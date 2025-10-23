¿Es real? El video que la fiscalía francesa investiga sobre el robo de las joyas del Louvre

El video que la fiscalía francesa investiga sobre el robo de las joyas del Louvre

Un video de apenas 33 segundos, que comenzó a circular este jueves en redes sociales, muestra lo que sería el escape de los ladrones que el domingo robaron joyas de la corona en el Museo del Louvre. Las imágenes, cuya autenticidad no ha sido verificada por las autoridades, se difundieron rápidamente y ya forman parte de las pistas que analizan los investigadores.

En los primeros veinte segundos —los más reveladores— se observa la canasta de la grúa descendiendo lentamente junto a la fachada lateral del museo. Dentro de ella, al menos dos hombres: uno con chaleco amarillo y el rostro cubierto; el otro vestido de negro, con casco de motocicleta. Ambos miran hacia abajo, impacientes, como si buscaran algo, quizá la Corona de la Emperatriz Eugenia, la pieza que dejaron caer mientras escapaban a toda velocidad y que fue luego hallada durante las pesquisas de la policía. La canasta tarda unos diez segundos en tocar el suelo desde que comienza la grabación.

La escena es precaria, la mañana parece fría y el agua oscura del Sena, sobre la que reposa un barco turístico inmóvil, sirve de telón de fondo. Apenas descienden, los hombres desaparecen detrás de un muro que bloquea la vista. Se perciben movimientos, pero no puede distinguirse qué sucede.

El río fluye detrás de ellos, con el tránsito habitual. Dos hombres caminan por la vereda sin advertir lo que ocurre; luego pasa una motocicleta, después un automóvil y una minivan oscura. Otros dos peatones cruzan con el ritmo de quien pasea una cotidiana mañana de domingo en París. En los segundos finales, cuando comienzan a escucharse sirenas de policía, los movimientos tras el muro aún continúan. La filmación termina abruptamente con el eco de las alarmas, después de que una voz en la grabación con tono de espanto pregunta: “¿Se fueron?”.

El muso de Louvre abrió sus puertas a los visitantes, pero la galería Apolo sigue cerrada (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La fiscalía de París confirmó a NBC News que tiene conocimiento del video y que forma parte de los elementos bajo análisis en una investigación que involucra a un centenar de agentes. También indicó que fueron halladas muestras de ADN en un casco y unos guantes, aunque aún no está claro si pertenecen a los responsables del robo.

El video ofrece una nueva mirada sobre la huida del grupo que, el domingo por la mañana, sustrajo ocho piezas de joyería real valuadas en 88 millones de euros. Según la reconstrucción oficial, los ladrones usaron una grúa robada para acceder por una ventana lateral, irrumpieron en la Galería Apolo y, en menos de cuatro minutos, destruyeron vitrinas con herramientas eléctricas antes de escapar en scooters.

Las joyas arrebatadas al Louvre no solo brillaban por su valor, sino por el peso histórico que cargaban

Entre las piezas sustraídas se encontraban collares, broches y diademas que habían acompañado a la realeza francesa durante siglos. Más allá de su valor económico, cada objeto representa un fragmento de historia que ahora quedó momentáneamente fuera del museo.

Los ladrones usaron una grúa robada y herramientas eléctricas para irrumpir y escapar en menos de cuatro minutos (REUTERS/ARCHIVO)

La directora del Louvre, Laurence des Cars, reconoció ante el Senado francés que las cámaras de seguridad no detectaron a tiempo a los intrusos. Tras el robo, presentó su renuncia, que fue rechazada por la ministra de Cultura, Rachida Dati.

El museo reabrió el miércoles, aunque la Galería Apolo permanece cerrada. Los investigadores analizan miles de grabaciones y más de 150 muestras forenses en busca de nuevas pistas. Mientras tanto, expertos advierten que las joyas podrían haber sido desmanteladas para su venta.