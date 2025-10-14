Los escalofriantes testimonios de los rehenes israelíes liberados: torturas, hambre y desesperantes períodos de aislamiento

El momento en que Eitan Mor se reúne con sus padres

Desde Tel Aviv.- Los reencuentros, los abrazos, los gritos de felicidad, pero también la novedad de ver la luz del sol por primera vez en más de dos años, la sonrisa amable de un desconocido, la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo... Para los 20 rehenes israelíes que Hamas mantenía con vida en Gaza, el regreso es un shock.

Horas después de las liberaciones, comenzaron a conocerse los primeros testimonios sobre las dramática condiciones que enfrentaron durante su cautiverio de 738 días. Todos los relatos describen un entorno marcado por la tortura, el aislamiento y la manipulación psicológica, donde el hambre y el miedo tomaron por completo sus vidas.

Avinatan Or fue secuestrado en el Festival Nova y vio como se llevaban a su novia Noa Argamani. Perdó el 40% de su peso en cautiverio (Reuters)

Las condiciones físicas a las que estuvieron sometidos resultaron devastadoras. Avinatan Or permaneció completamente solo durante 738 días, más de dos años, sin contacto con otros secuestrados hasta el momento de su liberación. Durante ese tiempo, estuvo retenido en el centro de Gaza bajo circunstancias extremas, incluyendo largos periodos de inanición: perdió entre el 30% y el 40% de su peso corporal, según los primeros exámenes médicos.

Elkana Bohbot fue liberado tras 738 días de cautiverio en Gaza, poniendo fin a una larga espera para su familia - crédito bringelkanahome2023/IG

Otros, como el colombiano israelí Elkana Bohbot, pasaron la mayor parte del tiempo encadenados en túneles subterráneos, perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Las imágenes de los regresados muestran brazos lastimados, justamente por las cadenas. Bohbot, a pesar de las privaciones, logró recordar la fecha de su boda y pidió a sus captores poder ducharse en honor a ese aniversario.

Los hermanos Gali y Ziv Berman estaban secuestrados en la misma zona pero no lo sabían

Los hermanos gemelos Gali y Ziv Berman fueron secuestrados juntos el 7 de octubre pero los terroristas de Hamas los separaron durante todo el cautiverio. Estaban en la misma zona, pero no lo sabían. Tampoco tenían información el uno del otro, lo que constituyó una tortura más.

Se encontraron por primera vez en la base militar israelí de Re’im, tras la liberación. El abrazo, que se vio en las pantallas de La Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, generó aplausos y mucha emoción entre los cientos de personas que aún quedaban en el lugar.

El abrazo de los gemelos Gali y Ziv Berman tras 738 días de cautiverio. Ambos fueron mantenidos separados por Hamas (Reuters)

Los dos contaron a su familia que durante su cautiverio experimentaron tanto periodos de escasez extrema de alimentos como momentos en los que recibían algo más de comida.

Guy Gilboa-Dalal en el hospital junto a su familia (Reuters)

En el caso de Guy Gilboa-Dalal, su padre explicó que su hijo fue alimentado a la fuerza durante el último mes, después de que la difusión de un video de propaganda de otro rehén en estado de extrema delgadez generara indignación internacional.

Matan Angrest ya en Israel

El aislamiento fue una constante para muchos de los secuestrados. Matan Angrest, según relató su madre, pasó largos periodos bajo vigilancia especial y en soledad, sometido a torturas severas durante los primeros meses por su condición de soldado.

El aislamiento no solo fue físico, sino también informativo: la mayoría de los rehenes apenas recibía noticias del exterior y desconocía los acontecimientos en Israel, incluyendo operaciones de rescate o la situación de sus familiares.

La manipulación psicológica era parte de la estrategia de los captores. Los rehenes recibieron amenazas directas, como la de colocarles armas en la cabeza si no colaboraban durante la grabación de videos de propaganda. A algunos les mintieron sobre la situación en Israel, les decían que el país los había abandonado o que sus familiares habían muerto.

A Matan Angrest, por ejemplo, le dijeron que sus abuelos maternos, sobrevivientes del Holocausto, habían muerto. Recién se enteró que seguían vivos cuando recuperó la libertad.

Omri Miran se reencuentra con su padre, Dani Miran (Reuters)

Además, los secuestradores jugaban con las expectativas de los rehenes, prometiéndoles la liberación en varias ocasiones. A Guy Gilboa-Dalal lo hicieron prepararse para liberación ficticias en tres oportunidades solo para disfrutar como sufría.

