EEUU afirmó que las primeras conversaciones comerciales con China en Malasia fueron “muy constructivas”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, junto al viceprimer ministro chino, He Lifeng, en un encuentro anterior en Suiza (KEYSTONE/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS/Archivo)

Estados Unidos y China mantuvieron este sábado conversaciones comerciales que un portavoz del Tesoro estadounidense calificó de "muy constructivas" en Malasia, anticipando la reunión entre sus líderes prevista en Corea del Sur la próxima semana.

“Las conversaciones de hoy han concluido. Han sido muy constructivas y esperamos que se reanuden por la mañana”, dijo el portavoz a la agencia de noticias AFP.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunió con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Merdeka 118, el segundo rascacielos más alto del mundo.

Ambas potencias buscan frenar una nueva escalada en la guerra arancelaria, con la mirada puesta en el encuentro que mantendrán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, el próximo jueves.

El presidente estadounidense, Donald Trump; con su par chino, Xi Jinping, en 2017 (REUTERS/Carlos Barria)

“La delegación china y la estadounidense se reunieron el sábado por la mañana para debatir cuestiones económicas y comerciales”, señaló, por su parte, la agencia oficial de noticias Xinhua.

El presidente de Estados Unidos afirmó que su objetivo es alcanzar un “buen” acuerdo con China y acabar con la disputa comercial, aunque también advirtió que podría cancelar la cita prevista con Xi durante la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que inicia el 31 de octubre.

Pekín comunicó nuevas restricciones sobre la industria de tierras raras, clave para los sectores tecnológico y de defensa, lo que llevó a Trump a anunciar aranceles del 100% sobre productos chinos como medida de represalia.

Ambos países también implementaron tasas de llegada para sus respectivas embarcaciones.

Donald Trump en el Air Force One rumbo a Malasia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con Kim Jong-un

En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado estar “dispuesto, sin duda” a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en el marco de una gira por Asia que comienza hoy en Malasia.

“Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin duda”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), la primera parada de una gira asiática que lo llevará también a Japón y Corea del Sur.

En Corea del Norte “tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos”, apostilló Trump según un audio de sus declaraciones a la prensa publicado por la revista Forbes, antes de señalar que Kim “sabe que voy a ir” y reiterar que “estaría dispuesto” a reunirse con el norcoreano.

Trump afirmó, sin embargo, a la prensa presente en la Casa Blanca, antes de salir de Washington, que no cree que la reunión con Kim suceda en este viaje, y un funcionario del Gobierno estadounidense afirmó antes que tal encuentro “no está previsto”.

No obstante, Corea del Sur afirmó que el encuentro es aún posible y que existen “señales” de que Pionyang y Washington podrían estar preparándose para un encuentro, aprovechando la visita del estadounidense al país durante los eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).