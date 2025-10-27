Mundo

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

En el marco de la cumbre de la ASEAN en Malasia, el presidente estadounidense dijo que colaborará para poner fin a ese enfrentamiento mientras delegaciones de ambas partes negocian en Estambul un marco duradero tras el alto el fuego logrado en Doha

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la cumbre ASEAN-Estados Unidos en Kuala Lumpur, Malasia. 26 de octubre de 2025 (Vincent Thian/Pool vía REUTERS)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que resolverá la crisis entre Afganistán y Pakistán “muy rápidamente”, mientras las conversaciones de paz entre los vecinos en conflicto entraron en su segundo día.

Los dos países están inmersos en una amarga disputa, con cada lado diciendo que respondió a la agresión del otro durante enfrentamientos a principios de este mes.

Fue el enfrentamiento más mortífero entre ellos en varios años, marcando un punto bajo en las relaciones y causando alarma en una región donde grupos armados como Al Qaeda intentan resurgir.

Pakistán acusa a Afganistán de hacer la vista gorda ante los militantes que cruzan la frontera para realizar ataques, una acusación que los talibanes rechazan.

La segunda ronda de conversaciones entre ellos comenzó en Estambul el sábado, centrándose en transformar un frágil alto al fuego, logrado a principios de este mes en Doha, en un marco duradero para la paz y la seguridad fronteriza.

He oído que Pakistán y Afganistán han comenzado”, afirmó Trump al margen de la Cumbre de la ASEAN en Malasia. “Pero lo resolveré muy rápido”.

El presidente norteamericano se refirió a este conflicto mientras asistía a la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, añadiendo que los líderes de Pakistán eran “gente magnífica”.

El Ejército de Pakistán dijo
El Ejército de Pakistán dijo este domingo que abatió a 25 talibanes en dos operaciones fronterizas

El ejército de Pakistán informó el domingo que mató a 25 militantes mientras “repelía dos fuertes intentos de infiltración” a lo largo de la frontera, incluso mientras las delegaciones hablaban en Estambul. Añadió que cinco soldados paquistaníes murieron durante el enfrentamiento.

En un comunicado publicado por la oficina de medios del Ejército, los militares paquistaníes informan de que las incursiones de los milicianos del TTP ocurrieron en Waziristán del Norte y en Jíber Pajtunjua. Entre los fallecidos había “cuatro atacantes suicidas” y los militares se han incautado de “un gran arsenal de armas y explosivos”.

Los combates se han saldado también con la muerte de cinco militares paquistaníes, según el Ejército.

Los enfrentamientos a principios de este mes mataron a decenas de personas e hirieron a cientos en Afganistán, aunque Pakistán negó haber atacado a civiles y aseguró que apuntó a militantes y sus escondites.

La agencia noticiosa talibana RTA reportó el domingo que, después de 15 horas de “discusiones continuas”, el lado afgano había presentado un borrador según el cual Pakistán no violará el territorio y el espacio aéreo de Afganistán y no permitirá que “ningún grupo anti-afgano u oposición utilice el territorio paquistaní contra nuestro país”.

También hubo una expresión de disposición para establecer “un canal de cuatro vías para monitorear el acuerdo de alto al fuego” e intercambiar información sobre violaciones, informó RTA.

Combatientes talibanes afganos patrullan cerca
Combatientes talibanes afganos patrullan cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán en Spin Boldak, provincia de Kandahar (REUTERS/Stringer)

Los paquistaníes presentaron un segundo borrador a los afganos el sábado por la noche, según RTA.

Nadie del gobierno paquistaní estuvo disponible para comentar. Pero es probable que los comentarios de Trump complazcan al liderazgo político y militar del país, que desea vínculos más estrechos con la Casa Blanca.

Pakistán también ha elogiado a Trump por su papel en la desactivación de una crisis a principios de este año con India.

Las regiones fronterizas de Pakistán han experimentado violencia desde 1979, cuando Estados Unidos lo usó como plataforma para su guerra contra la Unión Soviética en Afganistán.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

PakistánAfganistánDonald TrumpÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAtalibanes

Últimas Noticias

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, inicia una gira clave por Asia para reforzar alianzas y frenar la influencia de China

El secretario de Guerra de Estados Unidos visitará Japón, Malasia, Vietnam y Corea del Sur, en medio de llamados de Washington para aumentar el gasto en defensa y coordinar estrategias regionales

Pete Hegseth, jefe del Pentágono,

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

Es el cuarto episodio de este tipo en una sola semana. Las autoridades acusan al dictador Lukashenko de inacción ante el uso de estos dispositivos para transportar cigarrillos ilegales

Lituania volvió a cerrar el

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

La medida se basa en la declaración de un testigo y forma parte de una campaña judicial contra miembros de la principal fuerza opositora, que denuncia una estrategia para excluirlos de las próximas elecciones

La Fiscalía de Turquía acusó

Violencia en Camerún: al menos cuatro muertos y múltiples detenciones tras las protestas contra los resultados electorales

Las autoridades arrestaron a cerca de 30 opositores, entre ellos políticos y activistas, en medio de denuncias de fraude y tensiones por la disputa entre el presidente Paul Biya y el candidato rival Issa Tchiroma

Violencia en Camerún: al menos

Así descifraron los mayas los ciclos del Sol y la Luna: el algoritmo milenario detrás de sus predicciones

Expertos revelan cómo la observación continua, la matemática avanzada y el calendario Tzolk’in permitieron anticipar con éxito los eclipses durante siglos y consolidar un legado que aún perdura

Así descifraron los mayas los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima hoy en Perú: temperaturas

Clima hoy en Perú: temperaturas para Iquitos este 26 de octubre

Elecciones 2025, en vivo: se demora la carga de los resultados oficiales

EN VIVO|Así avanza la consulta del Pacto Histórico: conozca los boletines de la jornada

En medio de miles de flores, Clara Brugada inaugura la Mega Ofrenda en el Zócalo de la CDMX

Violenta pelea en una discoteca de Cartagena dejó un herido y obligó al cierre de las instalaciones

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Sainz: "Ha pasado de

Carlos Sainz: "Ha pasado de todo, un desastre"

Fernando Alonso: "La próxima vez será un coche diseñado por Newey, esperemos no ser tan lentos"

Petro acusa a EEUU de "aliarse con la mafia" tras las sanciones de Trump: "Creí que nos podíamos ayudar"

Gemma Pinto desvela cómo lleva Mar Márquez su lesión

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

ENTRETENIMIENTO

Revelan que Megan Fox y

Revelan que Megan Fox y Machine Gun Kelly estarían recomponiendo su relación: “Las cosas están muy bien ahora”

“Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze”: todo lo que se sabe sobre la continuación del anime

Aseguran que Sophie Turner y Chris Martin tuvieron una cita secreta en Londres tras sus recientes rupturas

Justin Bieber anunció su proyecto digital más ambicioso antes de Coachella 2026: “Va a ser genial”

Los hermanos Duffer revelan los secretos de “Stranger Things” en su quinta y última temporada en Netflix