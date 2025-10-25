Mundo

Entre la vida y la muerte: cómo y por qué los cementerios de París celebran la existencia

Nacidos de una crisis sanitaria en el siglo XVIII y consolidados con la reforma napoleónica, hoy son espacios de arte, naturaleza y cultura que atraen a miles de visitantes cada día

Por Nicolás Sturtz

Guardar
El modelo de cementerio-jardín parisino
El modelo de cementerio-jardín parisino inspiró parques y necrópolis en todo el mundo (EFE/Josep Puig)

En París, el tiempo se revela en sus avenidas, monumentos y también en sus grandes cementerios, donde arte, naturaleza y rituales cotidianos conviven en armonía. Lugares como Père Lachaise, Montmartre y Montparnasse trascienden el concepto tradicional del camposanto y reescriben el vínculo entre la ciudad, la vida y la memoria.

¿Por qué París eligió este camino? La historia de sus cementerios señala una ambición extraordinaria: transformar el temor y la separación en encuentro, belleza y resignificación de la muerte.

Un origen de crisis, innovación y paisaje

A fines del siglo XVIII, París vivía una emergencia que iba más allá del crecimiento demográfico: la saturación de los cementerios urbanos trajo consigo problemas graves de salubridad.

En 1780, el derrumbe de un muro en el Cementerio de los Santos Inocentes desató el escándalo, el olor de los cuerpos putrefactos invadió el barrio y provocó desmayos en las calles. Ante la magnitud del problema, la autoridad pública decidió, seis años más tarde, trasladar los restos a una antigua cantera en las afueras, dando origen a las legendarias Catacumbas de París y sentando un precedente para el tratamiento de la muerte en la ciudad, de acuerdo con la reconstrucción de Smithsonian Magazine.

La Revolución Francesa hizo la situación aún más compleja. La abundancia de ejecuciones y la acumulación de cadáveres generaron nuevos desafíos, mientras las creencias médicas de la época vinculaban los vapores emanados con el origen de enfermedades.

Fue entonces cuando Napoleón Bonaparte, en 1804, impulsó la reforma definitiva: los cementerios serían desplazados fuera del casco urbano y se erradicarían las fosas comunes. Así nació Père Lachaise, diseñado como un lugar de aire puro, vegetación y recogimiento.

La crisis sanitaria del siglo
La crisis sanitaria del siglo XVIII impulsó la creación de las Catacumbas y la reforma funeraria en París (Montaje Infobae)

Un modelo que cambió el mundo y el modo de convivir con la muerte

La ambición detrás de Père Lachaise no solo apuntó a la higiene, sino también a resignificar el duelo colectivo. Considerado una pequeña ciudad, con avenidas arboladas, senderos adoquinados y mausoleos de todo tipo, este cementerio transformó el luto en experiencia.

Según Smithsonian Magazine, recibe cerca de 8.000 visitantes diarios y hasta 12.000 cada domingo, consolidándose como un espacio de paz y belleza en plena ciudad.

La influencia del modelo parisino fue tan grande que atravesó fronteras. Père Lachaise sirvió de inspiración para el surgimiento del movimiento de cementerios-jardín en Estados Unidos, como Mount Auburn en Massachusetts o Green-Wood en Nueva York. Incluso influyó en el diseño de parques urbanos tan emblemáticos como Central Park, mostrando cómo el fenómeno parisino sentó las bases para una tradición internacional donde memoria y naturaleza conviven.

Arte, leyendas y rituales vivos: más allá de la función funeraria

En los cementerios de París, el arte y la historia ocupan un papel protagónico. La presencia de tumbas de célebres personalidades como Édith Piaf, Frédéric Chopin, Oscar Wilde, Edgar Degas o Dalida convierte cada visita en una experiencia cultural.

Père Lachaise y otros cementerios
Père Lachaise y otros cementerios parisinos transforman el duelo en experiencia cultural y turística (Bertrand Guay/AFP)

Monumentos como la tumba de Wilde, rematada por el “demonio-ángel volador” de Jacob Epstein, agregan misterio, leyendas urbanas y un componente artístico que trasciende lo estrictamente funerario.

