Mundo

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

Es el cuarto episodio de este tipo en una sola semana. Las autoridades acusan al dictador Lukashenko de inacción ante el uso de estos dispositivos para transportar cigarrillos ilegales

Guardar
Lituania volvió a cerrar su
Lituania volvió a cerrar su aeropuerto por un incidente con globos (REUTERS/Andrius Sytas)

La interrupción del tráfico aéreo en la capital lituana ha desvelado un cruce de caminos entre contrabando, tensiones fronterizas y seguridad europea. El domingo, el aeropuerto de Vilna (Vilnius) y los pasos fronterizos terrestres hacia Bielorrusia fueron clausurados después de que varios objetos —identificados como globos de helio— penetraran en el espacio aéreo lituano, según informó el Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania. Es el cuarto episodio de este tipo en una sola semana.

Las autoridades lituanas explican que estos globos, procedentes de la frontera vecina, son usados por contrabandistas para transportar cigarrillos hacia la Unión Europea. Al mismo tiempo, acusan directamente al dictador bielorruso Alexander Lukashenko de no tomar medidas para frenar la práctica, lo que eleva el duelo diplomático entre Vilna y Minsk.

El cierre del aeropuerto se prolongó hasta las 23:40 GMT, mientras que los pasos fronterizos permanecerán suspendidos hasta que se reúna la Comisión de Seguridad Nacional el lunes, según informaron fuentes oficiales. Hasta ese momento los vuelos y el tráfico en la frontera quedaron congelados, con consecuencias directas para miles de pasajeros.

El aeropuerto de Vilna ya había sido cerrado el martes, el viernes y el sábado de esa misma semana, además del incidente del 5 de octubre, cada vez por la detección de globos en su espacio aéreo. Las autoridades lituanas registran un patrón repetitivo.

Según datos oficiales, en el año anterior ingresaron a Lituania 966 globos de este tipo, y en lo que va del año se han contabilizado ya más de 500. Las cifras arrojan un problema persistente, estructural, más allá del cierre puntual de un aeropuerto o frontera.

Desde una perspectiva de seguridad aérea y soberanía, el incidente adquiere un cariz estratégico. Lituania es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, y su frontera oriental la conecta con Bielorrusia y, por extensión, con la influencia rusa. Cualquier violación de su espacio aéreo desencadena atención más allá del simple contrabando.

El uso de globos de helio resulta oportuno desde la perspectiva criminal: menos costosos que drones, más difíciles de detectar y útiles para sortear controles terrestres en un territorio muy vigilado. En ese contexto, autoridades lituanas han autorizado incluso a sus guardias fronterizos a abatir este tipo de dispositivos desde el año pasado.

El contrabando de cigarrillos no es un daño menor: se estima que Bielorrusia suministra hasta el 93 % de los cigarrillos ilegales que ingresan a Lituania, según estudios sobre relaciones bilaterales. La repercusión fiscal, sanitaria y de seguridad es significativa: evasión de impuestos, redes organizadas, zonas de sombra donde pueden incubarse actividades mayores.

Unidades del sistema de defensa
Unidades del sistema de defensa aérea Patriot alemán se ven en el aeropuerto de Vilnius en Vilnius, Lituania, el 7 de julio de 2023 (REUTERS/Janis Laizans/Foto de archivo)

La reacción de Minsk, de momento, es de escepticismo o desmentido: Bielorrusia niega responsabilidad directa en el uso de su territorio por los contrabandistas y rechaza que estos globos formen parte de una campaña estatal. Sin embargo, Lituania interpreta la inacción como complicidad. Esta dinámica añade una dimensión geopolítica que va más allá del incidente puntual.

En el plano regional, este tipo de incidente no es aislado: otros países bálticos y del este de Europa han registrado incursiones aéreas inusuales, drones o dispositivos ligeros provenientes de Bielorrusia o Rusia, lo que eleva el nivel de alerta de la OTAN en flancos orientales. Dentro de ese contexto, un globo de fumadores puede convertirse en símbolo de debilidad fronteriza o réplica en un juego de poder asimétrico.

