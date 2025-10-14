Israel identificó a los cuatro cuerpos de los rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas (REUTERS)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, tras la finalización del proceso de identificación realizado por el Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, se notificó a las familias de los secuestrados Guy Iloz, Bipin Joshi y otros dos secuestrados fallecidos, cuyos nombres aún no fueron revelados por las familias, que sus seres queridos habían sido enterrados nuevamente.

Según el comunicado difundido por las FDI, “el difunto Guy Iloz resultó herido y fue secuestrado vivo tras huir del partido Nuba a la zona de Tel Gama por la organización terrorista Hamas”.

El texto indica que “Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir tratamiento médico adecuado durante su cautiverio bajo el mando de Hamás, a los 26 años de edad”.

El ejército añadió que “las conclusiones finales se extraerán una vez finalizado el examen de las circunstancias de la muerte en el Centro Nacional de Medicina Forense”.

Respecto de Bipin Joshi, el comunicado señala que “fue secuestrado a los 23 años de un refugio en el kibutz Alumim por la organización terrorista Hamás” y que “se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Dirección de Prisioneros de Guerra y Personas Desaparecidas del Estado de Israel expresaron que “comparten el dolor de las familias, siguen invirtiendo todos los esfuerzos en el regreso de todos los secuestrados y se preparan para seguir implementando el acuerdo”.

El comunicado concluye con el pedido de que “Hamas debe cumplir su parte del acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para que todos los secuestrados regresen a sus familias y reciban un entierro apropiado”.

Noticia en desarrollo...