El Papa León XIV pidió “valor” para avanzar en el plan de paz para Gaza antes de la cumbre en Egipto

El Papa León XIV oficia la Misa del Jubileo de la Espiritualidad Mariana en la Plaza de San Pedro del Vaticano este domingo. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El papa León XIV pidió el domingo “valor” a quienes están trabajando en el plan de paz para Gaza, mientras líderes mundiales se preparan para asistir el lunes a una cumbre sobre el fin del conflicto en la ciudad balnearia egipcia de Sharm el Sheik.

“El acuerdo para iniciar el proceso de paz ha dado una chispa de esperanza en la Tierra Santa”, dijo el pontífice nacido en Estados Unidos al finalizar la oración del Ángelus del domingo en la Plaza de San Pedro.

“Animo a las partes involucradas a continuar valientemente en el camino hacia una paz justa y duradera que respete las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino”, afirmó León XIV ante miles de fieles reunidos en la plaza vaticana.

El presidente estadounidense Donald Trump y el egipcio Abdel Fattah al Sisi presidirán el lunes la cumbre que tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Los líderes internacionales discutirán la implementación de la primera fase de un alto el fuego, dos años después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó una contraofensiva de Israel que mató a más de 67.000 palestinos.

“Dos años de conflicto han dejado muerte y destrucción por todas partes, especialmente en los corazones de aquellos que han perdido brutalmente a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, todo”, dijo el papa.

Los fieles en la Plaza San Pedro durante la Misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El pontífice, quien también tiene nacionalidad peruana, expresó la cercanía de la Iglesia con quienes sufren. “A todos, la Iglesia es cercana a su inmenso dolor. Hoy, especialmente a ustedes, se dirige la caricia del Señor. La certeza de que incluso en la oscuridad más oscura, él siempre está con nosotros”, añadió.

León XIV también pidió a Dios que ayude a “lograr lo que ahora parece humanamente imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecerle la esperanza de la reconciliación”.

Poner fin a la violencia en Ucrania

El papa también habló de su “dolor” tras las noticias de “nuevos y violentos ataques que han golpeado varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, causando la muerte de personas inocentes, incluidos niños”.

“Mi corazón está con la población que sufre, que ha vivido en angustia y privaciones durante años”, afirmó, y pidió una vez más “el fin de la violencia”. El pontífice señaló que muchas familias han quedado sin electricidad ni calefacción tras los ataques.

El Papa León XIV abraza a una niña tras la Misa del Jubileo de la Espiritualidad Mariana (EUTERS/Vincenzo Livieri)

Kiev dice que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión de Rusia a Ucrania se han estancado en los últimos meses, en parte porque la atención global se ha desplazado a la guerra en Gaza.

El sábado, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky instó a Trump a negociar la paz en Ucrania como en “Oriente Medio”, diciendo que si el presidente de Estados Unidos podía detener “una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia”.

Los llamamientos del papa se produjeron al final de una misa que celebró en la Plaza de San Pedro ante miles de personas en ocasión del Jubileo de la Espiritualidad mariana. En su homilía, afirmó que “el mundo tiene sed de paz y justicia” y que necesita “mantener viva la espiritualidad cristiana, sin desdeñar la devoción popular a lugares y acontecimientos que han cambiado para siempre la faz de la tierra”:

El papa concluyó encomendando a la Virgen “a toda la humanidad, y especialmente a los niños atormentados por el flagelo de la guerra e invocando el don de la paz que tanto imploramos”.

Además, León XIV deseó “que en este periodo de transición política”, Perú “pueda continuar el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”. El pontífice se dijo “muy cercano al querido pueblo peruano” después de que el Parlamento destituyera a la presidenta Dina Boluarte el viernes, siendo reemplazada de forma interina por José Jerí.