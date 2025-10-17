En medio del alto el fuego, siete soldados paquistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana

Un ataque suicida mató a 7 soldados paquistaníes cerca de la frontera afgana

Siete soldados paquistaníes murieron este viernes en un ataque suicida cerca de la frontera afgana, según informaron fuentes de seguridad paquistaníes, en medio de un frágil alto el fuego entre Islamabad y Kabul que puso fin a días de intensos combates entre los antiguos aliados este mes.

Los vecinos del sur de Asia se enzarzaron en encarnizados combates terrestres y Pakistán también lanzó ataques aéreos a través de su disputada frontera, causando decenas de muertos y centenares de heridos, antes de que alcanzaran una tregua de 48 horas que terminará a las 13:00 GMT del viernes.

Los soldados murieron en un ataque de milicianos contra un campamento militar paquistaní en Waziristán del Norte, que también causó 13 heridos, según cinco fuentes de seguridad.

Uno de los milicianos estrelló un vehículo cargado de explosivos contra el muro fronterizo de un fuerte que servía de campamento militar, mientras que otros dos intentaron entrar en las instalaciones y fueron abatidos a tiros, dijeron.

El hecho ocurrió en medio de un frágil alto el fuego que terminará este viernes

El ejército paquistaní no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La violencia miliciana en Pakistán ha sido un importante factor de irritación en su relación con los talibanes afganos, que volvieron al poder en Kabul tras la salida de las fuerzas lideradas por Estados Unidos en 2021.

El último conflicto entre ambos países se desencadenó después de que Islamabad exigiera a Kabul que frenara a los milicianos que habían intensificado los ataques en Pakistán, alegando que operaban desde refugios en Afganistán.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, dijo este jueves que Pakistán “tomó represalias” al perder la paciencia con Afganistán tras una serie de ataques de milicianos, pero que estaba dispuesto a conversar para resolver el conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que puede ayudar a terminar el conflicto (Andrea Hanks/White House/dpa/Europa Press)

Los talibanes niegan la acusación y acusan al ejército paquistaní de difundir información errónea sobre Afganistán, provocar tensiones fronterizas y dar cobijo a milicianos vinculados a Estado Islámico para socavar su estabilidad y soberanía.

Islamabad niega las acusaciones.

Aunque los países islámicos se han enfrentado en el pasado, los combates de este mes son los peores en décadas. Ha llamado la atención de Arabia Saudita y Qatar, que han mediado y tratado de detener los combates.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que puede ayudar a resolver el conflicto.

(Reuters)