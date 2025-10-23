Mundo

Marco Rubio llegó a Israel para respaldar el alto el fuego en Gaza y el plan de paz de Trump

El secretario de Estado estadounidense aterrizó en Jerusalén, donde se reunirá con Benjamin Netanyahu y otros líderes para reforzar el compromiso de Washington con la seguridad israelí y monitorear el acuerdo con los terroristas de Hamas

El secretario de Estado estadounidense Rubio aterriza en Israel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este jueves en Israel, sumándose a la lista de altos funcionarios estadounidenses que han visitado el país para respaldar el frágil alto el fuego en Gaza y apoyar el Plan Integral del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto. Según un funcionario estadounidense citado por Reuters, Rubio tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a lo largo del jueves.

El Departamento de Estado informó que Rubio permanecerá en Jerusalén hasta el 25 de octubre, como parte de su agenda destinada a reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborar con sus socios en la región para impulsar una paz duradera e integrar a Oriente Medio, de acuerdo con declaraciones del portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott.

La agenda de Rubio también incluye reuniones para monitorear de cerca el acuerdo de alto el fuego y el proceso de liberación de rehenes entre Israel y el grupo islamista Hamas, siguiendo la línea de visitas anteriores realizadas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, según explicó Vance en declaraciones recogidas por Reuters.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU se reunirá con Netanyahu y supervisará la liberación de rehenes

Antes de partir, Rubio, advirtió el miércoles que Israel amenaza el acuerdo de paz impulsado por el presidente Donald Trump, luego de que el Parlamento israelí aprobara dos proyectos de ley encaminados a la anexión de Cisjordania. La votación, ocurrida una semana después del acuerdo promovido por Trump para detener la ofensiva israelí de dos años en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, ha generado preocupación en el gobierno estadounidense respecto a la estabilidad de la región.

Rubio señaló a periodistas que el presidente Trump ha dejado claro que en estos momentos no puede respaldar la anexión. “Creo que el presidente se ha asegurado que eso no sea algo que podamos apoyar en este momento”, declaró el secretario de Estado ante los medios durante su viaje a Israel. Además, aseguró que esas acciones “están amenazando el acuerdo de paz”.

Al abordar la cuestión del aumento de la violencia de colonos israelíes extremistas contra palestinos en Cisjordania, Rubio manifestó inquietud: “Nos preocupa cualquier cosa que amenace con desestabilizar lo que hemos trabajado”. Pese a las tensiones, expresó su confianza en la preservación del acuerdo, subrayando que “todos los días habrá amenazas, pero en realidad creo que vamos adelantados respecto al calendario para consolidarlo, y el hecho de que hayamos superado este fin de semana es una buena señal”.

Tras su paso por Israel, Rubio continuará su gira internacional, que contempla escalas en Kuala Lumpur, Tokio y Gyeongju entre el 26 y el 30 de octubre, con el objetivo de participar en las cumbres de la ASEAN y la Semana de Líderes Económicos de la APEC, en busca de fortalecer la paz y la prosperidad en la región de Asia-Pacífico, según información del Departamento de Estado.

