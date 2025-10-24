Mundo

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

La excavación reveló tumbas con armas, ornamentos y materiales de origen lejano, lo que apunta a una comunidad dinámica, abierta a redes de intercambio y marcada por transformaciones sociales, según el equipo internacional de arqueología

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El hallazgo arqueológico en Borkowo
El hallazgo arqueológico en Borkowo revela un cementerio medieval con 24 tumbas y objetos de cornalina - (Katarzyna Alagierska)

El descubrimiento de un cementerio medieval del siglo X durante la construcción de un gasoducto en Borkowo, en el noroeste de Polonia, abrió una ventana inédita sobre las redes comerciales y los cambios sociales en la Alta Edad Media de Europa Central.

El hallazgo, realizado por el equipo del Taller Arqueológico Alagierscy durante las obras del tramo Latkowo–Wrzosy del gasoducto, se dio a conocer a través de medios como Science in Poland. La variedad de objetos encontrados y las particularidades de los enterramientos reconstruyen la vida de una comunidad que experimentó transformaciones culturales profundas.

Las excavaciones permitieron identificar un cementerio compuesto por 24 tumbas dispuestas de manera poco convencional. Los análisis preliminares sitúan el yacimiento en el siglo X d.C., momento de grandes convulsiones políticas y religiosas en la región.

En cada una de las sepulturas, los arqueólogos encontraron restos humanos acompañados de anillos para tocado, cuchillos, puntas de flecha, un hacha y cuentas de vidrio azul oscuro, junto a piezas de cornalina, una piedra semipreciosa de origen lejano.

La excavación muestra conexiones comerciales
La excavación muestra conexiones comerciales y transformaciones culturales en la Europa Central del siglo X - (Katarzyna Alagierska)

La aparición de estos bienes, sumada a la disposición de los enterramientos, apunta a la existencia de una sociedad con un nivel considerable de organización social y acceso a rutas comerciales que enlazaban con los principales centros de Europa Central y Oriental.

La arqueóloga Justyna Marchewka-Długońska, de la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński, afirmó a Science in Poland que los esqueletos pertenecerían en su mayoría a individuos altos y robustos, muy distintos del promedio de la población europea del periodo.

“Creemos que el cementerio contiene los lugares de enterramiento de los residentes y la guarnición de una fortaleza cercana”, explicó Marchewka-Długońska. Añadió que la complexión de los cuerpos refuerza la hipótesis de un grupo formado por guerreros o incluso mercenarios que protegían instalaciones clave de la zona: “No aceptaríamos a un hombre pequeño, desvencijado y enfermizo en una unidad encargada de proteger una fortaleza”.

Los restos hallados sugieren la
Los restos hallados sugieren la presencia de guerreros o mercenarios que protegían una fortaleza cercana - (Katarzyna Alagierska)

Entre los objetos más llamativos destaca la presencia de cuentas de cornalina, cuya procedencia más cercana se ubica en las regiones de Kłodzko y Szklary, así como en depósitos lejanos de Chequia y Rumanía.

Según Science in Poland, la existencia de estas cuentas en las tumbas indica rutas comerciales activas que conectaban Borkowo con territorios alejados. Este detalle refuerza la idea de una comunidad abierta al intercambio y receptiva a influencias externas, incluso en una época tradicionalmente considerada local y aislada.

El equipo arqueológico planea realizar análisis de radiocarbono para precisar la antigüedad de los restos y examinar en profundidad los esqueletos, determinando sexo, edad al fallecer y posibles enfermedades o lesiones.

Entre los datos identificados hasta el momento destaca que uno de los individuos presentaba costillas fracturadas que sanaron antes de su muerte, así como la pérdida de dientes en varios de los enterrados mucho tiempo antes de fallecer, lo que podría indicar una vida activa y prolongada para algunos miembros de la comunidad.

La disposición atípica de las
La disposición atípica de las tumbas refleja una transición religiosa y cultural en la región - (Katarzyna Alagierska)

Una característica singular de este cementerio es la disposición de las sepulturas. En contraste con la costumbre local de ordenar las tumbas en hileras paralelas, en Borkowo las sepulturas se distribuyen de manera dispersa y aparentemente caótica.

Esta disposición, según Marchewka-Długońska, puede estar vinculada a una etapa de transición religiosa y cultural, coincidiendo con la introducción gradual del cristianismo en la región. “La forma de los entierros y el hecho de que estén tan bien equipados reflejan el cambio progresivo en la manera de concebir la muerte y la otra vida”, señaló la arqueóloga.

El yacimiento no escapó a los daños recientes. La construcción moderna del gasoducto, sumada a décadas de agricultura intensiva, afectó la conservación e incluso la delimitación completa del cementerio.

Archaeology Magazine advierte de que parte del sitio presenta deterioro y aún no se pudo precisar su extensión total. A pesar de ello, el impacto de los hallazgos resulta indiscutible para los investigadores.

