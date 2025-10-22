Modi aseguró que redujo las compras de petróleo a Rusia y Trump evalúa una reducción de los aranceles al 15%

Trump aseguró que India ha reducido las compras de Petróleo a Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica centrada en las negociaciones comerciales y la cooperación energética, en un momento marcado por recientes tensiones bilaterales a causa de la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. Trump afirmó durante una ceremonia por el Diwali, celebrada este martes en la Casa Blanca de Washington, que ambos líderes discutieron “principalmente el mundo del comercio”.

Trump destacó ante la prensa que Modi le aseguró la intención de disminuir de forma significativa las importaciones de crudo ruso por parte de India y expresó optimismo sobre la relación bilateral. “Tenemos una muy buena relación, y él también quiere que esa guerra entre Rusia y Ucrania termine. Como saben, no están comprando demasiado petróleo, lo han reducido mucho y siguen reduciéndolo”, explicó durante el acto en la Casa Blanca, recogido por Reuters.

El intercambio entre ambos mandatarios ocurre en un contexto de creciente presión de Washington sobre Nueva Delhi para que limite la compra de petróleo ruso, tras haberse convertido Rusia en el principal proveedor de crudo para India desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. India depende del extranjero para más del 85 % de su consumo de petróleo y ha defendido sus acuerdos con Rusia como parte de su estrategia de autonomía energética, una postura que ha sido constante a pesar de las restricciones occidentales.

India defiende su autonomía energética pese a sanciones y aranceles estadounidenses (REUTERS/ARCHIVO)

Esta cuestión ha reforzado la tensión diplomática, especialmente desde que Estados Unidos impuso en agosto aranceles punitivos del 50 % a las exportaciones indias, medida destinada a presionar al gobierno de Modi para que reduzca su dependencia energética de Moscú. La administración Trump justificó esa política aduanera como respuesta directa al volumen de importaciones de crudo ruso.

A pesar de estas diferencias, ambos gobiernos avanzan en negociaciones para un acuerdo comercial que podría implicar la reducción de los aranceles estadounidenses a las exportaciones de India, con un rango que pasaría del vigente 50 % a entre el 15 % y el 16 %. El diario económico Mint, que cita a varias personas conocedoras de las conversaciones, señala que el pacto incluiría concesiones mutuas: India aceptaría una reducción gradual en la compra de crudo ruso y un incremento de las importaciones de productos agrícolas estadounidenses como maíz y harina de soja no modificados genéticamente.

El principal asesor económico del gobierno indio, V. Anantha Nageswaran, citado por Mint, ha manifestado su confianza en que los aranceles estadounidenses puedan situarse incluso en el rango del 10 al 15 % antes de finales de noviembre. Estados Unidos es actualmente el mayor mercado para las exportaciones de mercancías indias, con un valor de 86.510 millones de dólares en el último ejercicio fiscal y una balanza comercial favorable a Nueva Delhi.

Negociaciones avanzan entre India y Estados Unidos para reducir aranceles y fortalecer lazos económicos, mientras persisten diferencias sobre la compra de crudo a Rusia y la cooperación energética bilateral (REUTERS/Kevin Lamarque)

El posible anuncio del acuerdo podría producirse durante la cumbre de la ASEAN a finales de este mes en Malasia, evento al que Trump tiene previsto asistir y cuya participación de Modi aún no ha sido confirmada, de acuerdo con informaciones publicadas por varios medios indios.

La comunicación telefónica entre ambos líderes ocurre después de varios días de confusión diplomática. La semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de India negó inicialmente que hubiera tenido lugar una llamada, tras unas declaraciones previas de Trump. El portavoz Randhir Jaiswal puntualizó entonces que “no hubo ninguna conversación telefónica entre Modi y Trump”, aunque la oficina del primer ministro indio finalmente agradeció los saludos por Diwali y resaltó, mediante un mensaje en la red social X, la fortaleza de la relación entre “dos grandes democracias” y la voluntad de continuar la cooperación en foros internacionales y en la lucha contra el terrorismo.