Nadie lo está contemplando“, aseveró Rubio en un vuelo rumbo a Doha.

Por su parte, la Cancillería taiwanesa manifestó el domingo que seguirá de cerca la evolución de las interacciones entre Estados Unidos y China, y subrayó que los canales de comunicación entre Taipéi y Washington permanecen abiertos.

(Con información de EFE)

