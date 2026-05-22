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El “cañón del Colorado español”: una ruta por fortalezas románicas, ‘castillos de piedra’ y un Monumento Natural junto a los Pirineos

Escalada, rutas y joyas románicas conviven en una de las zonas más emblemáticas del Prepirineo, célebre por sus espectaculares paredes rojizas

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Mallos de Riglos, Huesca, Aragón. (Getty)
Mallos de Riglos, Huesca, Aragón. (Getty)

En pleno corazón del Prepirineo aragonés, a orillas del río Gállego y bajo la silueta de grandes paredes rojizas, se extiende el Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba. Esta zona, reconocida tanto por su imponente apariencia como por su capacidad de conjugar valores naturales, patrimonio y gastronomía local, se conoce popularmente como el “cañón del Colorado español”. Los pueblos de Riglos, Agüero y Murillo de Gállego, situados en los términos municipales de las provincias de Huesca y Zaragoza, reciben anualmente a miles de visitantes atraídos por uno de los paisajes más espectaculares y singulares de España.

El Monumento Natural, declarado oficialmente de este modo en 2016 por el Gobierno de Aragón, protege una superficie total de 188,43 hectáreas y se distingue por sus paredes verticales que superan los 300 metros de altura. Este enclave, que abarca tres recintos geográficos, se ha consolidado como un destino de referencia internacional para actividades como el senderismo, la escalada y la observación de aves. Sin embargo, en jornadas de máxima afluencia, la pequeña localidad de Riglos puede recibir hasta 2.000 visitantes, frente a una población estable de solo 65 habitantes, lo cual genera una presión turística significativa y renovadas demandas de protección por parte de los responsables municipales.

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Este conjunto geológico comenzó su formación hace 65 millones de años con el levantamiento de los Pirineos y la erosión continuada del agua. Los Mallos de Agüero, en concreto, tienen una historia sedimentaria compleja que se remonta a hace 25 millones de años y muestran estratos horizontales de conglomerado formados por antiguas confluencias fluviales. Los mallos se caracterizan por sus conglomerados rojizos y su pendiente vertical. Ejemplos emblemáticos son el Pisón, la Visera, el Cuchillo, el Tornillo o el Colorado. Las altitudes varían desde los 580 metros en la vía del tren de Riglos hasta los 1.179 metros en el Cerro de San Cristóbal, la cota máxima del conjunto, y los 1.176 metros de Peña Rueba.

La erosión, aún activa, ha esculpido estas formas distintivas, dando lugar a macizos y agujas casi exentas del terreno, lo que refuerza su fama de “castillos de piedra” y fortalezas naturales a las puertas del Pirineo.

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La bonita ruta por los Pirineos que conduce a la ‘pirámide oscense’: descubre un pueblo abandonado y unas impresionantes vistas.

Rutas entre los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba

El senderismo es una de las actividades más extendidas en la zona y alcanza su máxima expresión en rutas como el “Caminito del cielo”, un recorrido circular de 5,4 kilómetros que ofrece, en cualquiera de sus sentidos, vistas excepcionales de los Mallos. Sitios como el mirador de Bentuso destacan por sus panorámicas del Pisón y del río Gállego, y la experiencia resulta accesible tanto para caminantes expertos como aficionados.

La riqueza cultural del enclave se refleja en las fortalezas románicas. En Agüero se encuentra la Ermita de San Felices (siglo XII), que aparenta estar excavada en la roca, y en Murillo de Gállego, la iglesia del Salvador (siglo XI), visible desde el Mirador del Reino de los Mallos. Además, Riglos conserva la Ermita de San Martín y la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Mallo, donde se veneran las imágenes de la Virgen del Mallo y de Carcavilla.

La gastronomía local complementa la experiencia, con mesones conocidos por especialidades tradicionales como el cordero lechal, el ternasco a la brasa, el ajoarriero, las sopas de ajo, las chiretas y dulces artesanos de calabaza. La oferta de restaurantes es limitada, pero destaca por la calidad y el carácter casero de sus platos.

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