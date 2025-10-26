Mundo

Israel autorizó a Hamas cruzar la “línea amarilla” de Gaza para buscar los restos de los rehenes fallecidos

El Gobierno israelí permitió que milicianos del grupo terrorista se sumen a equipos de la Cruz Roja en la búsqueda de 13 cautivos muertos en la Franja. La operación, que comenzó en Rafah, incluye también un equipo técnico egipcio con maquinaria pesada para remover escombros

Guardar
Un militante de Hamas vigila
Un militante de Hamas vigila durante las labores de búsqueda de cadáveres de rehenes en Khan Younis, sur de Gaza, la semana pasada. (REUTERS)

El Gobierno israelí autorizó este domingo a integrantes de las milicias del grupo terrorista Hamas a sumarse a las tareas de búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para encontrar los restos mortales de rehenes y prisioneros israelíes fallecidos en zonas situadas más allá de la “línea amarilla” de Gaza, la posición actual del Ejército israelí.

La iniciativa es una concesión de Israel para acelerar el retorno de los 13 israelíes que estaban en manos de las milicias y murieron en medio de los ataques del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza.

“El CICR está llevando a cabo una operación en Gaza a petición de ambas partes para facilitar el regreso de los restos de los fallecidos, como intermediario neutral y de conformidad con el acuerdo de alto el fuego”, puntualizó Sarah Davies, portavoz del organismo.

La radio del Ejército israelí recibió confirmación de fuentes del Gobierno sobre esta operación, que se va a centrar en las localidades de Rafah, Khan Younis, en el sur, y Nuseirat, en el centro del enclave, de acuerdo con la información que Hamas ha trasladado al CICR.

La operación comenzó en Rafah, donde trabajadores del CICR se reunieron con miembros de la “Unidad Sombra” de Hamas, la encargada de custodiar a los rehenes, de acuerdo con medios palestinos.

El jefe negociador de Hamas, Jalil al Haya, había avanzado en una entrevista difundida este domingo que el grupo terrorista iba a entrar en nuevas zonas de la franja para buscar los cadáveres que aún siguen bajo los escombros, para así “no dar pretexto a Israel para reanudar la guerra”.

A su vez, la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, insistió en una rueda de prensa en que “Hamas sabe dónde están los rehenes, e Israel es consciente de que conocen esas localizaciones”. “Si Hamas se esforzara más, podría recuperar los restos de nuestros rehenes”, sentenció.

El sábado por la noche, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio personalmente su visto bueno a la entrada de un equipo de especialistas egipcios en la Franja de Gaza para intentar localizar los restos de los rehenes israelíes que continúan en el enclave palestino.

Bedrosian detalló que Netanyahu aprobó este domingo la entrada de un equipo egipcio y de personal de la Cruz Roja “más allá de la línea amarilla”, punto al que se han replegado las tropas dentro de Gaza, para apoyar en la búsqueda de los cuerpos. El equipo egipcio, matizó la portavoz, está compuesto exclusivamente de personal “técnico” y no incluye a ningún militar.

Maquinaria pesada opera en la
Maquinaria pesada opera en la búsqueda de cuerpos de rehenes en Khan Younis, sur de Gaza, en una foto tomada el 18 de octubre. (REUTERS/Ramadan Abed)

Tres palas cargadoras, tres excavadoras y ocho camiones para el transporte de escombros cruzaron la frontera este domingo desde la localidad de Rafah, en el norte del Sinaí y que conecta con Gaza, hacia Kerem Shalom, siendo así el segundo lote de equipo para ese fin enviado por Egipto a la Franja en las últimas 24 horas. El sábado, nueve vehículos, entre ellos cinco cargadoras y excavadoras, fueron enviados desde Egipto al enclave palestino.

Los mediadores, en particular Estados Unidos, presionan para que Hamas complete la entrega de cadáveres a fin de poder iniciar las negociaciones para una segunda fase del plan de Donald Trump, que contempla también el desarme del grupo islamista palestino, la desmilitarización de Gaza y la formación de una administración civil para el inicio de la reconstrucción en el enclave.

El acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, ya ha permitido la liberación de los últimos 20 rehenes vivos y 15 cuerpos de cautivos fallecidos a cambio de unos 2.000 detenidos y presos palestinos, además de cuerpos de gazatíes.

Temas Relacionados

IsraelHamasRehenes israelíesGazaEgiptoRafahComité Internacional de la Cruz RojaCICRUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Los últimos rehenes israelíes que estaban hospitalizados fueron dados de alta: un multitud se movilizó para darles la bienvenida

Segev Kalfon, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David regresaron a sus casas

Los últimos rehenes israelíes que

Netanyahu advirtió que Israel vetará fuerzas internacionales “inaceptables” en Gaza

El primer ministro israelí rechazó este domingo las informaciones sobre presiones de Washington y aseguró que su país “seguirá controlando su propio destino”

Netanyahu advirtió que Israel vetará

EEUU y China lograron un acuerdo provisional sobre tierras raras previo a la cumbre entre Trump y Xi Jinping

Las dos potencias pactaron suspender por un año las limitaciones a exportaciones de minerales y reactivar importaciones de soja, tras intensas negociaciones en Kuala Lumpur. El pacto evita, por ahora, un aumento del 100 % en los aranceles anunciados por Washington

EEUU y China lograron un

Lula le ofreció a Trump ejercer como mediador en medio de las tensiones entre EEUU y la dictadura venezolana

Durante el encuentro que mantuvieron en Malasia, el presidente brasileño se propuso como interlocutor para “buscar soluciones mutuamente aceptables”. Sin embargo, el jefe de Estado norteamericano declaró antes de la reunión que Venezuela no figuraba entre los temas a tratar

Lula le ofreció a Trump

Mark Carney dijo que Canadá buscará fortalecer los lazos comerciales con el sudeste asiático tras los nuevos aranceles de EEUU

“Queremos aumentar nuestras exportaciones no estadounidenses en un 50% en la próxima década (...) y esperamos que una proporción sustancial venga de ASEAN”, declaró el primer ministro en el marco de la cumbre que se celebra en Malasia

Mark Carney dijo que Canadá
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Stephen King elige al actor

Stephen King elige al actor que mejor ha interpretado a Pennywise, el payaso de ‘It’, y explica la diferencia entre cada uno: “Es aterrador”

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Asesinan a dos personas en deshuesadero de Culiacán, Sinaloa

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO hoy 26 de octubre: ruta y todos los detalles del regreso de la sagrada imagen al Callao

Elecciones 2025, en vivo: hasta el mediodía votó el 23% del padrón electoral

INFOBAE AMÉRICA
Manuel Pellegrini: "La visita del

Manuel Pellegrini: "La visita del Atlético de Madrid nos llega en muy buen momento"

La participación a las 12.00 en las legislativas argentinas se queda a siete puntos por debajo de 2021

Las temperaturas seguirán en descenso este lunes, con Andalucía y Murcia en alerta por lluvias y tormentas

El Gobierno saliente de Bolivia critica al electo Paz por "tender la alfombra roja" a la DEA

Los últimos rehenes israelíes que estaban hospitalizados fueron dados de alta: un multitud se movilizó para darles la bienvenida

ENTRETENIMIENTO

Anthony Hopkins recordó el instante

Anthony Hopkins recordó el instante en que tomó conciencia de su adicción al alcohol: “Estaba borracho y conduciendo mi auto”

Katy Perry y Justin Trudeau se mostraron juntos en público por primera vez en medio de los rumores de romance

El papel que estuvo a punto de retirar a Leonardo DiCaprio de Hollywood: “Quería golpearme la cabeza contra la pared”

Jennifer Aniston habló sobre liderazgo, amistad y cómo superar la presión mediática

“La mansión del diablo”: así nació la primera película de terror en la historia del cine