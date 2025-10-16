Mundo

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

El legendario guía nepalí falleció a los 92 años en Katmandú, dejando atrás un legado en la historia del alpinismo y una comunidad que lo recuerda por su energía y compromiso con la montaña

Por Binaj Gurubacharya

Guardar
Kanchha Sherpa, de 91 años,
Kanchha Sherpa, de 91 años, que fue uno de los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y su guía sherpa Tenzing Norgay a la cumbre del pico de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953, habla durante una entrevista con The Associated Press en Katmandú, Nepal, el 2 de marzo de 2024. (AP Foto/Niranjan Shrestha, Archivo)

Kanchha Sherpa, el último miembro sobreviviente del equipo de expedición de montañismo que conquistó por primera vez el Monte Everest, murió la madrugada del jueves, según la Asociación de Montañismo de Nepal.

Kanchha murió a los 92 años en su casa de Kapan, en el distrito de Katmandú en Nepal, confirmó Phur Gelje Sherpa, presidente de la asociación.

“Falleció en paz en su residencia”, declaró Phur Gelje Sherpa a The Associated Press, añadiendo que llevaba un tiempo enfermo. “Un capítulo de la historia del montañismo se ha desvanecido con él”.

Los últimos ritos se realizarán el lunes, dijo.

Kanchha Sherpa estuvo entre los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y a su guía sherpa Tenzing Norgay a la cima del pico de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953. Guía de montaña durante la mayor parte de su vida, fue uno de los tres sherpas que llegaron al campamento final antes de la cumbre con Hillary y Tenzing.

Pero él nunca llegó a la cima del Everest, ya que su esposa lo consideraba demasiado arriesgado, según declaró en una entrevista de marzo de 2024. Prohibió a sus hijos convertirse en montañistas.

Kanchha Sherpa, durante una entrevista
Kanchha Sherpa, durante una entrevista con The Associated Press en su casa en Katmandú, Nepal, el 2 de marzo de 2024. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Muy querido y respetado en la comunidad de escaladores, Kanchha “estaba lleno de energía, e incluso después de retirarse y en su vejez, caminaba por monasterios en toda la región del Everest para asistir a ceremonias religiosas”, dijo Ang Tshering Sherpa de la Asociación de Montañismo de Nepal.

Kanchha nació en 1933 en el pueblo de Namche, en las faldas del Everest, cuando la mayoría de los miembros de la comunidad sherpa de Nepal se ganaban la vida cultivando patatas y pastoreando yaks.

Pasó su infancia y juventud ganándose la vida con el comercio de patatas en el vecino Tíbet. Cuando él y varios amigos visitaron Darjeeling, India, lo convencieron de entrenarse para escalar montañas y comenzó a trabajar con senderistas extranjeros.

Comenzó a practicar montañismo a los 19 años y permaneció activo en el sector de expediciones hasta los 50 años.

En 1953, la amistad de su padre con Tenzing Norgay ayudó a Kanchha a conseguir un trabajo como porteador de gran altitud para Tenzing y el neozelandés Edmund Hillary cuando alcanzaron la primera cumbre del mundo en el Everest.

Fue uno de los tres sherpas que llegaron al último campamento debajo de la cumbre, por encima del Collado Sur, a 7.900 metros de altura (26.000 pies).

Esta imagen, tomada el 5
Esta imagen, tomada el 5 de octubre de 2025 y recibida el 6 de octubre por cortesía de FeiFei, muestra a excursionistas entre la nieve profunda en el campamento de Tangxiang, en el valle de Karma, al pie del Everest en el Tíbet, a una altitud de casi 5000 metros, tras una repentina y fuerte nevada en la región. (Foto de Handout / Cortesía de FeiFei / AFP)

Se enteraron por primera vez del exitoso ascenso por la radio y se reunieron con el dúo de la cumbre en el Campamento 2, a unos 6.400 metros (21.000 pies).

“Nos reunimos todos en el Campamento 2, pero no había alcohol, así que celebramos con té y bocadillos”, dijo. “Luego recogimos todo lo que pudimos y lo llevamos al campamento base”.

Kanchha realizó otras escaladas al Everest a lo largo de los años, alcanzando distintas altitudes.

La ruta que abrieron desde el campamento base hasta la cima aún es utilizada por los escaladores. Solo el tramo desde el campamento base hasta el Campo 1, sobre la inestable Cascada de Hielo del Khumbu, cambia cada año. Pero, ya entrada su vida, Kanchha tenía sentimientos encontrados sobre el destino de la montaña como destino de turismo de aventura.

En una entrevista con The Associated Press en marzo de 2024, expresó su preocupación por la sobrepoblación y la suciedad en el pico más alto del mundo. Instó a la gente a respetar la montaña, venerada como la diosa madre Qomolangma entre los sherpas, un pueblo del Himalaya reconocido por sus guías de montañismo.

