Corea del Sur afirmó que hay una posibilidad “considerable” de una reunión entre Donald Trump y Kim Jong Un

El ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, instó a ambos líderes a no “dejar escapar” la oportunidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del líder norcoreano, Kim Jong Un, mientras se reúnen en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, en Panmunjom, Corea del Sur, 30 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El ministro de Unificación de Corea del Sur dijo este viernes que había una posibilidad “considerable” para que se celebre una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante una visita a la península la próxima semana.

Corea del Norte parece estar “prestando atención a Estados Unidos y varios indicios (...) sugieren una posibilidad considerable de un encuentro”, dijo Chung Dong-young a la prensa.

Medios estadounidenses señalaron que funcionarios de la administración discutieron en privado organizar una reunión entre Trump y Kim, que celebraron tres encuentros durante el primer mandato del republicano.

El último tuvo lugar en 2019 en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. Aunque no ha habido anuncios oficiales, esta semana las autoridades surcoreanas restringieron las visitas turísticas a esa zona.

Trump ha dicho que le gustaría verse de nuevo con el líder norcoreano, posiblemente este mismo año.

De su parte, Kim dijo el mes pasado que tiene “buenos recuerdos” de Trump y está abierto a conversar si Estados Unidos deja atrás la exigencia de que Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear.

El ministro surcoreano Chung instó a ambos líderes a no “dejar escapar” la oportunidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de China, Xi Jinping, al inicio de su reunión bilateral en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón. 29 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

La gira de Trump por Asia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia este fin de semana una importante gira por Asia, con todas las miradas puestas en un encuentro con el líder chino Xi Jinping, que podría tener grandes implicaciones para la economía mundial.

Trump anunció el miércoles que realizará un “gran viaje” a Malasia, Japón y Corea del Sur, su primera visita a la región desde que regresó a la Casa Blanca con una política de aranceles y tensiones geopolíticas.

La cumbre con Xi se celebrará el 30 de octubre en Corea del Sur, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), confirmó la portavoz de la Casa Blanca. El presidente estadounidense amenazó previamente con cancelar la reunión debido a un repunte en la guerra comercial con Beijing, pero aseguró el miércoles que ahora espera alcanzar un “acuerdo sobre todo”.

Los países anfitriones desplegarán una recepción protocolaria para mantenerse en buenos términos con el mandatario de 79 años y buscar los mejores acuerdos posibles en aranceles y asistencia en seguridad.

Trump partirá de Washington este viernes y llegará el domingo a Malasia para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), un evento al que omitió asistir en varias ocasiones durante su primer mandato.

