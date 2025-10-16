Mundo

Ucrania denunció que tropas norcoreanas operan drones desde Rusia para misiones de apoyo

El ejército de Kiev informó sobre la participación de fuerzas de Pyongyang en operaciones de vigilancia y reconocimiento dentro de su territorio

Ucrania denunció que tropas norcoreanas operan drones desde Rusia para misiones de apoyo (AP/ARCHIVO)

Tropas del régimen de Corea del Norte con base en Rusia están participando en misiones de reconocimiento con drones a través de la frontera con Ucrania, según afirmó el Ejército ucraniano el jueves en un comunicado oficial publicado en Facebook, según información recogida por la agencia Reuters. Esta sería la primera ocasión en varios meses en la que las autoridades ucranianas reportan la presencia activa de norcoreanos en el campo de batalla, lo que subraya la creciente implicación de Pyongyang en el conflicto como aliada de Moscú.

De acuerdo con el Estado Mayor ucraniano, las unidades norcoreanas están operando estos sistemas no tripulados desde la región rusa de Kursk, una zona fronteriza desde la que realizan vigilancia para identificar posiciones de las fuerzas ucranianas y asistir en la dirección de ataques con cohetes contra la región ucraniana de Sumy, situada junto a la frontera. “Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han interceptado comunicaciones entre operadores de drones norcoreanos y personal del Ejército ruso”, se aseguró en el comunicado citado por ambos medios internacionales.

Putin estrechó los lazos con el dictador Kim Yong-un ante el aislamiento internacional al que lo llevó la invasión a Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

No es la primera vez que Kiev señala la participación de fuerzas norcoreanas en la guerra. El año pasado, miles de soldados procedentes de Corea del Norte combatieron junto a las tropas rusas en Kursk durante la mayor incursión ucraniana en territorio de la Federación Rusa desde el inicio del conflicto, según detallaron Reuters y EFE. Tras ese episodio, Ucrania comunicó que los efectivos norcoreanos se retiraron después de sufrir un número elevado de bajas, y que, tras la recuperación de Kursk por parte de las fuerzas rusas en marzo de este año, no se volvieron a registrar enfrentamientos directos con estos contingentes hasta ahora.

La reaparición de tropas norcoreanas se produce en el contexto de una intensificación de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. Ambos gobiernos firmaron en los últimos dos años un pacto de defensa mutua, y han profundizado sus lazos a raíz del aislamiento internacional del Kremlin tras la invasión de Ucrania. Estimaciones citadas por Reuters y EFE, provenientes de fuentes ucranianas y surcoreanas, apuntan a que Pyongyang ha llegado a desplegar más de 10.000 soldados en la guerra, a cambio de asistencia económica y transferencia de tecnología militar.

El ejército de Ucrania detuvo soldados surcoreanos dentro de tropas rusas este año

En el marco de esta colaboración, la semana pasada también trascendió que Corea del Norte habría recibido apoyo técnico de Rusia para avanzar en su programa de submarinos. El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, declaró ante la Comisión de Defensa del Parlamento que “parece ser cierto que Corea del Norte está recibiendo diversas capacidades o tecnologías de Rusia”, aunque aclaró que todavía es prematuro sacar conclusiones definitivas sobre el alcance de esta ayuda, según recogió EFE. Según el Center for Strategic and International Studies (CSIS), Corea del Norte dispone actualmente de dos submarinos preparados para lanzar misiles balísticos (SLBM) y se encuentra construyendo una nueva unidad.

