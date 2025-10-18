Mundo

Irlanda aprueba un ingreso básico para artistas, músicos y creativos: cómo funciona

A partir de 2026, el programa garantiza un pago mensual a miles de trabajadores culturales. Las claves de la iniciativa que busca combatir la inestabilidad laboral en el arte

Por Faustino Cuomo

Guardar
Irlanda implementará el ingreso básico
Irlanda implementará el ingreso básico para músicos y artistas a partir del 2026 (foto: REUTERS/John Sibley)

Irlanda aprobó de manera definitiva un ingreso básico para músicos, artistas y trabajadores creativos. El programa, conocido como Basic Income for the Arts (BIA), fue anunciado por el ministro de Cultura, Patrick O’Donovan y será implementado oficialmente a partir del presupuesto de 2026.

Quienes se beneficien percibirán una suma de 325 euros mensuales —aproximadamente USD 350 al mes—, con el objetivo de asegurar estabilidad económica a quienes dedican su vida al arte.

El programa representa una política moderna e innovadora que reconoce el valor estratégico de la cultura y la creatividad, sectores tradicionalmente vulnerables en términos económicos. Así, el país no solo apuesta por la sostenibilidad del arte, sino que también busca contrarrestar los desafíos que enfrentan los trabajadores culturales en su día a día.

Un modelo innovador de apoyo al sector artístico

Desde escritores como James Joyce y Samuel Beckett hasta músicos de renombre internacional, como Bono y la banda U2, el país ha jugado un papel relevante en el escenario artístico global.

El nuevo ingreso mensual busca
El nuevo ingreso mensual busca brindar estabilidad y apoyar el desarrollo creativo, reconociendo el valor de los trabajadores culturales en la economía y la sociedad. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo este contexto, aparece el Basic Income for the Arts que se comenzó a diseñar en 2022 con el objetivo de formar un proyecto piloto, cuyos resultados han sido decisivos para su adopción permanente. Inicialmente, el programa beneficiará a 2.200 personas vinculadas al sector artístico, aunque RTÉ, la radio pública irlandesa, informó que podrían sumarse otros 200 participantes si se asignan fondos extra, lo cual plantea un horizonte de expansión en el futuro.

Los pagos se realizarán de forma mensual y el ingreso será tributable, sin interferir con otros beneficios sociales. Este diseño permite a los beneficiarios acceder a un sostén financiero estable mientras permanecen integrados en la red de seguridad social existente.

Según el propio ministro Patrick O’Donovan, la finalidad principal del programa consiste en combatir la inestabilidad económica que afecta de manera crónica a los trabajadores creativos, permitiéndoles dedicar más tiempo y energía a su producción artística.

“Llevaré al gobierno un esquema sucesor con la intención de consolidar un ingreso básico permanente para el sector cultural”, afirmó O’Donovan. El funcionario considera que el programa representa “la envidia del mundo y un logro tremendo para Irlanda", por lo que se plantea el reto de lograr que sea una medida sostenible y resistente al paso del tiempo.

El programa Basic Income for
El programa Basic Income for the Arts otorgará 325 USD mensuales a los trabajadores creativos (foto: Freepik)

Un resultado más que positivo

El proyecto piloto contó con un grupo de control, lo que permitió analizar con precisión sus efectos. Los datos arrojaron dos resultados clave: una reducción considerable del estrés financiero y un notable aumento en la productividad artística de los participantes. Además, el esquema contribuyó a fortalecer la confianza de los artistas en su futuro profesional, iniciando un círculo virtuoso que redundará en mayor calidad y volumen de obras culturales.

Este avance se produce en un contexto complejo para el arte y la vida nocturna en Irlanda. Un estudio reciente de Give Us The Night reveló que el número de clubes nocturnos ha disminuido un 84% en los últimos 25 años, pasando de 522 locales en el año 2000 a solo 83 en la actualidad. Las causas de este declive responden a la persistencia de leyes obsoletas y a la presión ejercida por factores económicos adversos, lo que ha golpeado especialmente a quienes dependen de la música y el entretenimiento en vivo.

