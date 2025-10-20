Mundo

Alarma internacional por la escalada de crímenes contra cristianos en Nigeria

El epicentro del conflicto se ubica en zonas rurales, donde la inseguridad y la falta de protección estatal agravan la crisis humanitaria

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
Más de 19.100 iglesias han
Más de 19.100 iglesias han sido atacadas o destruidas en Nigeria desde 2009, reportan organizaciones. (REUTERS)

La violencia religiosa contra los cristianos en Nigeria ha alcanzado niveles alarmantes, según organizaciones no gubernamentales que advierten sobre el peligro de desaparición del cristianismo en el país si no se implementan medidas urgentes. Millones de personas sufren asesinatos, desplazamientos y secuestros a manos de grupos yihadistas, mientras continúa el debate sobre si se trata de una persecución sistemática o de un conflicto con múltiples causas.

Nigeria, el país más poblado de África, cuenta con aproximadamente 106,6 millones de cristianos, el 46,5% de la población nacional. Sin embargo, líderes como Emeka Umeagbalasi, fundador de Intersociety, y Jabez Musa, abogado de derechos humanos, advierten que esta comunidad enfrenta un riesgo existencial. Umeagbalasi advirtió a Newsweek: “Si no se hace nada en los próximos años, el cristianismo dejará de existir en Nigeria”. Para Musa, “poco a poco, los cristianos están siendo eliminados y las iglesias han sido destruidas”.

El Cinturón Medio: epicentro del conflicto y crisis humanitaria

El Cinturón Medio de Nigeria, una franja de diversidad étnica que separa el norte musulmán del sur cristiano, se ha convertido en la zona más afectada. Esta región es testigo de ataques sistemáticos y recurrentes, tanto en enfrentamientos entre agricultores y pastores como en incursiones yihadistas. Según Musa, portavoz de la campaña Arise Africa de Open Doors, en esta región los cristianos sufren agresiones “cada dos días”. Los ataques van desde incursiones masivas con motocicletas armadas que arrasan aldeas hasta embestidas selectivas sobre pequeñas comunidades, seguidas de la retirada de los agresores.

Los grupos responsables incluyen a los islamistas Boko Haram, ISWAP y militantes fulani, según Open Doors y otras ONG citadas por Newsweek. Desde 2009, se estima que al menos 19.100 iglesias han sido atacadas, destruidas o forzadas a cerrar violentamente en Nigeria. Los estados con mayor impacto son Taraba, Adamawa, Kebbi, Borno, Kastina, Níger, Kogi, Nasarawa, Plateau, Benue, Bauchi, Yobe, Kaduna Sur y Gombe. Open Doors afirma que Nigeria es el séptimo país más peligroso del mundo para los cristianos, señalando que más cristianos mueren en Nigeria por su fe que en el resto del mundo combinado.

El costo humano es devastador. Solo en el último año, 3.100 de los 4.476 cristianos asesinados en el mundo murieron en Nigeria. Además, 16,2 millones de cristianos en África subsahariana, principalmente en Nigeria, han sido desplazados. Musa y Umeagbalasi denuncian la falta de protección estatal y la impunidad: “En la mayoría de los casos, cuando las aldeas bajo ataque piden ayuda, los soldados o la policía llegan tarde o alegan no tener jurisdicción”, señaló Musa. “No hemos visto que estas personas sean arrestadas, investigadas o procesadas”. Además, los yihadistas reciben amnistía, son desradicalizados y reintegrados a la sociedad.

El gobierno nigeriano niega una
El gobierno nigeriano niega una persecución religiosa sistemática y defiende su política antiterrorista. (REUTERS)

Política oficial, debate internacional y el escepticismo de las víctimas

El gobierno nigeriano rechaza las acusaciones de genocidio o persecución religiosa sistemática. Según declaraciones a Newsweek, el ejecutivo argumenta que presentar los desafíos de seguridad como una campaña contra un solo grupo es una distorsión, y enfatiza que cristianos, musulmanes y personas sin religión han sido víctimas de los terroristas. Mohammed Idris Malagi, ministro de Información y Orientación Nacional, aseguró: “Los criminales atacan a todos los que rechazan su ideología asesina, sin importar la fe”.

Programas como Operation Safe Corridor (OSC) buscan la reintegración de insurgentes, con apoyo internacional, mientras que al menos 125 condenas y 700 procesados por terrorismo se han registrado desde 2009. Pese a ello, fuentes como Musa señalan que los militantes fulani han desplazado a comunidades cristianas, ocupado tierras, levantado nuevas edificaciones religiosas y cambiado nombres de aldeas.