“Sería mejor para la montaña reducir el número de escaladores”, dijo.

En esta foto tomada el
En esta foto tomada el 4 de octubre de 2025 y publicada por Lingsuiye, lugareños con bueyes y caballos ascienden la montaña durante las labores de rescate para llegar hasta los cientos de excursionistas atrapados por las fuertes nevadas en los campamentos turísticos situados en una ladera del monte Everest, en el Tíbet, el domingo 5 de octubre de 2025. (Lingsuiye vía AP)

“Qomolangma es el dios más grande para los sherpas”, añadió Kanchaa. “Pero la gente fuma y come carne y la arroja a la montaña”.

El padre de Kanchha también era montañista y se unió a una fallida expedición al Everest desde el lado tibetano unos años antes de la conquista del pico en 1953, según el yerno de Kanchha, Nawang Samden Sherpa.

En 2013, Kanchha fue homenajeado por el gobierno nepalí durante el 50º aniversario de la conquista del Monte Everest, uniéndose a los familiares de Tenzing y Hillary en un carro que recorrió la capital, Katmandú.

En su retiro, Kanchha vivió en Namche, donde la familia administra un pequeño hotel que atiende a excursionistas y escaladores.

A Kanchha Sherpa le sobreviven su esposa, cuatro hijos, dos hijas y nietos.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Kanchha SherpaEverestexpediciónNepal

Últimas Noticias

Turquía quiere sustituir a Irán y rodear a Israel

El especialista Ely Karmon advierte de que Ankara podría salir muy beneficiada del acuerdo de Gaza, con peligrosas repercusiones para la región

Turquía quiere sustituir a Irán

Israel prometió continuar con su ofensiva tras la muerte del jefe militar de los hutíes: “Los alcanzaremos a todos”

La eliminación del alto mando militar se produjo en ataques aéreos sobre Saná y otras posiciones insurgentes

Israel prometió continuar con su

Pakistán y Afganistán mantienen un frágil alto el fuego de 48 horas

El impacto de la crisis se siente en la frontera, donde los principales pasos permanecen completamente cerrados. Este bloqueo paraliza una arteria comercial vital para la economía afgana e impide el paso de refugiados

Pakistán y Afganistán mantienen un

Al menos cuatro soldados muertos tras el estallido de una bomba en un autobús del ministerio de Defensa sirio

La televisora estatal Al-Ikhbariah reportó que la explosión ocurrió en la carretera que une las ciudades orientales de Deir el-Zour y Mayadeen. El reporte detalló que los soldados trabajaban en una instalación en la región petrolífera, que limita con Irak

Al menos cuatro soldados muertos

La Policía de Canadá aseguró que al menos siete carteles de la droga de México, El Salvador y Venezuela operan en el país

Se trata de la Mara Salvatrucha, el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa, la Familia Michoacana, Carteles Unidos, el Tren de Aragua y el Cartel de Jalisco Nueva Generación

La Policía de Canadá aseguró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 10 periodistas heridos

Más de 10 periodistas heridos en la marcha del 15 de octubre: en su mayoría por disparos de perdigones

“Ley de buena muerte”: cómo son los distintos proyectos de eutanasia que se impulsan en Argentina

El Gobierno declaró al mapuche de los binoculares y su grupo como organización terrorista

Video: la Justicia investiga un viaje que hizo Pablo Laurta una semana antes del doble femicidio de Córdoba

Un camión chocó contra un puente peatonal en la avenida General Paz y lo derrumbó

INFOBAE AMÉRICA
El Fondo Monetario Internacional mantuvo

El Fondo Monetario Internacional mantuvo las previsiones de crecimiento para Centroamérica

Pakistán y Afganistán mantienen un frágil alto el fuego de 48 horas

Al menos cuatro soldados muertos tras el estallido de una bomba en un autobús del ministerio de Defensa sirio

Un pae umbanda fue condenado a 15 años de prisión por violar a una niña que asistía al templo

La crisis energética causará apagones simultáneos en el 43% de Cuba este jueves

ENTRETENIMIENTO

La razón detrás de la

La razón detrás de la separación de Tom Cruise y Ana de Armas

Sigourney Weaver anticipó el futuro de Avatar: “Las próximas películas serán más oscuras, acordes a los tiempos actuales”

Kim Kardashian recordó uno de sus momentos más infames: el día que lloró tras perder sus aretes en el mar

La bailarina de Britney Spears rompe el silencio tras acusaciones de infidelidad de Kevin Federline

El adiós a Diane Keaton: la actriz que rompió moldes y conquistó Hollywood con su autenticidad