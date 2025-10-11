Mundo

Tensión en la frontera entre Afganistán y Pakistán: intensos combates entre el régimen talibán y las fuerzas de Islamabad

El conflicto surgió tras días de hostilidad creciente y coincidió con la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, a la India

Siete policías paquistaníes fallecieron tras un ataque explosivo en Khyber Pakhtunkhwa (Europa Press)

Entre disparos de artillería y fuego cruzado a lo largo de la frontera, la tensión entre Afganistán y Pakistán aumentó en las últimas horas debido a una nueva escalada de ataques directos y acusaciones sobre insurgencia y seguridad estatal.

Las fuerzas afganas ejecutaron ataques calificados como “no provocados” contra posiciones pakistaníes, lo que detonó enfrentamientos armados que se prolongaron durante la noche y alcanzaron varias provincias fronterizas. El conflicto surgió tras días de hostilidad creciente y coincidió con la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, a la India.

Amir Khan Muttaqi realizó una visita oficial a la India durante el repunte de tensión con Pakistán (Reuters)

El Ejército de Pakistán respondió de inmediato con fuego de represalia, lo que causó la muerte de decenas de soldados afganos y de presuntos insurgentes pakistaníes conocidos como khwarij.

Según informó AFP, 23 personas, incluidos civiles, murieron el viernes en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, durante un ataque contra un centro de formación de fuerzas del orden.

El atentado, uno de los más letales de los últimos meses, fue reivindicado este sábado, por el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), grupo que ha intensificado su ofensiva armada en la región. Según fuentes oficiales, entre las víctimas figuran 7 policías, 11 paramilitares y 5 civiles. El ataque consistió en la detonación de un vehículo cargado de explosivos, seguida de un asalto armado.

El grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan reivindicó el atentado mortal contra fuerzas del orden paquistaníes (Europa Press)

Islamabad responsabiliza al gobierno afgano de proteger a grupos armados antipaquistaníes. Los talibanes pakistaníes, aliados de los talibanes afganos, asumieron la autoría poco después de que Afganistán acusara de violar su soberanía, tras explosiones registradas el jueves en Kabul y Paktika.

El portavoz afgano Zabihullah Mujahid confirmó la explosión en Kabul, pero aseguró que la situación estaba bajo control y no se reportaron víctimas. El ataque agudiza la tensión entre ambos países en medio de una escalada de violencia fronteriza.

Por otro lado, voceros militares detallaron que los combates también se concentraron en sectores de las provincias afganas de Kunar, Khost, Paktia, Paktika y Helmand, áreas tradicionalmente disputadas en la denominada Línea Durand, que separa ambos países con una extensión de más de 2.600 kilómetros (1.615 millas).

Kunar fue señalada como una de las provincias clave en el enfrentamiento entre tropas afganas y paquistaníes (Reuters)

Bajo este contexto, el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, condenó el ataque afgano y afirmó: “El fuego de las fuerzas afganas contra la población civil es una flagrante violación de las leyes internacionales”. Además, añadió que el patrón militar observado en Afganistán coincide con el accionar de la India, identificada por Pakistán como su principal adversario regional.

Islamabad justificó las acciones señalando que la administración talibán afgana da refugio a militantes responsables de atentados en Pakistán.

Por su parte, desde Afganistán, el portavoz del Ministerio de Defensa, Enayatullah Khowarazmi, describió la operación como una reacción directa a la “violación del espacio aéreo” afgano por parte de Pakistán.

