Hallaron muerta a una modelo italiana: el ex novio la apuñaló 24 veces

Pamela Genini, de 29 años, fue encontrada sin vida en el balcón de su departamento de Milán. Gianluca Soncin intentó suicidarse antes de que llegara la Policía

Por Nazareno Rosen

El asesinato de Pamela Genini
El asesinato de Pamela Genini en Milán reaviva el debate sobre la violencia de género en Italia

Pamela Genini, modelo italian de 29 años, fue hallada muerta tras recibir 24 puñaladas en el balcón de un departamento en el barrio de Gorla, en Milán, el último 14 de octubre. El ataque ocurrió alrededor de las 22, según detalló Il Fatto Quotidiano. La víctima fue atacada brutalmente en el balcón del inmueble.

De acuerdo con la información recabada por e Il Giorno, Genini se encontraba en su apartamento cuando su expareja, Gianluca Soncin, irrumpió en el lugar utilizando una llave que supuestamente había copiado semanas antes. Tras acceder al interior, la discusión entre ambos escaló rápidamente. Los gritos de socorro de Genini alertaron a los vecinos, quienes intentaron intervenir y procedieron a llamar a la policía para reportar la emergencia.

Según los reportes de prensa, una vez en la terraza, Soncin habría sujetado a Genini y le dio 24 puñaladas en distintas partes del cuerpo, incluyendo cuello, espalda, pecho, extremidades superiores y manos. El ataque fue tan violento que la joven no logró sobrevivir a sus heridas a pesar de la llegada de los servicios de emergencia.

Perfil de las víctimas y del presunto agresor

La relación entre Pamela Genini,
La relación entre Pamela Genini, de 29 años, y Gianluca Soncin, de 52 años, había terminado unos días trás

Pamela Genini, de 29 años, era conocida en el ámbito del modelaje en Italia. Su perfil, según las fuentes mencionadas, corresponde al de una joven activa y trabajadora, cuya vida se vio truncada en uno de los barrios residenciales de Milán. Sus allegados revelaron que hace poco había decidido terminar con Gianluca Soncin, el hombre que ahora se encuentra en el centro de la investigación.

Por otro lado, Gianluca Soncin, de 52 años, es señalado como el presunto agresor. Las primeras versiones indican que mantenía una relación tensa y conflictiva con la víctima. Testimonios aportados por otro ex novio de Genini sugieren que la convivencia con Soncin se había deteriorado y que ella manifestaba deseos de distanciarse. La diferencia de edad entre ambos y la conducta previamente reportada por la víctima refuerzan la percepción de un vínculo marcado por el control y la violencia psicológica.

Hechos durante y tras el asesinato

El hecho ocurrió en el
El hecho ocurrió en el hotel Via Iglesias 33, en Milán (Photo by Francesco Enriquez / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA) (Grosby)

El crimen se desencadenó la noche del 14 de octubre mientras Genini realizaba una llamada telefónica. Durante la conversación, la modelo advirtió la presencia de Soncin dentro de su vivienda y, en un acto de desesperación, su interlocutor avisó inmediatamente a la policía.

Al llegar las fuerzas del orden a la puerta del apartamento se encontraron con una escena devastadora: Genini yacía gravemente herida mientras Soncin, tras perpetrar el crimen, trató de quitarse la vida apuñalándose dos veces en el cuello. No obstante, las lesiones autoinfligidas no representaron peligro para su vida y pudo ser trasladado al hospital Niguarda de Milán.

Las autoridades confirmaron rápidamente la muerte de la víctima y detuvieron a Soncin, quien ejerció su derecho al silencio ante la policía. Los examinadores forenses contabilizaron 24 puñaladas realizadas con una fuerza considerable y en localizaciones vitales del cuerpo de la joven.

Información sobre el acoso y antecedentes de violencia

La policía en la puerta
La policía en la puerta del edificio donde ocurrió el asesinato de Pamela Genini (Grosby)

Los testimonios recogidos por la fiscalía y diversos medios sugieren que Soncin había estado acosando a Genini durante semanas previas al asesinato. El fiscal de Milán, Alessia Menegazzo, destacó en declaraciones a la prensa que la evidencia recolectada, tanto física como testimonial, apunta a patrones de acoso reiterado, así como a episodios previos de abuso físico y amenazas verbales. Algunas personas del entorno cercano a la víctima han corroborado que esta situación era conocida y había generado temor entre sus allegados.

Asimismo, el hallazgo de la llave copiada y los mensajes intimidatorios respaldarían la hipótesis del Ministerio Público sobre una premeditación en los hechos y un contexto prolongado de hostigamiento.

Situación legal y acusaciones actuales contra Gianluca Soncin

Tras la detención, Gianluca Soncin permanece bajo custodia policial en el hospital Niguarda. Su estado de salud no se considera crítico y se le han imputado cargos formales por homicidio agravado. La fiscalía resalta la saña del ataque y la vulnerabilidad de la víctima como elementos agravantes en la causa. A pesar de haberse acogido al derecho a no declarar ante las autoridades, el acervo probatorio reunido hasta el momento, sumado a los testimonios de familiares y el análisis forense, refuerzan la acusación.

El caso ha suscitado un debate en Italia acerca de la violencia de género y la protección de las víctimas frente a exparejas con historial de acoso. Genini, una joven modelo con toda una vida por delante, se convierte en la más reciente víctima de un fenómeno social que continúa generando alarma y exige respuestas eficaces por parte de las instituciones.