La aprobación de este ingreso básico redefine el compromiso de Irlanda con su clase artística, otorgándole herramientas esenciales para sostenerse y desarrollarse a largo plazo.

No obstante, a pesar de estos logros, la realidad cotidiana de los trabajadores del arte irlandés ha estado marcada por formas de empleo precario y falta de reconocimiento, tanto social como económico. Al instaurar el BIA, el gobierno envía una señal clara sobre la centralidad de la cultura en sus políticas públicas, estableciendo un estándar innovador que podría ser replicado internacionalmente.

Temas Relacionados

Ingreso básico para artistasGobierno de IrlandaPatrick O’DonovanSector cultural en IrlandaMúsicos y artistasBasic Income for the ArtsNewsroom BUE

Últimas Noticias

China amenazó a Estados Unidos: apoyar militarmente a Taiwán es “un juego de azar muy peligroso”

Beijing acusó a Washington de poner en peligro la estabilidad global y de desafiar su soberanía con el fortalecimiento de lazos con Taipéi

China amenazó a Estados Unidos:

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 21 mil hectáreas a mineras chinas en Nicaragua

El sandinismo concedió nuevas licencias de explotación que abarcan zonas fronterizas y áreas protegidas. Ambientalistas denuncian un “ecocidio” y advierten sobre violaciones a los derechos de comunidades indígenas

El régimen de Daniel Ortega

Pakistán rompió el alto el fuego y eleva la tensión con Afganistán: al menos 10 muertos tras otro ataque

El pacto de paz temporal colapsó en apenas 48 horas, con nuevas ofensivas de Islamabad que incrementan el clima de tensión

Pakistán rompió el alto el

Hamas quiere mantener el control de la seguridad en Gaza y se niega a desarmarse durante la transición acordada

El grupo terrorista condiciona su participación en el alto el fuego a garantías políticas y humanitarias, mientras Israel exige la entrega de todos los cuerpos de los rehenes asesinados

Hamas quiere mantener el control

Terror en Melbourne tras un apuñalamiento aleatorio a plena luz del día: qué se sabe

Australia permanece conmocionada luego del ataque a una chef, identificada como Wan-Ting Lai, sin razón aparente y en una transitada calle de la segunda ciudad más grande del país. La palabra de la víctima. IMÁGENES SENSIBLES

Terror en Melbourne tras un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

La última pareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, reveló la última carta que le escribió el capo

Desarticularon una banda que robó millones de dólares en repuestos de las fábricas de Ford y Volkswagen

PUCP exige liberación de estudiante detenido en la Marcha Nacional y condena violencia durante la protesta

INFOBAE AMÉRICA
China amenazó a Estados Unidos:

China amenazó a Estados Unidos: apoyar militarmente a Taiwán es “un juego de azar muy peligroso”

Al menos ocho jugadores de críquet afganos mueren tras un ataque paquistaní

El Consejo de Seguridad aplaude los "esfuerzos" del Gobierno libanés para ejercer su soberanía en todo el país

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 21 mil hectáreas a mineras chinas en Nicaragua

Pakistán rompió el alto el fuego y eleva la tensión con Afganistán: al menos 10 muertos tras otro ataque

ENTRETENIMIENTO

“No sabes cómo defenderte. Cómo

“No sabes cómo defenderte. Cómo pedir un respiro”: la confesión de Finn Wolfhard sobre el impacto de la fama tras Stranger Things

Carlos Santana desmiente campaña contra Bad Bunny y celebra su llegada al Super Bowl

De Game of Thrones a El Señor de los Anillos: Sean Bean y la búsqueda de autenticidad en la pantalla que trasciende a su vida diaria

Ace Frehley y la verdadera razón de su salida de KISS: “Perdí millones de dólares, pero gané mi salud mental”

El exesposo de Britney Spears destapó íntimos detalles de su primer encuentro sexual