Israel autorizó a Hamas cruzar la “línea amarilla” de Gaza para buscar los restos de los rehenes fallecidos

Un militante de Hamas vigila durante las labores de búsqueda de cadáveres de rehenes en Khan Younis, sur de Gaza, la semana pasada. (REUTERS)

El Gobierno israelí autorizó este domingo a integrantes de las milicias del grupo terrorista Hamas a sumarse a las tareas de búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para encontrar los restos mortales de rehenes y prisioneros israelíes fallecidos en zonas situadas más allá de la “línea amarilla” de Gaza, la posición actual del Ejército israelí.

La iniciativa es una concesión de Israel para acelerar el retorno de los 13 israelíes que estaban en manos de las milicias y murieron en medio de los ataques del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza.

“El CICR está llevando a cabo una operación en Gaza a petición de ambas partes para facilitar el regreso de los restos de los fallecidos, como intermediario neutral y de conformidad con el acuerdo de alto el fuego”, puntualizó Sarah Davies, portavoz del organismo.

La radio del Ejército israelí recibió confirmación de fuentes del Gobierno sobre esta operación, que se va a centrar en las localidades de Rafah, Khan Younis, en el sur, y Nuseirat, en el centro del enclave, de acuerdo con la información que Hamas ha trasladado al CICR.

La operación comenzó en Rafah, donde trabajadores del CICR se reunieron con miembros de la “Unidad Sombra” de Hamas, la encargada de custodiar a los rehenes, de acuerdo con medios palestinos.

El jefe negociador de Hamas, Jalil al Haya, había avanzado en una entrevista difundida este domingo que el grupo terrorista iba a entrar en nuevas zonas de la franja para buscar los cadáveres que aún siguen bajo los escombros, para así “no dar pretexto a Israel para reanudar la guerra”.

A su vez, la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, insistió en una rueda de prensa en que “Hamas sabe dónde están los rehenes, e Israel es consciente de que conocen esas localizaciones”. “Si Hamas se esforzara más, podría recuperar los restos de nuestros rehenes”, sentenció.

El sábado por la noche, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio personalmente su visto bueno a la entrada de un equipo de especialistas egipcios en la Franja de Gaza para intentar localizar los restos de los rehenes israelíes que continúan en el enclave palestino.

Bedrosian detalló que Netanyahu aprobó este domingo la entrada de un equipo egipcio y de personal de la Cruz Roja “más allá de la línea amarilla”, punto al que se han replegado las tropas dentro de Gaza, para apoyar en la búsqueda de los cuerpos. El equipo egipcio, matizó la portavoz, está compuesto exclusivamente de personal “técnico” y no incluye a ningún militar.

Maquinaria pesada opera en la búsqueda de cuerpos de rehenes en Khan Younis, sur de Gaza, en una foto tomada el 18 de octubre. (REUTERS/Ramadan Abed)

Tres palas cargadoras, tres excavadoras y ocho camiones para el transporte de escombros cruzaron la frontera este domingo desde la localidad de Rafah, en el norte del Sinaí y que conecta con Gaza, hacia Kerem Shalom, siendo así el segundo lote de equipo para ese fin enviado por Egipto a la Franja en las últimas 24 horas. El sábado, nueve vehículos, entre ellos cinco cargadoras y excavadoras, fueron enviados desde Egipto al enclave palestino.

Los mediadores, en particular Estados Unidos, presionan para que Hamas complete la entrega de cadáveres a fin de poder iniciar las negociaciones para una segunda fase del plan de Donald Trump, que contempla también el desarme del grupo islamista palestino, la desmilitarización de Gaza y la formación de una administración civil para el inicio de la reconstrucción en el enclave.

El acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, ya ha permitido la liberación de los últimos 20 rehenes vivos y 15 cuerpos de cautivos fallecidos a cambio de unos 2.000 detenidos y presos palestinos, además de cuerpos de gazatíes.