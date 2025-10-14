Mundo

Israel identificó a los cuatro cuerpos de los rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas

Las Fuerzas de Defensa israelíes notificaron a las familias de Guy Iloz, ciudadano israelí de 26 años, y Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23, sobre la identificación de sus restos. Los nombres de los otros dos rehenes no fueron revelados a pedido de sus familias

Guardar
Israel identificó a los cuatro
Israel identificó a los cuatro cuerpos de los rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas (REUTERS)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, tras la finalización del proceso de identificación realizado por el Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, se notificó a las familias de los secuestrados Guy Iloz, Bipin Joshi y otros dos secuestrados fallecidos, cuyos nombres aún no fueron revelados por las familias, que sus seres queridos habían sido enterrados nuevamente.

Según el comunicado difundido por las FDI, “el difunto Guy Iloz resultó herido y fue secuestrado vivo tras huir del partido Nuba a la zona de Tel Gama por la organización terrorista Hamas”.

El texto indica que “Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir tratamiento médico adecuado durante su cautiverio bajo el mando de Hamás, a los 26 años de edad”.

El ejército añadió que “las conclusiones finales se extraerán una vez finalizado el examen de las circunstancias de la muerte en el Centro Nacional de Medicina Forense”.

Respecto de Bipin Joshi, el comunicado señala que “fue secuestrado a los 23 años de un refugio en el kibutz Alumim por la organización terrorista Hamás” y que “se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Dirección de Prisioneros de Guerra y Personas Desaparecidas del Estado de Israel expresaron que “comparten el dolor de las familias, siguen invirtiendo todos los esfuerzos en el regreso de todos los secuestrados y se preparan para seguir implementando el acuerdo”.

El comunicado concluye con el pedido de que “Hamas debe cumplir su parte del acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para que todos los secuestrados regresen a sus familias y reciban un entierro apropiado”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

IsraelHamasrehenesmedio orienteGuy IlozBipin JoshiÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Zelensky denunció que Rusia atacó infraestructuras energéticas, ferroviarias e instalaciones civiles en varias regiones de Ucrania

“Anoche continuó el terror aéreo”, indicó el mandatario. Según detalló, el Kremlin lanzó 96 drones en Kharkiv, Kirovograd, Sumy y Donetsk

Zelensky denunció que Rusia atacó

Medio Oriente, el día después: el acuerdo de Trump, las dudas de Israel y el desafío de reconstruir Gaza

El pacto alcanzado en Egipto pretende pacificar la Franja y reconstruir sus infraestructuras, pero la falta de claridad sobre el desarme de Hamas y la transición política amenaza su sostenibilidad

Medio Oriente, el día después:

Trump asistirá a la firma ceremonial del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la ASEAN

Se espera que el líder estadounidense asista al encuentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se celebrará en la capital de Malasia del 26 al 28 de octubre

Trump asistirá a la firma

Taiwán reportó un promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios desde comienzos de 2025

Según la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taipéi, los ataques se concentraron en áreas como “proyectos de infraestructura críticos” e “información confidencial sobre la cooperación gubernamental en el exterior”

Taiwán reportó un promedio de

Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el régimen chino con la entrada en vigor de aranceles portuarios

Beijing aplicará este martes un gravamen a los buques estadounidenses, mientras Washington iniciará cargos a las embarcaciones de propiedad, bandera o construcción chinas

Aumentan las tensiones comerciales entre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Patricia Cabo, odontóloga: “Si te

Patricia Cabo, odontóloga: “Si te raspa, es que tienes placa dental”

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana harán efectivo su divorcio en 2026: la fecha del juicio

Estos son los motivos por los que deberías añadir vinagre a tus huevos fritos: mejora la cremosidad de la yema y aporta una textura más ligera

Cómo volver a conciliar el sueño tras despertarte entre las 3 y las 4 de la madrugada: “Es fundamental entender que no dormimos igual durante toda la noche”

Cómo un pequeño pueblo se ha convertido en capital mundial del arte callejero: 30.000 visitantes al año

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La FER organiza del 14 al 16 de octubre una visita de sumilleres de Brasil a bodegas de Rioja

Sánchez defiende la migración como solución al "invierno demográfico" frente al plan de Feijóo

El español Joel Esteban sustituirá en Moto 3 a Dennis Foggia en el GP de Australia por una neumonía

El alcalde renueva en el Congreso de la Lengua el diálogo entre Cádiz y América

Fundación Abertis y UNICEF promueven igualdad de género e impulsan la educación STEM de más de 70.000 menores en México

ENTRETENIMIENTO

Sting confesó por qué la

Sting confesó por qué la jubilación no es una opción: “No me lo puedo permitir, hay demasiadas personas que dependen de mí económicamente”

El secreto detrás del regreso de Vin Diesel: su entrenamiento para volver como Riddick a los 58 años

Así se siente Michael J. Fox tras décadas de luchar contra el Parkinson: “Me gustaría no despertar un día”

Naomi Watts recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

MTV apagará definitivamente su señal tras 44 años de historia