Para Vilna, la clave será calibrar la respuesta sin caer en escaladas mayores. La reunión de su Comisión de Seguridad Nacional servirá para diseñar el plan: endurecer controles fronterizos, cerrar pasos más tiempo, desplegar vigilancia aérea, establecer sanciones más duras para los contrabandistas. Ya la primera ministra Inga Ruginienė avisó que, de repetirse, Lituania no dudará en cerrar definitivamente su frontera con Bielorrusia.

Más allá de las medidas inmediatas, el episodio invita a reflexionar sobre la fragilidad del derecho europeo al control de su espacio aéreo y fronteras externas, en un momento en que los métodos de violación mutan: balones de helio, drones, vuelos no identificados. La lección para la UE y la OTAN puede ser que la amenaza no siempre llega en forma de jets o misiles, sino flotando silenciosa y ligera sobre sus cielos.

Para las aerolíneas, los pasajeros y los estados huéspedes, la interrupción del tráfico no es menor. Miles de personas desplazadas, vuelos cancelados, coste económico y de reputación. Un aeropuerto como el de Vilna, puerta de entrada al Báltico y al este de Europa, descubre que también es un punto vulnerable en la red logística global.

Temas Relacionados

LituaniaBielorussiaincidentes con globos

Últimas Noticias

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

La medida se basa en la declaración de un testigo y forma parte de una campaña judicial contra miembros de la principal fuerza opositora, que denuncia una estrategia para excluirlos de las próximas elecciones

La Fiscalía de Turquía acusó

Violencia en Camerún: al menos cuatro muertos y múltiples detenciones tras las protestas contra los resultados electorales

Las autoridades arrestaron a cerca de 30 opositores, entre ellos políticos y activistas, en medio de denuncias de fraude y tensiones por la disputa entre el presidente Paul Biya y el candidato rival Issa Tchiroma

Violencia en Camerún: al menos

Así descifraron los mayas los ciclos del Sol y la Luna: el algoritmo milenario detrás de sus predicciones

Expertos revelan cómo la observación continua, la matemática avanzada y el calendario Tzolk’in permitieron anticipar con éxito los eclipses durante siglos y consolidar un legado que aún perdura

Así descifraron los mayas los

India y China reanudaron los vuelos directos tras cinco años de tensiones fronterizas

El primer enlace aéreo entre Calcuta y Cantón marca un gesto de deshielo diplomático entre las dos potencias asiáticas, que buscan recomponer sus relaciones tras el conflicto del valle de Galwan

India y China reanudaron los

Rusia le informó a Estados Unidos sobre el cerco a 10.000 soldados ucranianos

Kiril Dmitriev, asesor económico del Kremlin, comunicó a funcionarios estadounidenses detalles sobre el aislamiento de tropas ucranianas en el este, destacando la importancia estratégica de Kupiansk y Pokrovsk para el control del Donbás

Rusia le informó a Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 400 personas sancionadas

Más de 400 personas sancionadas y cinco capturados dejó la jornada electoral de la consulta del Pacto Histórico

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

Dólar cripto: a cuánto cotiza la divisa en el mercado que nunca cierra a poco de que se conozca el resultado electoral

¿Habrá toque de queda a una semana de la declaratoria de emergencia en Lima y Callao? Esto dijo el ministro del Interior, Vicente Tiburcio

Así puede solicitar de manera sencilla y con horarios especiales el trámite de salida de un vehículo de patios en Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
La Iglesia Católica de Venezuela

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas estadounidenses para Ucrania

España cierra el Mundial de pista con un décimo puesto en madison

La participación en las legislativas argentinas, en mínimos desde el retorno de la democracia

Un doblete de Oyarzabal saca los colores al Sevilla

ENTRETENIMIENTO

Los hermanos Duffer revelan los

Los hermanos Duffer revelan los secretos de “Stranger Things” en su quinta y última temporada en Netflix

Rose Byrne deslumbra en “If I Had Legs I’d Kick You” y se perfila como candidata al Oscar tras ganar el Oso de Plata

El secreto detrás de “El Origen”: cómo DiCaprio influyó en el guion de Christopher Nolan

Diane Keaton y los recuerdos de su madre: “La vida le dio unos golpes de los que no se recuperó”

Drew Barrymore reveló cómo un centro de rehabilitación para adolescentes cambió su vida: “Lo mejor que me ha pasado”