Israel redujo el paso de ayuda humanitaria a Gaza y Hamas aceptó entregar otros cuatro cadáveres de rehenes este martes

El paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja con Egipto, permanecerá bloqueado al menos hasta el miércoles, mientras se concreta otra entrega de restos de víctimas del grupo terrorista

Una niña porta una bandera
Una niña porta una bandera israelí en la "Plaza de los Rehenes" en Tel Aviv, Israel, el 14 de octubre de 2025, tras la liberación de los rehenes tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás. REUTERS/Hannah McKay

El grupo terrorista Hamas informó a los mediadores que esta noche, a las 22, comenzará la entrega de los cuerpos de cuatro nuevos rehenes israelíes fallecidos, según confirmó a la agencia Reuters un funcionario que participa de la operación.

Horas antes, autoridades israelíes habían anticipado que el paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, permanecerá cerrado al menos hasta mañana. Además, señalaron que el ingreso de ayuda humanitaria al enclave será restringido como parte de la presión sobre el grupo islamista para que libere los cuerpos que aún mantiene en su poder.

Por otra parte, un hospital de Gaza dijo que recibió los cuerpos de 45 palestinos que habían sido devueltos por Israel, también como parte del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Gaza.

Recuperación lenta

Los militantes palestinos aún tienen los cuerpos de 24 rehenes, que se espera que sean devueltos bajo los términos del acuerdo de alto el fuego.

Vehículos de la Cruz Roja
Vehículos de la Cruz Roja transportan rehenes, retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, tras su entrega como parte de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en la ciudad de Gaza. 13 de octubre de 2025. Imagen fija tomada de vídeo. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

“No descansaremos hasta que los 24 rehenes sean traídos a casa”, dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, el principal grupo israelí que hace campaña por la liberación de todos los rehenes.

Mientras los israelíes esperaban la devolución de los cuerpos restantes, los rehenes liberados el lunes se estaban recuperando gradualmente.

“Estar bajo tierra afecta a todos los sistemas del cuerpo”, dijo Noa Eliakim Raz, director del Hospital Beilinson en Petah Tikva, donde se está tratando a algunos de los rehenes sobrevivientes.

“No hay un cronograma fijo, cada persona se está recuperando a su propio ritmo. Es importante que se curen lentamente”, dijo a los periodistas, y agregó que muchos rehenes habían experimentado una pérdida de peso.

Gali y Ziv Berman
Gali y Ziv Berman

Los gemelos Ziv y Gali Berman, que se reunieron el lunes, dijeron que habían sido separados durante su cautiverio y mantenidos en completo aislamiento, según el Canal 12.

Noticia en desarrollo...

