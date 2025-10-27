Donald Trump calificó de “no apropiado” el anuncio de Vladimir Putin sobre la prueba del misil nuclear Burevestnik (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el lunes de "no apropiado" el anuncio de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la prueba de un misil de crucero de propulsión nuclear.

"Debería poner fin a la guerra (en Ucrania). Una guerra que debería haber durado una semana ya está a punto de cumplir su cuarto año. Eso es lo que debería hacer en lugar de probar misiles“, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Putin anunció el domingo la exitosa prueba final del misil Burevestnik, que según él tiene "alcance ilimitado“. Durante el último ensayo, realizado el 21 de octubre, el misil permaneció en el aire “alrededor de 15 horas” y recorrió 14.000 km, según el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, quien añadió que esa distancia “no es un límite” para esta arma.

Putin calificó el misil como una "creación única que nadie más en el mundo posee“, y afirmó que sus características técnicas permiten utilizarlo “con precisión garantizada contra objetivos altamente protegidos situados a cualquier distancia”.

El mandatario ruso, que mantiene una ofensiva en la vecina Ucrania, ordenó comenzar la preparación de “infraestructuras para poner en servicio este armamento en las fuerzas armadas” rusas. Putin había anunciado en 2018 que el ejército ruso estaba desarrollando estos misiles, que según él pueden evadir prácticamente todos los sistemas de interceptación existentes.

Trump había prometido poner fin rápidamente a la guerra de Ucrania a su regreso a la Casa Blanca en enero, pero las conversaciones entre Moscú y Kiev se han estancado, a pesar de los esfuerzos de mediación del presidente estadounidense. Las fuerzas rusas están ganando terreno lenta pero sostenidamente en Ucrania, destruyendo las defensas de Kiev en costosas batallas.

El martes, Trump aplazó indefinidamente un proyecto de reunión recién anunciado con Putin en Budapest, afirmando no querer mantener conversaciones "para nada“. De hecho, Estados Unidos impuso al día siguiente nuevas sanciones sobre los hidrocarburos rusos.

El sábado, el presidente reiteró que no “perdería su tiempo” programando un nuevo encuentro con Putin sin que hubiera un acuerdo a la vista para poner fin al conflicto en Ucrania.

Un emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, se reunió el viernes y el sábado con responsables de la administración Trump, según una fuente rusa cercana a las conversaciones, y las negociaciones deberían continuar el domingo.

Por su parte, Putin hizo saber el domingo que no quería fijar un calendario para el fin de los combates. "No vamos a armonizar nada con fechas o acontecimientos cualesquiera, nos basaremos en una racionalidad militar“, indicó durante su encuentro con responsables militares.

Ucrania denuncia al menos tres muertos y una treintena de heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Sobre el terreno, un ataque ruso con drones durante la noche del sábado sobre Kiev dejó durante la noche tres muertos y cerca de una treintena de heridos, entre ellos seis niños, según el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko.

En Rusia, un ataque ucraniano con drones causó el domingo un muerto y un herido en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según el gobernador regional, Viacheslav Gladkov.