Estas necrópolis funcionan, además, como lienzos vivos para la reflexión, la fotografía y la búsqueda de inspiración. Sus esculturas, criptas, mausoleos y detalles ornamentales alimentan una estética melancólica que fascina tanto a los visitantes eventuales como a los habituales.

Los cementerios de París: jardines para la celebración y la introspección

En la actualidad, los grandes cementerios de París no son solo destino de turistas o peregrinajes personales, sino verdaderos espacios de celebración, arte e introspección.

Allí, la memoria de los ausentes se proyecta hacia el futuro y la experiencia colectiva se renueva cada día. Los caminos de piedra, los árboles frondosos y las esculturas silenciosas invitan al recogimiento, pero también a la curiosidad y el asombro, consolidando estos cementerios como uno de los patrimonios culturales más singulares de la capital francesa.

Así, París logró lo impensado: transformar la muerte en un motor para celebrar la vida, dotando a la ciudad de jardines que invitan, cada jornada, a la convivencia, el recuerdo y la belleza compartida.

Temas Relacionados

Cementerios de ParísPère LachaiseMontmartreMontparnasseOscar WildeParísNewsroom BUE

Últimas Noticias

Trump dijo que confía en alcanzar un acuerdo integral con Xi Jinping para resolver la guerra comercial entre EEUU y China

Los líderes de las dos principales potencias económicas del mundo tienen previsto reunirse el próximo jueves en Corea del Sur

Trump dijo que confía en

Jóvenes rusos exigieron frente al Kremlin la liberación del grupo Stoptime tras su detención por interpretar canciones críticas

El acto, impulsado por la opositora Yekaterina Duntsova, congregó a unos 150 seguidores del conjunto que se presentaron a metros de la Plaza Roja para entregar una solicitud al gobierno ruso pidiendo la excarcelación de los músicos

Jóvenes rusos exigieron frente al

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

El presidente estadounidense advirtió que no se reunirá con su par ruso si no percibe una voluntad real de poner fin al conflicto. Washington mantiene la presión diplomática y Zelensky reclama más sanciones y misiles de largo alcance

Trump condicionó un encuentro con

Israel abatió a un terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza

Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron sobre una operación “precisa” en Nuseirat contra un hombre que “planeaba un ataque inminente”

Israel abatió a un terrorista

Un ataque ucraniano causó daños en una presa de la región rusa de Belgorod

El gobernador, Viacheslav Gladkov, aseguró que en el hecho se registraron al menos dos muertos y un herido

Un ataque ucraniano causó daños
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Escritoras, poetas y artista convocan

Escritoras, poetas y artista convocan “mitin poético” contra machismo de Paco Taibo II

Semana Cultural del Japón 2025: conciertos, manga y ceremonia del té en una semana para disfrutar gratis

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Separarse de Gustavo Petro no le impide a Verónica Alcocer seguir en el rol de primera dama

Conozca cuándo inician las vacaciones de los colegios públicos en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) Villarreal y Getafe toman

(Crónica) Villarreal y Getafe toman Mestalla y San Mamés

Sánchez defiende la limpieza del PSOE y carga contra el PP: "La financiación irregular tiene una sede y está en Génova"

Las autoridades gazatíes afirman que la prórroga a la entrada de prensa busca "ocultar crímenes" de Israel

Trump recibe al emir de Qatar en el 'Air Force One' en su escala camino de su gira asiática

AMP. Athenea del Castillo sustituye a la lesionada Salma Paralluelo en la convocatoria ante Suecia

ENTRETENIMIENTO

Murió a los 100 años

Murió a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’

Miss USA 2025: quién es Audrey Eckert, la ganadora que representará a Estados Unidos en Miss Universo

Keira Knightley prohíbe las redes sociales en su casa para proteger a sus hijas de internet

Los cofundadores de KISS se reencontraron en el funeral de Ace Frehley en el Bronx

Revelan nuevos detalles de la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Intentan mantener un perfil bajo”