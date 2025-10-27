Mundo

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional

“Todo el personal involucrado está a salvo y en condición estable”, dijo la Flota del Pacífico de la Marina estadounidense por medio de un comunicado. “La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación”, agregó

Helicóptero MH-60R Seahawk de la Marina de EEUU (Lockheed Martin)

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional el domingo en incidentes separados, informaron las autoridades, sin que se reportaran muertes.

El primer accidente involucró a un helicóptero MH-60R Sea Hawk, que “cayó en las aguas del Mar de China Meridional mientras realizaba operaciones de rutina desde el portaaviones USS Nimitz”, según un comunicado de la Flota del Pacífico de la Marina estadounidense. Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron a los tres tripulantes a bordo del helicóptero, continuó el comunicado.

Media hora después, un avión de combate Boeing F/A-18F Super Hornet se estrelló en el Mar de China Meridional, también “mientras realizaba operaciones de rutina” desde el USS Nimitz. El comunicado indicó que ambos tripulantes se eyectaron de la aeronave y fueron rescatados.

“Todo el personal involucrado está a salvo y en condición estable”, dijo la Marina. “La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación”, agregó.

Los accidentes ocurren mientras el presidente Donald Trump realiza su primera gira por Asia en el marco de su segundo mandato. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se prepara para iniciar viajes por varios países asiáticos.

Un avión de combate Boeing F/A-18F Super Hornet (REUTERS)

A principios de este año, dos aviones de guerra estadounidenses cayeron del portaaviones Harry S. Truman mientras operaban en Medio Oriente. El F/A-18 es al menos el cuarto de los aviones de combate, cada uno valorado en 60 millones de dólares, que la Marina ha perdido este año.

El Mar de China Meridional, una vía estratégica, es reclamado por el régimen de China y varias naciones del sudeste asiático. Sin embargo, Beijing afirma ser propietaria de casi toda la región, desafiando un fallo de un tribunal internacional. Durante las últimas dos décadas, China ha reforzado sus reclamaciones mediante la construcción de instalaciones militares en islas y arrecifes en disputa.

Por su parte, Estados Unidos sostiene que las reivindicaciones y el desarrollo militar chinos amenazan la libertad de navegación y el libre comercio en la zona. Las fuerzas estadounidenses mantienen una presencia constante en la región para rechazar los reclamos de soberanía chinos y respaldar a los aliados y socios de Washington.

Las relaciones entre Estados Unidos y China se habían deteriorado en las últimas semanas tras la imposición mutua de medidas drásticas, luego de meses de relativa calma.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent (REUTERS)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el domingo que Washington ha alcanzado un acuerdo comercial marco con Beijing, lo que contribuye a aliviar las tensiones antes de la esperada reunión entre Donald Trump y Xi Jinping.

En paralelo, la Marina estadounidense ha registrado varias pérdidas de aeronaves este año. Durante la primavera, dos F/A-18 cayeron en el Mar Rojo; uno cayó por la borda de un portaaviones y el otro sufrió un aparente problema en su sistema de aterrizaje. Otro F/A-18 se estrelló frente a Virginia durante un vuelo de entrenamiento en agosto.

El USS Nimitz, desde donde ocurrieron los recientes accidentes, es uno de los portaaviones más grandes del mundo y el más antiguo en servicio activo de la Marina, con su retiro previsto para el año próximo.

(Con información de AFP)

