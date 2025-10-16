Espionaje chino en Reino Unido: la amenaza de Beijing que hizo reaccionar a la inteligencia y al Parlamento británico

El presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión en el Gran Palacio del Pueblo (Lintao Zhang/REUTERS/Archivo)

El reciente caso de espionaje en el que dos ciudadanos británicos fueron acusados de filtrar información sensible a un agente de inteligencia chino ha reactivado las alarmas sobre la seguridad nacional en el Reino Unido.

La advertencia del jefe de inteligencia británico sobre una “amenaza diaria” proveniente de China y el anuncio de una investigación parlamentaria han puesto el foco en la magnitud de la influencia extranjera y sus repercusiones sobre los intereses políticos y económicos del país.

A continuación, las claves para comprender el alcance y las consecuencias de este caso.

¿Qué detonó el nuevo escándalo de espionaje?

La controversia surgió luego de que la fiscalía británica archivó el caso contra dos ciudadanos —Christopher Cash y Christopher Berry— acusados de compartir información estratégica con un agente de inteligencia chino.

El ex investigador del Parlamento británico Christopher Cash, llega a un tribunal para enfrentar una acusación por supuesta recopilación de información para China (Jeff Moore/AP)

Ambos fueron detenidos en 2023 bajo sospecha de transmitir datos relevantes sobre posibles movimientos políticos y relaciones internas del Parlamento. El caso acaparó la atención pública porque Cash, de 30 años, tenía acceso directo a líderes conservadores como investigador parlamentario, mientras que Berry, de 33, ejercía como profesor.

Entre las acusaciones figuraba haber facilitado detalles sobre renuncias y posibles ascensos en la escena política, información que, según las autoridades, resultaba de interés para una potencia extranjera.

¿Por qué se retiraron los cargos?

El proceso fue cerrado el mes pasado después de que el Director de la Fiscalía Pública (DPP), Stephen Parkinson, argumentó que no existían pruebas suficientes que respaldaran que el régimen de China representara una amenaza concreta para la seguridad nacional. Tanto Cash como Berry negaron cualquier vínculo con Beijing y no enfrentan cargos desde entonces. El primer ministro Keir Starmer declaró que la fiscalía tomó su decisión de manera independiente y que mantiene su decepción por la conclusión del caso.

El primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS/Jaimi Joy/Archivo)

Voces de la oposición y parte del oficialismo acusan al gobierno de priorizar la relación económica con China ante una posible escalada diplomática. Starmer calificó estas acusaciones como “irrelevantes y carentes de fundamento”.

¿Qué postura tiene la inteligencia británica?

El director del MI5, Ken McCallum, advirtió que China constituye “una amenaza diaria” para los intereses del Reino Unido. McCallum informó que la agencia de inteligencia ha intervenido de manera reciente para contrarrestar riesgos asociados a actividades chinas, resaltando la sofisticación del espionaje de Beijing. Documentos remitidos a la fiscalía señalan operaciones “a gran escala” que buscan fortalecer la influencia china y debilitar a Reino Unido tanto en el plano económico como institucional.

Matthew Collins, subasesor de seguridad nacional, subrayó en sus informes que las acciones chinas “amenazan la prosperidad económica del país y la integridad de las instituciones democráticas”. Al mismo tiempo, el gobierno reitera que Londres busca “mantener una relación positiva” con China en temas comerciales.

El director del MI5, Ken McCallum, advirtió que China constituye “una amenaza diaria”(Jonathan Brady/AP)

¿Cómo respondieron el Parlamento y el gobierno?

A raíz del caso, el comité de estrategia de seguridad nacional —presidido por el diputado laborista Matt Western— anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer posibles falencias institucionales y analizar los protocolos de protección de datos sensibles. El Parlamento se propone determinar si hubo errores de procedimiento y de qué manera se gestiona la presión diplomática y comercial en el contexto de amenazas externas.

China rechaza toda acusación y, por medio de su Ministerio de Asuntos Exteriores, afirmó que estas denuncias constituyen intentos de “difamar” y crear tensiones artificiales.

¿Por qué el caso tiene consecuencias clave para el Reino Unido?

El episodio ocurre en un contexto donde el Reino Unido busca fortalecer su economía tras el Brexit. Si bien existen tratados recientes con Estados Unidos e India, aún no se ha concretado un acuerdo comercial con China, su quinto socio más relevante. En 2023, los intercambios comerciales entre ambos países superaron los 85.000 millones de libras.

El desafío para el gobierno británico reside en fortalecer los mecanismos de seguridad nacional frente a la injerencia extranjera, al tiempo que procura no degradar los vínculos económicos y comerciales con una potencia como China.

El resultado de la investigación parlamentaria y de la relación futura con Beijing definirá el rumbo de la política exterior británica en un periodo de creciente competencia global y alta sensibilidad geopolítica.