Algunos rehenes experimentaron breves momentos de convivencia menos tensa con sus captores. Omri Miran, quien estuvo retenido en 23 lugares distintos de Gaza, tanto en superficie como en túneles, llegó a cocinar para sus secuestradores, quienes apreciaban su comida.

Omri Miran jugó con sus hijas por primera vez en más de dos años (Reuters)

Su hermano relató que Miran mantenía un registro exacto de los días en cautiverio y que, en ocasiones, los rehenes participaban en juegos de cartas con los propios captores, quienes los incluían cuando necesitaban un jugador adicional. Estos episodios, aunque excepcionales, ofrecieron pequeños respiros en medio de la angustia.

Avinatan Or se reencontró con Noa Argaman, una de las imágenes más esperadas por los israelíes (Reuters)

El regreso a la libertad supuso un impacto físico y emocional enorme para los liberados. Or, tras su liberación, pidió pasar tiempo a solas con su pareja, Noa Argamani, también ex rehén, y ambos compartieron su primer cigarrillo juntos después de dos años.

Así fue el secuestro de Noa Argamani por terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023. Or vio cómo se llevaban a su novia

Matan Angrest, según su madre, no recordaba muchos detalles del momento exacto de su secuestro, pero sí los combates previos y la muerte de sus amigos, así como episodios de abuso y quemaduras en las manos.

El rehén liberado Bar Kuperstein ve a su papá, que sufrió un derrame cerebral, de pie por primera vez en años

Recuperar el control

La psicóloga Einat Kauffman, que trató a muchos sobrevivientes de la masacre del 7 de octubre, explicó a Infobae que la primera prioridad cuando vuelven secuestrados consiste en restituir a los liberados la sensación de autonomía sobre sus acciones cotidianas. “Lo primero que sí sabemos es que tenemos que darle a los sobrevivientes la sensación que tienen control en su vida”, señala. Durante el cautiverio, incluso los gestos más simples —como decidir cuándo hablar, reír, comer o ir al baño— quedaron sujetos a la voluntad de otros. Al regresar, muchos de los liberados muestran dudas sobre si pueden realizar acciones básicas sin pedir permiso, lo que se refleja en su lenguaje corporal y en la constante búsqueda de aprobación antes de actuar.

La ausencia de protocolos claros para tratar a civiles que han pasado tanto tiempo privados de libertad representa un vacío en la práctica clínica. Kauffman reconoce que, mientras existen guías para abordar traumas derivados de accidentes o agresiones, el caso de los cautivos civiles es un terreno en construcción: “Tenemos protocolos de casos simples. Si una persona está afectada en un accidente, si la violaron, sabemos cómo tratar esas cosas. Pero civiles secuestrados tanto tiempo, no”.

Segev Kalfon se reúne con su familia por primera vez después de dos años de cautiverio en Gaza

En este contexto, el acompañamiento de la familia y el entorno cercano resulta fundamental. El reencuentro tras años de separación suele estar marcado por una mezcla de deseo de contacto y necesidad de espacio. Los especialistas recomiendan que tanto familiares como terapeutas respeten el ritmo de los liberados, permitiendo que sean ellos quienes marquen cuándo desean hablar, compartir experiencias, recibir abrazos o simplemente estar en compañía.

“Vamos a trabajar con ellos al ritmo de ellos. Quieren comer, hay comida. Quieren hablar, podemos hablar. Quieren charlar y compartir con nosotros lo que pasaron, vamos a escucharlos. Quieren reírse, vamos a reír. Quieren bailar, vamos a bailar. Todo el tiempo de ese ritmo con ellos”, detalla la psicóloga.

Guy Gilboa-Dalal (Reuters)

El contacto humano, ausente durante el cautiverio, se convierte en una necesidad urgente para muchos, aunque no todos lo solicitan de inmediato. Por ello, el entorno debe estar atento a las señales y ofrecer apoyo solo cuando los liberados lo pidan. Incluso en los procedimientos médicos, se recomienda preguntar y esperar el consentimiento antes de cualquier intervención, para reforzar la sensación de control y respeto por sus límites.

Los médicos adelantaron que esto recién empieza. Esperan que, como sucedió en las primeras treguas, los liberados empiecen a contar su calvario de a poco. Muchos callaron atrocidades públicamente porque no habían regresado sus compañeros de cautiverio. No querían sumar más angustia a los familiares de quienes ya se habían vuelto sus amigos y esperaban su retorno. Ahora, con todos los secuestrados con vida en Israel comenzarán conocerse sus dolorosas historias.