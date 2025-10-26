Mundo

Taiwán rechazó la unificación con China tras el “Día de la Retrocesión”: “Democracia y autoritarismo son incompatibles”

El Consejo de Asuntos Continentales de Taipei advirtió que la experiencia de Hong Kong demuestra que la fórmula propuesta por China implica pérdida de autonomía y dominio del Partido Comunista

Guardar
El presidente de Taiwán, Lai
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, visita la base aérea de Songshan en Taipéi, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El Gobierno de Taiwán afirmó que la “unificación” con China carece de atractivo para su población, que históricamente defendió un modelo de vida basado en la libertad y la democracia.

La declaración del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) se conoció en el 80 aniversario del fin del dominio japonés sobre la isla y en reacción a un evento en Beijing donde se celebró el “Día de la Retrocesión de Taiwán”.

Durante la ceremonia en la capital china, el alto dirigente Wang Huning —miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista— instó a trabajar hacia la “reunificación nacional” y llamó a “no dejar espacio a actividades separatistas”.

El MAC respondió que el verdadero problema entre ambos lados del estrecho radica en “la diferencia de sistemas”, dado que “democracia y autoritarismo son incompatibles”.

“El caso de Hong Kong demostró que ‘un país, dos sistemas’ termina siendo dominio autoritario del PCCh. Por eso, el supuesto ‘futuro próspero tras la unificación’ no resulta atractivo para la población taiwanesa”, enfatizó el organismo.

Un barco de la Guardia
Un barco de la Guardia Costera de Taiwán patrulla cerca de la isla Dadan mientras se ve el Xiamen de China al fondo, en la isla Dadan (REUTERS/Ann Wang)

Taipéi argumentó que el principio de “una sola China”, el “Consenso de 1992” y la fórmula “un país, dos sistemas” son mecanismos para “eliminar la República de China y anexionar Taiwán”.

El Gobierno aseguró que la política de “unificación pacífica” reiterada por Beijing solo busca la absorción de la isla y ya fue “firmemente rechazada” por la mayoría de la opinión pública en Taiwán.

China celebró este sábado el “Día de la Retrocesión de Taiwán”, una festividad que marca la devolución de la isla al gobierno chino tras la derrota de Japón en 1945 y que Beijing promueve como símbolo de la “reunificación nacional”, en medio del rechazo de Taipéi, que considera el acto una afrenta a su soberanía.

La Asamblea Nacional Popular (ANP) designó oficialmente el 25 de octubre como fecha para la conmemoración, coincidiendo con el 80º aniversario de aquel evento histórico.

El acto central en Beijing contó con “invitados taiwaneses” y la intervención de Song Tao, director chino de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, quien declaró que la efeméride es “una acción firme para defender el principio de ‘una sola China’ y oponerse al independentismo taiwanés”.

El presidente de Taiwán, Lai
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronuncia un discurso durante las celebraciones del Día Nacional en Taipei (REUTERS/Ann Wang)

Tenemos la fuerza para derrotar cualquier intento separatista de lograr la ‘independencia de Taiwán’ y para impulsar el desarrollo pacífico de las relaciones entre ambos lados del Estrecho”, aseguró Song desde la Casa Diaoyutai, centro habitual de contactos del alto gobierno chino, según Global Times.

El funcionario reafirmó el objetivo de “fortalecer el sentido compartido de pertenencia a la nación china y de impulsar firmemente la causa de la ‘reunificación nacional’”.

La conmemoración tiene lugar en un contexto de crecientes tensiones políticas y militares entre China y Taiwán, impulsadas por los relatos contrapuestos sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y el aumento de la presión diplomática y militar de Beijing sobre la isla.

Además, las tensiones entre ambos países también impactan a Estados Unidos. Luego de que el Senado estadounidense aprobara una ley que refuerza la cooperación militar con la isla, el Ministerio de Defensa chino advirtió el 17 de octubre que el apoyo de Washington constituye un “juego de azar muy peligroso”.

Estados Unidos también está involucrado
Estados Unidos también está involucrado en el conflicto entre Taiwán y China.

Por otra parte, amenazó a la administración del presidente Donald Trump ya que podría “pagar un precio muy alto”. Beijing consideró que estas acciones representan una amenaza para su soberanía, seguridad, desarrollo y la estabilidad global.

El portavoz de Defensa Zhang Xiaogang instó al gobierno norteamericano a dejar de utilizar la “carta de Taiwán” en su política exterior y enfatizó que la cuestión taiwanesa es parte de los asuntos internos de China.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaChinaTaiwánDía de la Retrocesión de TaiwánConsejo de Asuntos ContinentalesWang Huning

Últimas Noticias

El régimen norcoreano reforzará sus vínculos con Rusia y Bielorrusia en una visita oficial de su canciller

Choe Son-Hui iniciará una gira para fortalecer aún más la relación bilateral entre Pyonyang y Moscú, mientras crecen los lazos militares y económicos en el contexto de la guerra en Ucrania

El régimen norcoreano reforzará sus

La Fiscalía de París aumentó a más de un centenar los efectivos asignados a la investigación del robo en el Louvre

Las autoridades francesas intensificaron la búsqueda de los responsables del millonario hurto en el museo nacional. Los efectivos analizaron pruebas y grabaciones para evitar que las piezas sean vendidas en el mercado ilegal

La Fiscalía de París aumentó

Miles de israelíes marcharon para exigir que los terroristas de Hamas devuelvan los restos de todos los rehenes asesinados en Gaza

Durante la protesta, Alon Nimrodi, padre de uno de los cautivos fallecidos recientemente devuelto, pidió al gobierno una postura más firme para asegurar el regreso de todos

Miles de israelíes marcharon para

Un informe revela el programa ruso de adoctrinamiento militar de jóvenes ucranianos en territorios ocupados

Adolescentes de regiones ocupadas son trasladados a instalaciones rusas donde reciben formación castrense bajo supervisión de altos mandos

Un informe revela el programa

Entre la vida y la muerte: cómo y por qué los cementerios de París celebran la existencia

Nacidos de una crisis sanitaria en el siglo XVIII y consolidados con la reforma napoleónica, hoy son espacios de arte, naturaleza y cultura que atraen a miles de visitantes cada día

Entre la vida y la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados del último sorteo de

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 25 de octubre

Ricardo Delgado, de Analytica: “El reseteo económico exige consensos y acuerdos políticos inéditos”

Clima en Valencia: temperatura y probabilidad de lluvia para este 26 de octubre

Resultados de la Kábala de este sábado 25 de octubre: números ganadores del último sorteo

Cómo preparar un jugo de calabaza que ayuda a mantener una buena digestión

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Cuba extradita a México a Zhi Dong Zhang, supuesto traficante de fentanilo

Más de una veintena de heridos, incluidos seis niños, en un ataque con drones rusos en Kiev (Ucrania)

Timor Oriental se convierte en el undécimo país miembro de la ASEAN

El satélite de comunicaciones 'SpainSat NG II' despega con éxito desde Cabo Cañaveral

Lucía Puenzo: “Se necesitan muchos cómplices silenciosos para que ocurra un abuso”

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox contó cómo

Michael J. Fox contó cómo Michael Landon influyó en su decisión de protagonizar ‘Teen Wolf’

Una amiga de Elizabeth Taylor brindó detalles de la vida íntima de la icónica actriz: “Hablábamos de sexo todo el tiempo”

Kris Jenner mostró su rostro tras someterse a un lifting de 100 mil dólares

George Clooney sugirió que el robo al Louvre podría inspirar la próxima película de “La gran estafa”

Murió a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’