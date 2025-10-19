Mundo

El papa León XIV canonizará por primera vez a dos beatos de Venezuela: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La santificación, aprobada por el papa Francisco antes de su muerte, marca un momento clave para la fe católica en el país sudamericano, en medio de las denuncias por las detenciones ilegales en manos del régimen de Nicolás Maduro

Guardar
El papa León XIV hace
El papa León XIV hace un gesto a su llegada a su audiencia semanal, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 1 de octubre de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Este domingo 19 de octubre, el Papa León XIV encabezará en el Vaticano la ceremonia de canonización de siete nuevos santos de la Iglesia Católica, incluida la proclamación de los primeros santos venezolanos: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles Martínez.

El evento, considerado un hito para Venezuela, reconocerá también a Ignacio Choukrallah Maloyan (Turquía), Peter To Rot (Papúa Nueva Guinea), Vincenza María Poloni (Italia), María Troncatti (Italia) y Bartolo Longo (Italia) como nuevos santos de la Iglesia.

El Vaticano se prepara para una jornada histórica, en la que León XIV presidirá la Santa Misa y la canonización desde la Plaza de San Pedro a partir de las 10:15 (hora local de Roma).

La canonización de José Gregorio Hernández —beatificado en 2021 tras el reconocimiento del milagro realizado a la niña Yaxury Solórzano Ortega— fue considerada por el sustituto de Asuntos Generales del Vaticano, arzobispo Edgar Peña Parra, como “un ejemplo universal capaz de inspirar fraternidad, servicio y esperanza, superando toda barrera cultural y geográfica”.

En tanto, Carmen Rendiles, fundadora de la congregación Siervas de Jesús, fue valorada por su dedicación a la educación y a los sectores más vulnerables, promoviendo el compromiso social y espiritual en su país.

El papa León XIV llega
El papa León XIV llega a la plaza de San Pedro con motivo de la audiencia general semanal en el Vaticano, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

En Venezuela, una vez que el papa concluya la ceremonia de canonización, se colocará la aureola sobre la imagen de José Gregorio Hernández en la iglesia La Candelaria, donde reposan sus restos. Además, las imágenes oficiales de Hernández y Carmen Rendiles serán recibidas en la plaza de La Candelaria, donde se transmitirán en pantallas gigantes testimonios de fe y música para celebrar el acontecimiento.

Los milagros de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

En 2024, el vicepostulador de la causa de José Gregorio Hernández, padre Gerardino Barracchini, relató que el milagro que llevó al “Médico de los pobres” a la santidad fue la recuperación inexplicable de un hombre residente en Estados Unidos, a quien los médicos habían dado por muerto.

“El paciente tenía una condición muy grave por el colapso de los órganos blandos. Fue entonces cuando familiares y amigos empezaron a invocar a José Gregorio Hernández”, explicó Barracchini en una entrevista con Unión Radio. Tras ocho días de oración al beato trujillano, los médicos observaron una mejoría sin explicación médica. La Iglesia católica no reveló públicamente el nombre del paciente.

Hombre sostiene en sus manos
Hombre sostiene en sus manos una imagen de José Gregorio Hernández - crédito Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Entre los milagros atribuidos previamente a Hernández destaca la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, la niña venezolana que sobrevivió a un disparo en la cabeza en 2017, hecho por el que se le concedió la beatificación. Según testimonios, la madre de Yaxury confió la vida de su hija a Hernández, lo que derivó en una recuperación que la ciencia no pudo justificar.

Por otra parte, la Santa Sede reconoció como milagrosa la recuperación de Fabiola de Abreu Obadía, una joven caraqueña que padecía meningitis, encefalitis e hidrocefalia, cuadros que la llevaron a un estado vegetativo y a una serie de complicaciones neurológicas.

Tras someterse a varias intervenciones y sin responder a los tratamientos, su madre decidió encomendar su salud a Carmen Rendiles luego de ver en televisión la misa de su beatificación.

La situación de Fabiola empeoró el 18 de septiembre de 2018, pero al día siguiente presentó una recuperación inesperada: comenzó a hablar tras meses en silencio y pidió comer, superando incluso la necesidad de la sonda. Días después, fue grabada caminando hasta la tumba de Rendiles para expresar su gratitud.

Una nueva esperanza para Venezuela

Según el portal de noticias de la Santa Sede, Vatican News, el arzobispo de Caracas, Raúl Biord Castillo, se reunió con León XIV, quien lo recibió en una audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Biord le expresó al Santo Padre el saludo de todos los venezolanos, así como la gratitud al Papa Francisco quien aprobó la canonización de estos dos beatos en sus últimos meses de vida y al Papa León porque ha querido que la canonización fuera celebrada en el Domingo dedicado a las Misiones.

