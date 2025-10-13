Mundo

Al Sisi pidió a Israel que el fin de la guerra en Gaza sea “una oportunidad para lograr la paz” regional

El presidente egipcio llamó al pueblo israelí a “extender las manos” durante una ceremonia con Trump y una treintena de líderes mundiales en Sharm el Sheij

Foto de archivo del presidente
Foto de archivo del presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi (EFE/EPA/KHALED ELFIQI EPA-EFE/KHALED ELFIQI)

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, pidió este lunes a Israel que la firma del fin de más de dos años de guerra en la Franja de Gaza sea “una oportunidad para lograr la paz” en Medio Oriente, durante una ceremonia que ha congregado a una treintena de líderes mundiales en Sharm el Sheij.

“Aprovecho para hacer un llamamiento al pueblo israelí para que hagamos de este momento una oportunidad para lograr la paz: extiendan las manos para implementar la paz”, dijo Al Sisi durante la ceremonia junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Egipto, que junto a Estados Unidos, Qatar y Turquía ha ejercido de mediador en la guerra en la Franja de Gaza, afirmó que “este acuerdo cierra una página dolorosa de la historia de la humanidad” y deseó que sea un punto de inflexión para “un futuro mejor” en Medio Oriente.

Al Sisi también alabó a Trump y le invitó a unirse “a los líderes del mundo que impulsan la paz”, al tiempo que expresó su aprecio por su “sabio liderazgo con la propuesta y el plan para poner fin a esta guerra catastrófica en la que la humanidad ha perdido tanto”.

Asimismo, recordó que el plan debe ser implementado y su objetivo es abrir “el horizonte necesario” para materializar la solución de los dos Estados, que contempla la creación de un Estado palestino independiente, algo a lo que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opone de manera frontal.

Líderes mundiales, incluido el presidente
Líderes mundiales, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, posan para una foto familiar en una cumbre de líderes mundiales para poner fin a la guerra de Gaza, en medio de un intercambio de prisioneros y rehenes negociado por Estados Unidos y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025 (Yoan Valat/Pool vía REUTERS)

En este sentido, indicó que “el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y a gozar de libertad y seguridad al lado de Israel”, así como al “reconocimiento mutuo”.

“Estamos comprometidos a llevar a cabo vuestro plan. Que la guerra de Gaza sea la última”, añadió Al Sisi, que recordó que el acuerdo es la comprobación de que “la paz es la opción que tiene que estar basada en la justicia”.

Por ello, afirmó que “Egipto trabajará con Estados Unidos para seguir adelante con la reconstrucción” de la Franja de Gaza, algo para lo que El Cairo acogerá una conferencia programada para el mes de noviembre en base al plan de Trump, según Al Sisi.

“La paz se complementa con la reconstrucción tras la destrucción”, afirmó el egipcio, que deseó “un Oriente Medio en el que los pueblos gocen de paz, sin terrorismo y vacío de armas de destrucción masivas”.

“Por fin tenemos paz en Oriente Medio”

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa con el acuerdo firmado en una cumbre de líderes mundiales para poner fin a la guerra de Gaza, en medio de un intercambio de prisioneros y rehenes negociado por Estados Unidos y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025 (Yoan Valat/Pool vía REUTERS)

Por otra parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que “por fin tenemos paz en Oriente Medio”, tras la firma, junto a sus homólogos egipcio, catarí y turco, del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años.

Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, dijo el mandatario en un discurso durante una ceremonia que ha congregado a una treintena de líderes mundiales en Sharm el Sheij, en el sur de la península del Sinaí.

Trump, después del Al Sisi, señaló que “este es el día en que personas de toda la región y del mundo han estado trabajando, esforzándose, esperando y rezando, pues han logrado cosas durante el último mes que considero realmente impensables”.

Aseveró que “nadie pensó que esto pudiera suceder con el acuerdo histórico que acabamos de firmar. Esas oraciones de millones finalmente han sido escuchadas”.

En referencia a las figuras políticas que han acudido a la cita de hoy, Trump dijo que son “grandes líderes”.

Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales, incluyendo cientos de camiones cargados de alimentos, equipo médico y otros suministros, gran parte de los cuales han sido pagados por las personas presentes en esta sala”, dijo.

Momentos antes, el estadounidense afirmó que ha cerrado numerosos acuerdos, pero reconoció que este es el acuerdo “más grande y complejo; y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio y eso no va a ocurrir”.

(Con información de EFE)

