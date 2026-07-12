Colombia

Policía de Colombia y Ejército Nacional inhabilitaron estructura utilizada para el tratamiento de cocaína

La intervención impidió que toneladas de estupefacientes llegaran a los mercados ilegales, reforzando el compromiso de las autoridades en la lucha antidrogas y la protección de la población

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Incautaron más de mil millones de pesos en cocaína y químicos en zona rural de Rosario tras operación coordinada - crédito @DirectorPolicia/X

En una acción conjunta en el sur del país, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia desmantelaron una estructura utilizada para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural de Rosario, Nariño.

La información oficial fue difundida por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, el 11 de julio de 2026 por medio de su cuenta oficial de X.

El operativo permitió incautar 423 kilos de cocaína y una considerable cantidad de insumos, impidiendo la producción mensual de cerca de tres toneladas de este estupefaciente.

Las fuerzas de seguridad decomisaron 764 galones de cocaína en solución, así como 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos.

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Los datos aportados por la institución destacaron que los elementos hallados en el sitio habrían servido para abastecer los mercados ilegales con más de 1,1 millones de dosis.

Golpe al narcotráfico en el sur de Colombia, incautaron laboratorio con más de 400 kilos de cocaína en Rosario, Nariño - crédito @DirectorPolicia/X
Golpe al narcotráfico en el sur de Colombia, incautaron laboratorio con más de 400 kilos de cocaína en Rosario, Nariño - crédito @DirectorPolicia/X

La intervención, desarrollada en coordinación con el Ejército Nacional, afectó de manera directa las finanzas de las estructuras criminales, según reportó la Policía Nacional. Se estima que las pérdidas ascienden a 1.740 millones de pesos colombianos, una suma que representa un golpe importante para las redes de tráfico en la región.

El general Rincón Zambrano resaltó la importancia de la acción: “Impedimos que cerca de tres toneladas mensuales llegaran al comercio ilegal”. El alto oficial reiteró que la institución mantiene su compromiso con la lucha antidrogas y la protección de la población.

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La institución policial difundió que el laboratorio desmantelado contaba con infraestructura sofisticada para el procesamiento de cocaína, lo que evidencia la capacidad logística de las organizaciones dedicadas a este delito en el suroccidente colombiano.

Por último, la Policía Nacional reafirmó su mensaje a la ciudadanía: “Somos la Policía de los colombianos”. Las operaciones continúan en la región para localizar otros centros de producción y frenar la expansión del narcotráfico en el departamento de Nariño.

Desarticularon estructura para producción de cocaína en Nariño - crédito @DirectorPolicia/X
Desarticularon estructura para producción de cocaína en Nariño - crédito @DirectorPolicia/X

Ejército Nacional de Colombia desmanteló laboratorio de cocaína de disidencias de las Farc en Putumayo

La ofensiva estatal contra el narcotráfico en el sur del país sumó un nuevo resultado tras la destrucción de un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de San Miguel, Putumayo.

El anuncio fue realizado el 4 de julio de 2026 por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien informó a través de su perfil oficial en la red X sobre los alcances de la operación.

La intervención, desarrollada por tropas del Ejército Nacional, estuvo dirigida específicamente contra instalaciones administradas por las disidencias armadas de las Farc, según detalló el funcionario.

En su comunicación, Sánchez explicó que los efectivos militares lograron localizar y desmantelar la infraestructura que funcionaba como centro de producción de sustancias ilícitas. “Tropas de nuestro Ejército ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente a las disidencias criminales, en zona rural de San Miguel, Putumayo”, puntualizó el ministro.

Durante la acción, las autoridades lograron decomisar 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Además, se incautaron insumos químicos y equipos técnicos utilizados para la elaboración del alcaloide, lo que representa un golpe relevante para las finanzas de la organización criminal objetivo.

Ejército desmanteló centro de producción de droga en zona rural de Putumayo - crédito @PedroSanchezCol/X
Ejército desmanteló centro de producción de droga en zona rural de Putumayo - crédito @PedroSanchezCol/X

El Ministerio de Defensa subrayó que la eliminación de este laboratorio afecta de manera directa una de las fuentes principales de financiación de la estructura ilegal.

Pedro Arnulfo Sánchez resaltó la importancia del resultado obtenido: “Esta acción limita la capacidad de las disidencias para financiar el narcotráfico, adquirir armamento y sostener acciones terroristas”.

El titular de Defensa también valoró la labor de los uniformados involucrados en la operación. “Mi reconocimiento a nuestros soldados por esta contundente operación”, expresó.

En el mismo mensaje, reiteró el compromiso institucional de mantener una ofensiva constante contra el crimen organizado: “Seguiremos atacando las finanzas del crimen organizado para proteger la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”.

El ministro cerró su declaración con un llamado a la unidad: “El Estado somos todos… y los buenos somos más”.

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