Luego, expuso el panorama que afrontan los fieles en Venezuela, país bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro: “Nuestro pueblo venezolano vive momentos difíciles, momentos de polarización, momentos de conflictos, momentos donde esta polarización se ha radicalizado, a nivel político, nivel social, con una grave crisis económica”.

Por este motivo, el líder de la Iglesia en Caracas resaltó, en diálogo con el medio del Vaticano, la importancia de la canonización de este domingo: “José Gregorio y la Madre Carmen atraviesan todas las barreras políticas, sociales, económicas y diría hasta religiosas, porque son el símbolo de lo mejor de los venezolanos. Yo creo que es un llamado precisamente para reconocer en ellos los mejores valores del venezolano que somos y que queremos ser y que podemos ser”.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaLeón XIVcanonizaciónIglesiapapa FranciscoVaticanoVenezuelaNicolás Maduro

Últimas Noticias

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron uno de los dos cuerpos de rehenes entregados por Hamas

Los restos de Ronen Engel fueron devueltos este sábado. El proceso de identificación de víctimas sigue activo, mientras las autoridades israelíes reiteran su compromiso de repatriar a todos los cautivos asesinados por el grupo terrorista

Las Fuerzas de Defensa de

Murió Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit

El ícono del metal de los 2000 murió a los 48 años tras mantener una dura y larga batalla contra una grave enfermedad hepática causada por el alcoholismo. La banda anunció la pérdida y el mundo despide su legado

Murió Sam Rivers, histórico bajista

Pakistán y Afganistán acordaron un alto el fuego inmediato tras los ataques fronterizos y la mediación de Qatar

Los gobiernos de ambos países pactaron en Doha detener las hostilidades y establecer mecanismos para una paz duradera. Islamabad exigió a los talibanes actuar contra grupos como el TTP, mientras Kabul advirtió que “se reserva el derecho a responder” ante nuevas violaciones de su territorio

Pakistán y Afganistán acordaron un

Benjamin Netanyahu confirmó que buscará la reelección como primer ministro de Israel en 2026

El jefe del Likud respondió en televisión sobre sus intenciones políticas y abordó temas clave como el conflicto en Gaza, el regreso de los rehenes y las condiciones para poner fin a la ofensiva militar

Benjamin Netanyahu confirmó que buscará

EEUU advirtió sobre “información creíble” de un posible ataque de Hamas a civiles en Gaza que podría romper el alto el fuego

Washington subrayó que, en caso de que ocurra el atentado, “se adoptarán medidas para proteger a la población palestina y preservar la integridad de la tregua”

EEUU advirtió sobre “información creíble”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Exfuncionaria alerta que la CUN,

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Entrevista a la jueza argentina de Texas, Sofía Adrogué: “Cuando una mujer obtiene un lugar, es más probable que haya tenido que trabajar horas extra”

De Buenos Aires a Nashville: César Gueikian, el argentino que hizo renacer a Gibson

El Senado que viene: el PJ perdería menos bancas, el Gobierno duplicaría y hay dudas por los “árbitros”

La oposición apunta contra Menem como titular de Diputados y la interna libertaria impacta en una posible sucesión

INFOBAE AMÉRICA
Seúl suspende proyecto hídrico junto

Seúl suspende proyecto hídrico junto a ONU en Camboya por el repunte de crímenes contra nacionales surcoreanos

Israel identifica a uno de los dos últimos rehenes fallecidos entregados por Hamás

Los organizadores de 'No Kings' cifran en casi siete millones los participantes en las protestas contra Trump

Afganistán y Pakistán cierran un alto el fuego "inmediato" tras negociaciones en Doha

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron uno de los dos cuerpos de rehenes entregados por Hamas

ENTRETENIMIENTO

Las impactantes revelaciones del nuevo

Las impactantes revelaciones del nuevo libro de Kevin Federline y cómo reabre viejas heridas con Britney Spears

El ex esposo de Denise Richards fue arrestado en una corte de Los Ángeles por múltiples cargos de violencia doméstica

Eminem se enamoró de su estilista de confianza, Katrina Malota, tras años de amistad y trabajo

¿Dónde están hoy los integrantes originales de KISS? Así cambiaron sus vidas tras cinco décadas de música y espectáculo

Michael J. Fox relató cómo un asistente de “Volver al futuro” lo salvó de realizar una arriesgada escena