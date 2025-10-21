Así fue la solemne ceremonia en la que el emperador Naruhito consagró a Sanae Takaichi como primera ministra de Japón

Takaichi nombrado nuevo primer ministro de Japón por el emperador Naruhito

La conservadora de línea dura Sanae Takaichi fue nombrada oficialmente como la nueva primera ministra de Japón por el emperador Naruhito el martes, preparando al país para un giro decisivo a la derecha.

Acólito del ex primer ministro Shinzo Abe y admirador de la británica Margaret Thatcher, se espera que Takaichi regrese al estímulo gubernamental al estilo de Abe mientras intenta reactivar una economía cargada de lento crecimiento y aumento de precios.

El nuevo gabinete de Takaichi solo incluye a dos mujeres: su compañera discípula de Abe, Satsuki Katayama, se convierte en la primera ministra de Finanzas del país, mientras que Kimi Onoda se convierte en ministra de Seguridad Económica.

La estrella política en ascenso Shinjiro Koizumi se desempeñará como ministro de Defensa, mientras que el veterano legislador Toshimitsu Motegi será ministro de Relaciones Exteriores.

El emperador Naruhito de Japón se encuentra de pie mientras la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, hace una reverencia ante el ex primer ministro Shigeru Ishiba, durante la ceremonia de toma de posesión de Takaichi en el Palacio Imperial de Tokio, Japón, el 21 de octubre de 2025. Foto publicada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

Expresentadora de noticias, la convertida en política se había presentado sin éxito antes dos veces a liderar el PLD, y llega a la cima del poder en Japón tras una carrera de obstáculos en el último mes, después de que Komeito, el socio de su formación desde hacía más de 26 años, abandonara la alianza tras su elección como presidenta.

La elección de Takaichi como primera ministra estaba prácticamente asegurada después de que en la víspera firmara un acuerdo con el opositor Partido de la Innovación de Japón (Ishin), su nuevo socio, para contar con su apoyo en la votación en la que ha salido victoriosa, con mayoría en primera ronda en la Cámara Baja y un ajustado resultado en segunda vuelta en la Cámara Alta.

Nacida en Nara, en el oeste japonés, en 1961,Takaichi es una admiradora confesa de Margaret Thatcher, lo que le ha valido el sobrenombre de ‘la dama de hierro japonesa’.

Aficionada al béisbol, deporte nacional, Takaichi era la única mujer entre los cinco candidatos a presidir el PLD y también el perfil más nacionalista entre los aspirantes.

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, estrecha la mano de Hirofumi Yoshimura, líder del Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ishin, durante su reunión en la residencia oficial del primer ministro en Tokio, Japón, el 21 de octubre de 2025. Foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía

Heredera espiritual del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, Takaichi ha prometido llevar al PLD y a Japón a “una nueva era”, navegando la compleja situación que atraviesa ante la pérdida de la mayoría de la coalición gobernante en el Parlamento y la necesidad de granjearse apoyos de la combativa oposición.

Las opiniones revisionistas de Takaichi en torno al pasado belicista de Japón podrían asimismo revertir años de progreso en la cooperación con Corea del Sur y la distensión con China.

Perfil de referencia del ala dura del PLD, Takaichi tocó la batería en una banda de ‘heavy metal’ en su época universitaria y dio el salto a la política en 1996, después de haber trabajado como presentadora de televisión del canal TV Asahi.

Durante su larga trayectoria política ha ocupado diferentes cargos ministeriales y dentro del partido, como la cartera de Interior y de Seguridad Económica, así como la de Estado para Economía, Comercio e Industria y para Ciencia y Política Tecnológica.