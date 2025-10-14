Mundo

Los mercados globales y el petróleo caen ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China

Las sanciones chinas contra un constructor surcoreano aliado de la Marina estadounidense desataron una ola de ventas. El crudo perdió más de 2% y los futuros de Wall Street cayeron hasta 1,3%

Dos traders trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, el lunes 13 de octubre de 2025. (AP Foto/Richard Drew)

Los mercados bursátiles mundiales caían el martes junto con los precios del petróleo, afectados por renovadas preocupaciones sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por la agitación política en Japón y Francia.

Los futuros del S&P 500 perdieron 1% antes de la apertura de la sesión, mientras que los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron 0.6%. Los futuros del Nasdaq se desplomaron 1.3% en medio de una amplia caída de las acciones de empresas tecnológicas.

El descenso se produjo después de que China anunciara el martes sanciones contra las filiales estadounidenses de un importante constructor naval surcoreano, sacudiendo una frágil sensación de calma sobre las tensiones comerciales con Washington.

El Ministerio de Comercio de China informó que prohibiría las transacciones de empresas chinas con cinco filiales del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean, golpeando los esfuerzos del presidente Donald Trump por reconstruir la industria en Estados Unidos.

“China acaba de convertir la construcción naval en un arma”, declaró a la agencia AP Kun Cao, subdirector ejecutivo de la consultora Reddal. “Pekín está señalando que golpeará a empresas de terceros países que ayuden a Washington a contrarrestar el dominio marítimo de China”.

Personas con paraguas pasan por la Bolsa de Valores de Nueva York, el lunes 13 de octubre de 2025. (AP Photo/Richard Drew)

Corea del Sur y Estados Unidos han estado construyendo lazos más estrechos en la construcción naval en respuesta al dominio de China como el mayor constructor naval del mundo. Hanwha adquirió el astillero Philly Shipyard en Pensilvania el año pasado y tiene contratos con la Marina de Estados Unidos para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y revisión de buques navales estadounidenses.

Las acciones de Hanwha Ocean cayeron 5.8% en Seúl el martes, y el índice de referencia Kospi perdió 0.6% a 3,561.81 puntos.

China dijo el martes que estaba lista para “luchar hasta el final” en una guerra comercial con Estados Unidos después de que Trump dijera que impondría aranceles adicionales del 100% sobre los bienes del país. La medida, revelada en una publicación en redes sociales el viernes, fue en respuesta al anuncio de Beijing la semana pasada de amplios nuevos controles de exportación en el campo estratégico de las tierras raras, actualmente dominado por China.

Trump también anunció en la publicación que Washington impondría controles de exportación “sobre cualquier y todo software crítico” a partir del 1 de noviembre.

La última escalada ha sacudido los mercados y puesto en duda una posible próxima reunión con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur.

El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en una cumbre en Osaka, Japón, el 29 de junio del 2019. (AP foto/Susan Walsh)

El transporte marítimo internacional y la construcción naval se han convertido en una importante fuente de fricción entre Washington y Beijing, con cada lado imponiendo nuevas tarifas portuarias sobre los buques del otro. Esas tarifas entraron en vigor el martes.

“La última escalada en la batalla comercial entre Estados Unidos y China también pesó sobre el sentimiento” de los mercados, señaló a la AFP Joshua Mahony, analista jefe de mercados de Scope Markets.

Alemania lidera las pérdidas en Europa

El gráfico del índice de precios de acciones alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Frankfurt, Alemania, el 13 de octubre de 2025. (REUTERS)

En Europa, los mercados bursátiles de la eurozona lideraron las pérdidas con Frankfurt cayendo 1.5% en las operaciones de la tarde. París perdió 1.3% y Londres limitó sus pérdidas a 0.6% ya que la libra retrocedió debido a datos débiles de empleo en el Reino Unido, impulsando a las multinacionales.

El mercado de Tokio cerró con una caída de 2.6% antes de que los principales partidos de oposición de Japón acordaran celebrar una reunión de líderes, con el objetivo de encontrar un candidato unificado para primer ministro y expulsar al partido gobernante del poder. El acuerdo se produce después de que la coalición gobernante colapsara la semana pasada, poniendo en peligro la candidatura de Sanae Takaichi para convertirse en la primera mujer primera ministra del país.

En Francia, el asediado primer ministro Sebastien Lecornu se preparaba para dar un discurso de alto riesgo a un parlamento dividido el martes, con dos partidos ya intentando derrocar a su gobierno.

En el sector energético, el petróleo crudo de referencia de Estados Unidos perdió $1.36, aproximadamente 2.3%, a $58.13 por barril. El Brent, el estándar internacional, cayó $1.37 a $61.93 por barril.

(Con información de AP y AFP)

