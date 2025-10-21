Mundo

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

La Oficina del Primer Ministro israelí indicó que el cadáver pertenece a Tal Haimi, de 41 años, quien murió mientras defendía el kibutz Nir Yitzhak durante los ataques del 7 de octubre de 2023

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche (REUTERS)

El grupo terrorista Hamas entregó el lunes por la noche a Israel el cuerpo del rehén Tal Haimi, de 41 años, quien murió mientras defendía el kibutz Nir Yitzhak durante los ataques del 7 de octubre de 2023, y cuyo cuerpo fue trasladado a la Franja de Gaza.

Haimi formaba parte del equipo de respuesta rápida del kibutz y combatió junto a otros miembros en la entrada del asentamiento contra los atacantes. Fue abatido durante el enfrentamiento y, en un primer momento, fue considerado desaparecido. En diciembre de 2023, la familia fue informada, con base en información de inteligencia, de que había sido asesinado el 7 de octubre y su cuerpo llevado a Gaza.

La Oficina del Primer Ministro de Israel confirmó la entrega del cuerpo poco después de que el ataúd llegara al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para su identificación.“El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de la familia Haimi y de todas las familias de los rehenes caídos”, indicó el comunicado oficial.

Haimi dejó a su esposa, Ela, y a sus cuatro hijos: Nir, Einav, Udi y Lotan. El menor, Lotan, nació en mayo de 2024, siete meses después de la muerte de su padre.

Tal fue traído a casa después de 745 días”, señaló el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Haimi formaba parte del equipo de respuesta rápida del kibutz y combatió junto a otros miembros en la entrada del asentamiento contra los atacantes (REUTERS)

Tal amaba llevar a su familia a excursiones y acampar al aire libre, era un entusiasta de las herramientas y siempre sabía cómo encontrar una solución a cualquier problema que surgía. En la mañana del 7 de octubre salió a luchar contra decenas de terroristas en una batalla en la puerta del kibutz Nir Yitzhak. Tal y el resto del equipo de respuesta rápida combatieron con una valentía extraordinaria durante varias horas, y durante la batalla, Tal cayó y fue secuestrado en Gaza”, afirmó el foro.

Hamas entregó el ataúd el lunes por la noche, afirmando que había localizado el cuerpo el día anterior. Posteriormente, las Brigadas Abu Ali Mustafa, el brazo militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), indicaron que habían mantenido el cuerpo en su poder.

El ataúd fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja, que lo transfirió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Dentro de Gaza, las fuerzas israelíes inspeccionaron el féretro, lo cubrieron con una bandera israelí y realizaron una breve ceremonia dirigida por un rabino militar. Luego, el cuerpo fue trasladado fuera de la Franja y escoltado por la policía hasta el Instituto Abu Kabir.

El ataúd fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja, que lo transfirió a las Fuerzas de Defensa de Israel (REUTERS/ARCHIVO)

Con la devolución de Haimi, 15 cuerpos de rehenes continúan retenidos en Gaza, mientras que trece ya fueron devueltos a Israel.

Israel acusa a Hamas de retener deliberadamente algunos cuerpos, mientras que el grupo terrorista afirma que no ha podido localizarlos debido al nivel de destrucción en la Franja de Gaza.

De acuerdo con el actual acuerdo de alto el fuego, Hamas liberó a los últimos 20 rehenes vivos el 13 de octubre, dentro de las 72 horas posteriores al retiro de las fuerzas israelíes hasta la denominada “Línea Amarilla”, a la que el ejército se replegó conforme a los términos del cese de hostilidades.

