Mundo

Ucrania y Suecia sellaron un acuerdo histórico para la venta de más de cien cazas Gripen

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky y el primer ministro sueco Ulf Kristersson firmaron en Suecia un principio de acuerdo para que Kiev adquiera hasta 150 cazas de combate Gripen fabricados por Saab

Guardar
El primer ministro de Suecia,
El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ofrecen una rueda de prensa conjunta tras su reunión y visita a la empresa Saab en Linköping, Suecia, el 22 de octubre de 2025. (Fredrik Sandberg/Agencia de Noticias TT/vía REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, han firmado este miércoles un principio de acuerdo para la venta de más de un centenar de cazas de combate Gripen a Kiev, según informaron ambos líderes durante la visita oficial del mandatario ucraniano a Suecia. El compromiso, descrito por Zelensky como un “capítulo completamente nuevo y verdaderamente significativo” para las relaciones bilaterales, abre la puerta a una mayor cooperación en defensa entre ambos países.

Zelensky manifestó que el futuro contrato permitirá a Ucrania obtener “al menos cien” de los cazas fabricados por la empresa aeroespacial Saab. El compromiso contempla la posible entrega de hasta 150 de estas aeronaves. Por su parte, el dirigente sueco calificó estos aviones como “el mejor caza del mundo”.

Kristersson matizó que la entrega de los Gripen no será inmediata; las primeras unidades podrían tardar hasta tres años en llegar a Ucrania. Agregó que se prevé un plazo de entre diez y quince años para completar el cumplimiento total del acuerdo, anunciado durante una ceremonia simbólica celebrada este miércoles.

El primer ministro de Suecia,
El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, pasan frente a la guardia de honor en Linköping, Suecia, el 22 de octubre de 2025. (Fredrik Sandberg/Agencia de Noticias TT/vía REUTERS)

Zelensky agradeció el respaldo de Suecia en medio del conflicto con Rusia y subrayó que la iniciativa reforzará las capacidades de la Fuerza Aérea ucraniana. Además, Kristersson indicó que el apoyo no solo busca reforzar la seguridad ucraniana, sino también la de toda Europa.

Durante su intervención, Zelensky reiteró que ninguna propuesta de paz podrá incluir la cesión de territorio ucraniano, subrayando el estancamiento en el conflicto tras la fallida reunión entre Washington y Moscú, atribuida al desinterés ruso por un alto el fuego.

El presidente ucraniano insistió en que Kiev está dispuesto a explorar todas las vías diplomáticas, pero rechazó cualquier fórmula que implique entregar territorio “al agresor”. “Apoyamos el alto el fuego. Estamos dispuestos a la diplomacia, pero no con la condición de tener que irnos de ningún lado, o ceder al agresor nuestras tierras”.

El presidente de Ucrania, Volodímir
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, firma documentos junto al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson. (TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

Zelensky volvió a pedir a sus socios internacionales que actúen con más firmeza contra Vladimir Putin y presionen a Moscú, sugiriendo la necesidad de medidas adicionales, como el uso de los activos rusos congelados en Europa para la reconstrucción de Ucrania. Según el presidente ucraniano, este asunto figurará en la agenda de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas este jueves. Zelensky reconoció la complejidad de esta decisión, afirmando: “Entendemos que no es una decisión fácil. Rusia hará todo lo posible para evitarlo”.

Mientras tanto, Rusia ha estado intensificando el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en lo que va de octubre. El Ministerio de Defensa británico advirtió sobre una tendencia al alza en los ataques con aeronaves no tripuladas rusas tras el paréntesis diplomático de agosto.

En agosto, las fuerzas rusas emplearon unas 4.100 aeronaves no tripuladas, pero en septiembre la cifra aumentó hasta las 5.500, según un informe divulgado este martes por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Los expertos interpretan que Putin “intentó demostrar una supuesta voluntad” de diálogo, una estrategia que ahora parece completamente descartada.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaInvasion de Rusia a UcraniaVolodimir ZelenskySueciaUcraniaUlf KristerssonUltimas noticias America

Últimas Noticias

La línea del frente en Ucrania: dónde están las fuerzas rusas tras más de tres años de invasión

Moscú ocupa principalmente territorios en el este y sur, incluyendo gran parte de Luhansk, Donetsk, y porciones de Zaporizhzhia y Kherson. Zelensky calificó de “buen compromiso” la propuesta de Trump de congelar la guerra en las posiciones actuales

La línea del frente en

Delegaciones de EEUU y China negociarán en Malasia sobre tierras raras antes de la reunión entre Trump y Xi Jinping

El representante comercial, Jamieson Greer, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, encabezarán la delegación de la Casa Blanca y buscarán abordar los recientes controles sobre el suministro de minerales estratégicos en medio de las tensiones comerciales

Delegaciones de EEUU y China

De Roma a Canadá: el significado de la devolución de objetos indígenas por parte del Vaticano

La transferencia de piezas etnográficas a comunidades originarias canadienses marca un hito en la revisión crítica del papel eclesiástico en la historia colonial y en la búsqueda de equidad cultural

De Roma a Canadá: el

Tras la cancelación de la reunión con Trump, Putin supervisó ejercicios con armas nucleares desde el Kremlin

Rusia difundió imágenes del mandatario observando maniobras que incluyeron lanzamientos de misiles intercontinentales y vuelos de bombarderos, reforzando sus mensajes de apremio a la comunidad internacional en medio del estancamiento de las negociaciones

Tras la cancelación de la

Tiroteo frente al Parlamento serbio: al menos una persona resultó herida y se incendió una tienda

Un jubilado de Belgrado fue arrestado en el campamento tras realizar múltiples disparos y provocar el siniestro. El presidente de Serbia calificó el hecho de “ataque terrorista”

Tiroteo frente al Parlamento serbio:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El truco para eliminar el

El truco para eliminar el musgo de tu jardín: nutre el suelo y extrae la humedad

Secuestro de perro enfermo durante asalto en Bogotá: cuidadores piden ayuda

Gustavo Petro volvió a atacar al senador estadounidense Bernie Moreno: ahora vinculó a su familia con capo del narcotráfico en Dubái

Usuarios de redes se unen para cumplir el sueño de paciente con cáncer terminal, conocer al presidente Petro

El requisito de la actriz Itziar Ituño para escoger el lugar donde se va de vacaciones: “Nunca viajo donde opera Netflix”

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos destruyó una embarcación

Estados Unidos destruyó una embarcación con drogas en el Pacífico: dos presuntos narcoterroristas fueron abatidos

Un equipo negociador de EEUU con Bessent al frente parte hacia Malasia para reunirse con homólogos chinos

M. Night Shyamalan sorprende con una película de amor: “Quería hacer algo diferente”

¿Hacia dónde avanza la tecnología automotriz según las innovaciones presentadas en el Brand User Summit 2025?

La línea del frente en Ucrania: dónde están las fuerzas rusas tras más de tres años de invasión

ENTRETENIMIENTO

‘Emily in Paris’ se muda

‘Emily in Paris’ se muda a Roma en el tráiler oficial de su temporada 5

North West, hija de Kim Kardashian, fue cuestionada por lucir tatuajes temporales y piercings

Demi Moore admitió ya no sentirse como “una decepción” tras protagonizar ‘La sustancia’

Todo sobre los integrantes de Santos Bravos: quiénes forman la boyband latina que está dando que hablar en redes sociales

Shakira celebra el nombramiento de Bad Bunny para liderar el medio tiempo del Super Bowl: “Ya era hora”