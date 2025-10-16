Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

Kanchha Sherpa, de 91 años, que fue uno de los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y su guía sherpa Tenzing Norgay a la cumbre del pico de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953, habla durante una entrevista con The Associated Press en Katmandú, Nepal, el 2 de marzo de 2024. (AP Foto/Niranjan Shrestha, Archivo)

Kanchha Sherpa, el último miembro sobreviviente del equipo de expedición de montañismo que conquistó por primera vez el Monte Everest, murió la madrugada del jueves, según la Asociación de Montañismo de Nepal.

Kanchha murió a los 92 años en su casa de Kapan, en el distrito de Katmandú en Nepal, confirmó Phur Gelje Sherpa, presidente de la asociación.

“Falleció en paz en su residencia”, declaró Phur Gelje Sherpa a The Associated Press, añadiendo que llevaba un tiempo enfermo. “Un capítulo de la historia del montañismo se ha desvanecido con él”.

Los últimos ritos se realizarán el lunes, dijo.

Kanchha Sherpa estuvo entre los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y a su guía sherpa Tenzing Norgay a la cima del pico de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953. Guía de montaña durante la mayor parte de su vida, fue uno de los tres sherpas que llegaron al campamento final antes de la cumbre con Hillary y Tenzing.

Pero él nunca llegó a la cima del Everest, ya que su esposa lo consideraba demasiado arriesgado, según declaró en una entrevista de marzo de 2024. Prohibió a sus hijos convertirse en montañistas.

Kanchha Sherpa, durante una entrevista con The Associated Press en su casa en Katmandú, Nepal, el 2 de marzo de 2024. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Muy querido y respetado en la comunidad de escaladores, Kanchha “estaba lleno de energía, e incluso después de retirarse y en su vejez, caminaba por monasterios en toda la región del Everest para asistir a ceremonias religiosas”, dijo Ang Tshering Sherpa de la Asociación de Montañismo de Nepal.

Kanchha nació en 1933 en el pueblo de Namche, en las faldas del Everest, cuando la mayoría de los miembros de la comunidad sherpa de Nepal se ganaban la vida cultivando patatas y pastoreando yaks.

Pasó su infancia y juventud ganándose la vida con el comercio de patatas en el vecino Tíbet. Cuando él y varios amigos visitaron Darjeeling, India, lo convencieron de entrenarse para escalar montañas y comenzó a trabajar con senderistas extranjeros.

Comenzó a practicar montañismo a los 19 años y permaneció activo en el sector de expediciones hasta los 50 años.

En 1953, la amistad de su padre con Tenzing Norgay ayudó a Kanchha a conseguir un trabajo como porteador de gran altitud para Tenzing y el neozelandés Edmund Hillary cuando alcanzaron la primera cumbre del mundo en el Everest.

Fue uno de los tres sherpas que llegaron al último campamento debajo de la cumbre, por encima del Collado Sur, a 7.900 metros de altura (26.000 pies).

Esta imagen, tomada el 5 de octubre de 2025 y recibida el 6 de octubre por cortesía de FeiFei, muestra a excursionistas entre la nieve profunda en el campamento de Tangxiang, en el valle de Karma, al pie del Everest en el Tíbet, a una altitud de casi 5000 metros, tras una repentina y fuerte nevada en la región. (Foto de Handout / Cortesía de FeiFei / AFP)

Se enteraron por primera vez del exitoso ascenso por la radio y se reunieron con el dúo de la cumbre en el Campamento 2, a unos 6.400 metros (21.000 pies).

“Nos reunimos todos en el Campamento 2, pero no había alcohol, así que celebramos con té y bocadillos”, dijo. “Luego recogimos todo lo que pudimos y lo llevamos al campamento base”.

Kanchha realizó otras escaladas al Everest a lo largo de los años, alcanzando distintas altitudes.

La ruta que abrieron desde el campamento base hasta la cima aún es utilizada por los escaladores. Solo el tramo desde el campamento base hasta el Campo 1, sobre la inestable Cascada de Hielo del Khumbu, cambia cada año. Pero, ya entrada su vida, Kanchha tenía sentimientos encontrados sobre el destino de la montaña como destino de turismo de aventura.

En una entrevista con The Associated Press en marzo de 2024, expresó su preocupación por la sobrepoblación y la suciedad en el pico más alto del mundo. Instó a la gente a respetar la montaña, venerada como la diosa madre Qomolangma entre los sherpas, un pueblo del Himalaya reconocido por sus guías de montañismo.

“Sería mejor para la montaña reducir el número de escaladores”, dijo.

En esta foto tomada el 4 de octubre de 2025 y publicada por Lingsuiye, lugareños con bueyes y caballos ascienden la montaña durante las labores de rescate para llegar hasta los cientos de excursionistas atrapados por las fuertes nevadas en los campamentos turísticos situados en una ladera del monte Everest, en el Tíbet, el domingo 5 de octubre de 2025. (Lingsuiye vía AP)

“Qomolangma es el dios más grande para los sherpas”, añadió Kanchaa. “Pero la gente fuma y come carne y la arroja a la montaña”.

El padre de Kanchha también era montañista y se unió a una fallida expedición al Everest desde el lado tibetano unos años antes de la conquista del pico en 1953, según el yerno de Kanchha, Nawang Samden Sherpa.

En 2013, Kanchha fue homenajeado por el gobierno nepalí durante el 50º aniversario de la conquista del Monte Everest, uniéndose a los familiares de Tenzing y Hillary en un carro que recorrió la capital, Katmandú.

En su retiro, Kanchha vivió en Namche, donde la familia administra un pequeño hotel que atiende a excursionistas y escaladores.

A Kanchha Sherpa le sobreviven su esposa, cuatro hijos, dos hijas y nietos.

(con información de AP)