El descubrimiento incluye objetos de
El descubrimiento incluye objetos de origen lejano, evidenciando rutas comerciales activas en la Alta Edad Media - (Katarzyna Alagierska)

Además, durante la construcción de otro tramo del gasoducto en agosto del mismo año, se localizaron en la misma región enterramientos del periodo mesolítico.

Este nuevo descubrimiento respalda la idea de que el área experimentó una intensa actividad humana desde tiempos prehistóricos, aumentando su relevancia en el mapa arqueológico europeo.

En suma, los descubrimientos de Borkowo permiten reconstruir la evolución de las prácticas funerarias, la estructura social y las redes de intercambio en la Europa medieval, demostrando que los cambios culturales y religiosos no fueron inmediatos.

Diferentes creencias y formas de organización coexistieron durante generaciones, dejando huellas que emergen siglos después bajo la tierra removida por una excavadora moderna. Estas tumbas, los objetos insólitos y la disposición atípica de los enterramientos iluminan un pasado de movilidad, contacto e innovación en el corazón del continente.

Temas Relacionados

Cementerio medieval BorkowoAlta Edad MediaArqueología en PoloniaJustyna Marchewka-DługońskaRutas comerciales Europa CentralNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un ídolo de piedra con rostro humano revela secretos de la espiritualidad de un antiguo reino armenio

El hallazgo en la ciudad fortificada de Argishtikhinili permite reconstruir prácticas rituales y creencias perdidas. Cómo este descubrimiento aporta nuevas claves sobre la identidad de los dioses del territorio urartiano, según publicó National Geographic

Un ídolo de piedra con

El oro cierra su mayor ciclo alcista en nueve semanas mientras se desvanece el impulso comprador

Las nuevas perspectivas sobre las relaciones entre Estados Unidos y China presionaron a la baja el valor del metal precioso

El oro cierra su mayor

Líderes europeos respaldaron una estrategia para reforzar la seguridad regional antes de 2030

El presupuesto asignado para los nuevos proyectos podría superar los 3 billones de euros en la próxima década y contempla incentivos para que empresas del sector colaboren en el desarrollo de tecnología avanzada

Líderes europeos respaldaron una estrategia

Dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y provocaron un operativo de la OTAN

Un caza Su-30 y un avión cisterna Il-78 ingresaron brevemente desde Kaliningrado en territorio lituano, lo que Vilna calificó como una “grave violación del Derecho Internacional”. Cazas españoles respondieron al incidente

Dos aviones militares rusos violaron

El ritmo oculto de los Andes: descubren en Perú el primer edificio inca diseñado para amplificar el sonido

La estructura, conocida como carpa uasi, data del siglo XV y revela el ingenio acústico de los constructores precolombinos. Por qué este hallazgo permite repensar el valor sensorial y ceremonial del paisaje andino, según un estudio internacional liderado por UCLA

El ritmo oculto de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Relocalización, energía y tecnología: el

Relocalización, energía y tecnología: el nuevo mapa estratégico entre América Latina y Estados Unidos

Esta es la forma más fácil de maquillarte de calavera para Día de Muertos y Halloween con un sólo producto

Armando Benedetti envió duro mensaje a Colombia por la crisis diplomática y el fallo contra los cambios al sistema de salud: “Este país se jodió”

Despega el Falcon 9 de SpaceX con el SpainSat NG II, “el más avanzado de Europa”, que brindará telecomunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas, la OTAN y aliados en dos tercios del planeta

Qué impacto tendrá la inversión de 75 mil millones de pesos en la Beca Rita Cetina

INFOBAE AMÉRICA
Despega el cohete Falcon 9

Despega el cohete Falcon 9 de Space X con el satélite español SpainSat NG II

Petro insta a EEUU a que disminuya el consumo de droga "y lea más a Gabriel García Márquez"

"Espero que no quiere tenerme lejos". Irene Rosales se rinde a su novio, Guillermo, tras mudarse al lado de su casa

Marta Peñate confiesa cómo lleva la ausencia de Tony Spina

La familia de Mario Vargas Llosa, "dolida" con Isabel Preysler por hacer públicas las cartas de amor del Nobel

ENTRETENIMIENTO

“Si volviera a estar en

“Si volviera a estar en la misma situación, diría que no”: la confesión de Gary Oldman sobre uno de sus papeles más polémico

Clínica de Manchester se pronuncia en contra de J.K. Rowling y ofrece descuento para borrar tatuajes de “Harry Potter”

¿Se despide Hawkeye? Jeremy Renner confiesa cuál podría ser el destino de su personaje en el universo Marvel

Murió Isabelle Tate, actriz de “9-1-1: Nashville”, por un rara enfermedad

Frankie Muniz se reúne con sus “hermanos” rumbo al revival de “Malcolm el de en medio”