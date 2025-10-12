Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

Zelensky dialogó este domingo con Trump y Macron (AP Foto/Aurelien Morissard)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky mantuvo por segundo día consecutivo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, centrándose en medidas para reforzar la seguridad aérea y energética de Ucrania en medio de intensos ataques rusos contra infraestructuras críticas.

Zelensky informó a Trump sobre los últimos ataques rusos al sistema energético del país y discutió formas de fortalecer las defensas aéreas ucranianas. “Informé al presidente Trump sobre los ataques rusos a nuestro sector energético. Agradezco su disposición a apoyarnos”, reveló Zelensky en Telegram tras la conversación del sábado, que calificó de “muy productiva”.

El mandatario ucraniano también felicitó a Trump por su “exitoso acuerdo” para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Según Zelensky, ambos presidentes discutieron las posibilidades de fortalecer las defensas aéreas y las formas específicas de hacerlo que “se están preparando actualmente”. “Hay buenas opciones, ideas fuertes sobre cómo fortalecernos realmente”, subrayó el líder ucraniano.

En la conversación del domingo, Zelensky se limitó a explicar que el diálogo se centró en “cuestiones” sobre la mencionada defensa de largo alcance, sin dar detalles. “Además, hemos discutido muchos detalles sobre el sector energético”, añadió en un momento en que Rusia está redoblando sus ataques contra la infraestructura del país. “El presidente Trump está bien informado sobre lo que sucede y hemos acordado proseguir con nuestro diálogo”, concluyó.

Tanto Kiev como Washington guardan mutismo absoluto sobre los posibles planes de entrega, por parte de Estados Unidos, de misiles Tomahawk de largo alcance, una operación que Rusia ve intolerable. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido que semejante escenario echaría por tierra los esfuerzos de Trump para reconstruir las relaciones bilaterales.

Paralelamente, el presidente ucraniano mantuvo una conversación con su homólogo francés Emmanuel Macron, quien le trasladó su condena a “los ataques rusos contra infraestructuras críticas de Ucrania, que en realidad atacan a la población civil en pleno invierno”.

El presidente ucraniano mantuvo una conversación con su homólogo francés Emmanuel Macron (Ludovic Marin/Pool via REUTERS/archivo)

Zelensky agradeció a Francia su apoyo y le planteó las “urgentes necesidades” en cuanto a la defensa aérea y de antimisiles. “Agradezco a Francia por su gran esfuerzo para defender la vida. Le informé sobre nuestras necesidades prioritarias: en primer lugar, los sistemas de defensa aérea y los misiles”, afirmó en Facebook.

Macron señaló que “estamos explorando con nuestros socios la prestación de la asistencia necesaria para restablecer y garantizar los servicios básicos”, antes de advertir a Moscú que, “si persiste en su obstinada actitud guerrera y su negativa a sentarse a la mesa de negociaciones, tendrá que pagar las consecuencias”.

“Nos esperan nuevos desafíos”

Efectivos de los servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 10 de octubre de 2025. (AP Foto/Dan Bashakov)

Según Zelensky, Rusia está aprovechando que Oriente Medio y los problemas internos de cada país están recibiendo la máxima atención. La Federación Rusa ha utilizado más de 3.100 drones, 92 misiles y casi 1.360 bombas aéreas guiadas contra Ucrania durante esta semana, informó el presidente.

Las defensas aéreas ucranianas están interceptando actualmente el 74% de los drones y misiles lanzados por Rusia, informó el sábado el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski. “Nos esperan nuevos desafíos. Durante el último mes, el enemigo ha aumentado en un 30% el número de armas utilizadas en ataques aéreos”, advirtió.

Se están realizando reparaciones de emergencia para restaurar la infraestructura energética que fue dañada por los ataques masivos rusos del viernes y sábado, informó el Ministerio de Energía de Ucrania. Los amplios cortes de electricidad de emergencia, que afectaron a nueve regiones, incluidos 800.000 hogares en Kiev el viernes y 240.000 hogares en Odesa el sábado, han sido cancelados después de que se restableciera el suministro eléctrico a la mayoría de los hogares.

Las reparaciones continúan en medio de la constante amenaza de nuevos ataques, y dos especialistas del sector energético murieron en la región norteña de Cherniguiv a última hora del viernes, informó el Ministerio.