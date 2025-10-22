Mundo

Detuvieron a un ex general sirio acusado de cometer ejecuciones y torturas masivas en la temida prisión de Saydnaya bajo el régimen de Assad

Akram Salloum al-Abdullah, quien dirigió la Policía Militar siria, fue arrestado por su participación en crímenes cometidos dentro de la cárcel conocida como el “matadero humano”

Las autoridades de Siria informaron el miércoles la detención de Akram Salloum al-Abdullah, un ex oficial militar acusado de ejecutar a prisioneros en la temida cárcel de Saydnaya, durante el régimen de Bashar al-Assad.

En un comunicado, el Ministerio del Interior anunció que la rama antiterrorista de la provincia de Damasco arrestó al general de división Abdullah, quien había ocupado “varios cargos, entre ellos el de comandante de la Policía Militar en el Ministerio de Defensa entre 2014 y 2015, durante el régimen anterior”.

El ministerio sostuvo que Abdullah estaba “implicado en cometer graves violaciones contra los detenidos en la prisión de Saydnaya”, acusándolo de ser “directamente responsable de llevar a cabo las ejecuciones de prisioneros dentro de la prisión militar de Saydnaya… durante su mandato como comandante de la policía militar”.

La prisión de Saydnaya, ubicada en las afueras de Damasco, fue durante décadas uno de los símbolos más tenebrosos del régimen de la familia Assad. Amnistía Internacional ha calificado las instalaciones como un “matadero humano”. Tras más de medio siglo en el poder, ese régimen llegó a su fin cuando Bashar al-Assad fue derrocado en diciembre por una ofensiva encabezada por grupos islamistas.

El Observatorio Sirio de Derechos
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó acerca de las ejecuciones en Sednaya, mostrando signos claros de violencia sistemática. (Photo by Abdulaziz KETAZ / AFP)

La Asociación de Detenidos y Personas Desaparecidas de la Prisión de Saydnaya estima que unas 30 000 personas fueron encarceladas allí desde 2011, y que solo alrededor de 6 000 han sido liberadas. El resto continúa desaparecido. Diab Serriya, cofundador de la asociación, declaró que Abdullah es “la persona de mayor rango” arrestada hasta la fecha por los crímenes cometidos en Saydnaya.

Serriya explicó que la policía militar estaba a cargo de la prisión y que, durante el liderazgo de Abdullah, se produjeron numerosas ejecuciones y actos de tortura contra los prisioneros. “Él es responsable de esos crímenes”, afirmó a la AFP.

En una publicación en Facebook, Serriya también aseguró que las “salas de sal” de Saydnaya que “servían como depósitos para almacenar cuerpos antes de su traslado a fosas comunes”, fueron creadas durante el mandato de Abdullah. Investigaciones realizadas por la AFP en 2022, basadas en entrevistas con ex reclusos, confirmaron la existencia de al menos dos de esas salas dentro de la prisión.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, calcula que más de 200 000 personas han muerto en las cárceles sirias, incluidas víctimas de ejecuciones y de torturas.

Un hombre observa prótesis de
Un hombre observa prótesis de piernas desechadas dentro de la prisión de Saydnaya, en Saydnaya, Siria, el 17 de diciembre de 2024. (REUTERS/Amr Alfiky)

Según un informe de la ONU titulado “Red de agonía: detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en la República Árabe Siria”, publicado sobre el periodo comprendido entre marzo de 2011 y diciembre de 2020, se documentan con detalle las brutales prácticas de tortura empleadas en los centros de detención sirios. El reporte describe métodos como las palizas constantes, los electroshocks, la suspensión por las extremidades, las quemaduras y la negación deliberada de atención médica.

También se mencionan técnicas particularmente crueles, como el uso del “dulab” —en el que las víctimas eran obligadas a introducirse en el interior de un neumático para ser golpeadas— y la “silla alemana”, un dispositivo diseñado para provocar torsiones extremas en el cuerpo.

Las condiciones de reclusión eran igualmente inhumanas: un promedio de 2,5 detenidos por metro cuadrado, sin acceso a agua potable ni alimentos suficientes. En muchos casos, los niños eran confinados junto a adultos. Numerosos prisioneros murieron a causa del hambre, las enfermedades o las torturas, y sus cuerpos permanecían durante días junto a los sobrevivientes.

(Con información de AFP)