El debate sigue abierto: ONG y legisladores estadounidenses, como Christopher Smith, consideran que existe una “limpieza religiosa”, mientras que otros, como la congresista Sara Jacobs, apuntan a la complejidad del conflicto y recuerdan que ambas grandes religiones sufren violaciones a la libertad religiosa. El gobierno insiste en que simplificar el conflicto a una persecución religiosa es cometer un grave error y asegura que su objetivo es erradicar el terrorismo y proteger a todos los ciudadanos.

La comunidad internacional discute si Nigeria debe ser designada como “País de Preocupación Particular” por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Mientras tanto, persiste la desconfianza en las zonas más afectadas, donde muchos nigerianos dudan de la información transmitida al extranjero y consideran que los informes oficiales son poco fiables, pues los embajadores occidentales raramente visitan las áreas donde se concentran los hechos.

Temas Relacionados

Boko HaramNigeriaCristianosGrupos yihadistasNewsroom BUE

Últimas Noticias

La globalización y la confianza social se debilitan, alerta el informe Ipsos Global Trends 2025

El informe internacional advierte que la sociedad, la tecnología y la economía viven una etapa de profundas contradicciones y transformaciones que impactan la confianza, la política y el bienestar de la población

La globalización y la confianza

Iquitos, la ciudad que desafía la conectividad: el Amazonas como único acceso

En lo profundo de la selva peruana, se consolida como la urbe más grande del mundo sin acceso por carretera, donde el transporte depende exclusivamente del río Amazonas y de vuelos, marcando un estilo de vida único, según informa Condé Nast Traveler

Iquitos, la ciudad que desafía

El otro golpe que sufrió el Louvre: el día que se llevaron a la Mona Lisa y nadie lo notó por 24 horas

El robo silencioso de la obra maestra de Leonardo da Vinci expuso las carencias de seguridad del museo francés, provocó una ola de escándalos y consolidó el mito mundial del cuadro más famoso del mundo

El otro golpe que sufrió

Hamas entregará hoy el cuerpo de otro rehén israelí asesinado en la Franja de Gaza

El grupo terrorista informó que son los restos de un cautivo que fueron exhumados el domingo. De concretarse, será la decimotercera víctima devuelta desde que entró en vigor el alto el fuego impulsado por Donald Trump

Hamas entregará hoy el cuerpo

Comienza en el Vaticano un foro interreligioso tras el alto el fuego en Gaza

Durante cuatro días, jóvenes de distintas culturas explorarán nuevas formas de entendimiento a través del arte y el debate científico impulsados por Scholas Ocurrentes y universidades internacionales

Comienza en el Vaticano un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 3 trucos para mejorar

Los 3 trucos para mejorar una salsa de tomate que quedó ácida

Práctica, económica y deliciosa: cómo hacer Milanesa de carne molida

Si te gustó ‘Sherlock’ o ‘Luther’, no te puedes perder esta miniserie de tres capítulos: la mejor adaptación de la novela de misterio más vendida de la historia

Rollitos de pollo con puré de zanahoria y jengibre o cómo convertir unos simples filetes en un plato de restaurante

Pensión del Bienestar 2025: ¿Cuándo depositan el apoyo de noviembre-diciembre?

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Portugal

El primer ministro de Portugal respalda prohibir el burka en espacios públicos por una cuestión de seguridad

Lavrov y Rubio mantienen una "constructiva" llamada sobre los preparativos de la cumbre en Budapest

La policía británica solicita información a Israel por los disturbios del derbi de Tel Aviv

Windows 11 presenta fallos de conexión 'Localhost' y la desconexión de periféricos en WinRe

Oryzon modera su caída al 5% tras comentarios de la FDA sobre su fármaco para trastorno de personalidad

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Kirby se convirtió en

Vanessa Kirby se convirtió en madre junto a su pareja Paul Rabil

Britney Spears afirmó que sufre daño cerebral en medio del conflicto público con Kevin Federline

Jonah Hill sorprendió con una transformación radical para “Cut Off”: “Pasé parte de mi juventud escuchando decir que era gordo y asqueroso”

Influencer australiana murió por una “complicación extremadamente rara” tras dar a luz en casa

Sean Connery confesó que el éxito de James Bond era como vivir en una pecera: “Se volvió absurdo”