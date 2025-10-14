El ejército israelí aseguró que la Cruz Roja recibió los restos de otros cuatro rehenes en Gaza

Imagen de archivo: Vehículos de la Cruz Roja escoltan un camión que transporta cuerpos de palestinos que habían sido retenidos en Israel durante la guerra, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, este 14 de octubre de 2025 (REUTERS/Ramadan Abed)

El Ejército de Israel informó este martes que, tras dirigirse a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza, personal del Comité Internacional de la Cruz Roja recibió cuatro ataúdes con los restos de rehenes que fallecieron en el enclave en manos de terroristas palestinos.

“Según la información proporcionada por la Cruz Roja, cuatro ataúdes con los restos mortales de los rehenes fallecidos han sido transferidos a su custodia y están en camino hacia las fuerzas de las FDI y la ISA (Agencia de Seguridad Israelí) en la Franja de Gaza”, comunicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de redes sociales.

La Unidad de Portavoces de las FDI solicitó públicamente actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial, información que será comunicada primero a las familias involucradas.

Además, el ejército israelí subrayó que el grupo terrorista Hamas debe cumplir con su parte del acuerdo y esforzarse por devolver a todos los rehenes y fallecidos, permitiendo así un entierro digno.

Un alto mando de Hamas había indicado previamente a la agencia de noticias AFP que se entregarían entre cuatro y seis cadáveres de rehenes israelíes en la noche del martes, como parte del reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel. Según la declaración, transmitida bajo condición de anonimato, Hamas notificó a los mediadores internacionales sobre esta entrega de cuerpos.

Policías israelíes saludan mientras los vehículos que transportan los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos, que habían sido retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, llegan al instituto forense tras ser liberados en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre de 2025 (REUTERS/Itai Ron)

Durante la jornada, el ejército israelí confirmó que los restos de otros cuatro rehenes entregados recientemente por Hamas ya fueron identificados.

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que habría novedades sobre los cautivos “en el transcurso de las próximas horas”. Por su parte, el hospital Nasser en Gaza informó que recibió los cuerpos de 45 palestinos, que fueron devueltos por Israel conforme al acuerdo facilitado por el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en el fin de la guerra en Gaza.

En un comunicado, el ejército israelí nombró a dos de las víctimas: Guy Iluz, ciudadano israelí, y Bipin Joshi, estudiante de agricultura proveniente de Nepal. El grupo Hostages and Missing Families Forum, que aboga por la liberación de los secuestrados, identificó a los otros dos fallecidos como Yossi Sharabi y Daniel Peretz, este último era oficial del ejército israelí. Sharabi, de 53 años al momento del ataque, fue secuestrado en el Kibutz Beeri, mientras que Peretz, de 22 años, falleció el mismo día del asalto y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

El comunicado incluyó palabras de Nira Sharabi, esposa de Yossi, reproducidas por el grupo de familias de cautivos: “Ahora podemos finalmente cerrar la pesadilla que empezó hace más de dos años y dar a Yossi el entierro digno que merece”. Iluz, de 26 años en la fecha del ataque, había asistido al festival de música Nova cuando militantes de Hamás perpetraron el asalto el 7 de octubre de 2023. De acuerdo con la versión militar, Iluz fue herido y secuestrado con vida, pero falleció por falta de atención médica durante su cautiverio. Su fallecimiento fue anunciado en diciembre de 2023.

El ejército israelí precisó que las causas finales de la muerte de los rehenes se determinarán tras completar los análisis forenses. Joshi, de 22 años, integraba un grupo nepalí de capacitación agrícola que había arribado al país tres semanas antes del ataque y fue secuestrado en el Kibutz Alumim. Según declaraciones a AFP de Himanchal Kattel, único sobreviviente nepalí, los atacantes arrojaron una granada dentro del refugio, la cual Joshi logró lanzar de vuelta antes de que detonara, salvándole la vida a Kattel. El profesor de Joshi, Sushil Neupane, aseguró: “Esperábamos profundamente que Bipin regresara a casa. Esta noticia nos duele a todos... nuestra esperanza ha muerto”.

Mujeres reaccionan junto a un cartel con la foto de un rehén, el estudiante nepalí Bipin Joshi, en la "Plaza de los Rehenes" el día en que Hamas liberó a rehenes israelíes como parte de un intercambio de prisioneros en Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre de 2025 (REUTERS/Shir Torem)

El retorno de cuatro cuerpos tuvo lugar el lunes, como parte del acuerdo que incluyó la liberación de los 20 cautivos sobrevivientes, según el pacto de alto el fuego respaldado por Trump. Las familias advirtieron que “la tarea no está resuelta” dado que el acuerdo establece que había 24 cuerpos de rehenes en manos de milicianos palestinos. El acuerdo contempla la devolución de 15 cuerpos palestinos por cada rehén israelí fallecido entregado.

“El trabajo NO HA TERMINADO. ¡LOS MUERTOS NO HAN SIDO DEVUELTOS, COMO SE PROMETIÓ! ¡La segunda fase comienza AHORA MISMO!”, afirmó Trump en la red social X. El Hostages and Missing Families Forum afirmó que continuarán exigiendo la repatriación de todos los cautivos y restos. Netanyahu añadió que el Gobierno está comprometido a “traer de regreso a todos los rehenes”.

El hospital Beilinson y otros centros médicos israelíes informaron que los liberados muestran secuelas físicas y emocionales, con recuperaciones a diferentes ritmos tras el prolongado cautiverio subterráneo. Según testimonios difundidos por Channel 12, los gemelos Ziv y Gali Berman, liberados el lunes, relataron haber permanecido en completo aislamiento durante su cautiverio, sufriendo largos periodos de hambre con breves intervalos en que recibían mayor cantidad de alimento.

(Con información de AFP y EFE)