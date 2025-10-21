Mundo

Así fue la solemne ceremonia en la que el emperador Naruhito consagró a Sanae Takaichi como primera ministra de Japón

La líder conservadora fue designada oficialmente, marcando un giro hacia políticas más nacionalistas y la reactivación económica, en medio de una compleja situación parlamentaria y alianzas cambiantes

Guardar
Takaichi nombrado nuevo primer ministro de Japón por el emperador Naruhito

La conservadora de línea dura Sanae Takaichi fue nombrada oficialmente como la nueva primera ministra de Japón por el emperador Naruhito el martes, preparando al país para un giro decisivo a la derecha.

Acólito del ex primer ministro Shinzo Abe y admirador de la británica Margaret Thatcher, se espera que Takaichi regrese al estímulo gubernamental al estilo de Abe mientras intenta reactivar una economía cargada de lento crecimiento y aumento de precios.

El nuevo gabinete de Takaichi solo incluye a dos mujeres: su compañera discípula de Abe, Satsuki Katayama, se convierte en la primera ministra de Finanzas del país, mientras que Kimi Onoda se convierte en ministra de Seguridad Económica.

La estrella política en ascenso Shinjiro Koizumi se desempeñará como ministro de Defensa, mientras que el veterano legislador Toshimitsu Motegi será ministro de Relaciones Exteriores.

El emperador Naruhito de Japón
El emperador Naruhito de Japón se encuentra de pie mientras la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, hace una reverencia ante el ex primer ministro Shigeru Ishiba, durante la ceremonia de toma de posesión de Takaichi en el Palacio Imperial de Tokio, Japón, el 21 de octubre de 2025. Foto publicada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

Expresentadora de noticias, la convertida en política se había presentado sin éxito antes dos veces a liderar el PLD, y llega a la cima del poder en Japón tras una carrera de obstáculos en el último mes, después de que Komeito, el socio de su formación desde hacía más de 26 años, abandonara la alianza tras su elección como presidenta.

La elección de Takaichi como primera ministra estaba prácticamente asegurada después de que en la víspera firmara un acuerdo con el opositor Partido de la Innovación de Japón (Ishin), su nuevo socio, para contar con su apoyo en la votación en la que ha salido victoriosa, con mayoría en primera ronda en la Cámara Baja y un ajustado resultado en segunda vuelta en la Cámara Alta.

Nacida en Nara, en el oeste japonés, en 1961,Takaichi es una admiradora confesa de Margaret Thatcher, lo que le ha valido el sobrenombre de ‘la dama de hierro japonesa’.

Aficionada al béisbol, deporte nacional, Takaichi era la única mujer entre los cinco candidatos a presidir el PLD y también el perfil más nacionalista entre los aspirantes.

La nueva primera ministra de
La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, estrecha la mano de Hirofumi Yoshimura, líder del Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ishin, durante su reunión en la residencia oficial del primer ministro en Tokio, Japón, el 21 de octubre de 2025. Foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía

Heredera espiritual del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, Takaichi ha prometido llevar al PLD y a Japón a “una nueva era”, navegando la compleja situación que atraviesa ante la pérdida de la mayoría de la coalición gobernante en el Parlamento y la necesidad de granjearse apoyos de la combativa oposición.

Las opiniones revisionistas de Takaichi en torno al pasado belicista de Japón podrían asimismo revertir años de progreso en la cooperación con Corea del Sur y la distensión con China.

Perfil de referencia del ala dura del PLD, Takaichi tocó la batería en una banda de ‘heavy metal’ en su época universitaria y dio el salto a la política en 1996, después de haber trabajado como presentadora de televisión del canal TV Asahi.

Durante su larga trayectoria política ha ocupado diferentes cargos ministeriales y dentro del partido, como la cartera de Interior y de Seguridad Económica, así como la de Estado para Economía, Comercio e Industria y para Ciencia y Política Tecnológica.

El descontento global impulsa una demanda masiva de reformas políticas, según Pew Research Center

Una encuesta internacional revela que la mayoría de los ciudadanos en 25 países considera urgente transformar los sistemas políticos, pero la desconfianza en los líderes y el escepticismo sobre las reformas marcan la tendencia mundial

El descontento global impulsa una

Tres años de Giorgia Meloni: de la retórica populista a la gestora austera de la Italia europea

La primera ministra ultraderechista se consolida como la tercera más longeva de la historia republicana italiana con una política económica rigurosa que contradice su discurso electoral

Tres años de Giorgia Meloni:

Netanyahu y el jefe de inteligencia egipcio se reunieron en Jerusalén para discutir el futuro de la tregua en Gaza

La oficina primer ministro israelí informó que el encuentro abordó también la entrada de ayuda humanitaria, la relación bilateral y los obstáculos para aplicar el plan estadounidense de paz en la región

Netanyahu y el jefe de

La adopción de criptomonedas bate récords: el auge de un nuevo orden financiero de 4 billones de dólares

India, Estados Unidos y Pakistán lideran un ecosistema global impulsado por regulación clara en mercados desarrollados y necesidad económica en países emergentes

La adopción de criptomonedas bate

El Partenón vuelve a lucir sin andamios tras 20 años de restauración

Por primera vez en dos décadas, turistas y locales pueden admirar la emblemática estructura ateniense casi sin estructuras temporales, un hecho que marca un hito en la conservación del patrimonio histórico de Grecia

El Partenón vuelve a lucir
Policía desarticula clan familiar dedicada

Policía desarticula clan familiar dedicada a la extorsión: tomaban fotos y seguían a víctimas antes de amenazarlas

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

Denunciaron al jugador de Boca Juniors Luis Advíncula por causar un choque en la ruta: las imágenes que exponen su intento de fuga

Gobierno de Sheinbaum da a conocer que vacuna Patria podría combatir otras enfermedades aparte del Covid, como la fiebre amarilla

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un exalto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólares entre 2015 y 2023

Cuál es el significado de

Cuál es el significado de que un huracán sea “categoría 5”

El descontento global impulsa una demanda masiva de reformas políticas, según Pew Research Center

Tres años de Giorgia Meloni: de la retórica populista a la gestora austera de la Italia europea

Opera Neon integra un nuevo agente de IA para investigación avanzada

El PMA dice que la ayuda alimentaria que entra en Gaza es insuficiente y pide la apertura de todos los cruces

“Es el mejor álbum de

“Es el mejor álbum de toda mi carrera”: Karol G habló de Tropicoqueta y su evolución artística

“Fui destrozada en línea desde los 13 años”: Paris Jackson habló sobre el brutal acoso que sufrió desde pequeña

Mark Wahlberg le dice adiós a Hollywood: esta es la lujosa mansión que el actor adquirió en Florida

La película de ‘Star Wars’ sobre Kylo Ren que Disney rechazó: “Tenía un guión realmente genial”

La razón detrás de la aversión de Christian Bale a las comedias románticas: “Me llamaron para una y pensé que se habían vuelto locos”