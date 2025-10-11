Mundo

El papa León XIV rezó por la paz y exhortó a los líderes internacionales “a tener la audacia de desarmarse”

“La paz no es disuasión, sino fraternidad; no es ultimátum, sino diálogo”, afirmó el pontífice en su homilía

En el Vaticano, León XIV
En el Vaticano, León XIV presidió una multitudinaria vigilia mariana donde pidió a los líderes mundiales desarmar tanto sus arsenales como sus corazones (Reuters)

Miles de fieles colmaron la Plaza de San Pedro este sábado durante una jornada marcada por la oración y un mensaje contundente dirigido a los líderes internacionales.

El papa León XIV presidió una vigilia especial, encabezando el rezo del rosario por la paz y exhortando a los poderosos “a tener la audacia de desarmarse” y a abandonar la violencia como herramienta política, religiosa o ideológica.

La convocatoria, enmarcada en el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, reunió a delegaciones religiosas, familias y miembros del clero frente a la imagen original de la Virgen de Fátima, traída desde Portugal para la ocasión, informó EFE.

“La paz es desarmada y desarmante. No es disuasión, sino fraternidad; no es ultimátum, sino diálogo”, afirmó el papa en su homilía.

El papa instó a la
El papa instó a la comunidad internacional a practicar la fraternidad y el diálogo, rechazando la disuasión y el ultimátum como caminos para la paz (AP foto/Alessandra Tarantino)

El evento se caracterizó por la presencia de símbolos tradicionales de la devoción mariana. La imagen de la Virgen de Fátima fue ubicada en el altar central, recibiendo de manos del papa una rosa de oro, gesto reservado para ocasiones marianas de especial relevancia.

Esta fue la cuarta vez que la estatua peregrina salió de su santuario original para llegar a Roma, según datos de la agencia EFE. Las visitas anteriores, ocurridas en 1984, 2000 y 2013, estuvieron siempre asociadas a momentos religiosos de gran proyección internacional.

En su mensaje, León XIV subrayó la urgencia de construir un futuro de paz basado en la justicia y el perdón. Invitó a los presentes y a los creyentes de todo el mundo a no caer en el desánimo y señaló: “El Señor crea y difunde la paz a través de sus amigos pacificados en el corazón, que a su vez se convierten en pacificadores, instrumentos de su paz”.

“No podemos matar por ninguna
“No podemos matar por ninguna idea, fe o política”, advirtió León XIV, subrayando la urgencia del desarme interior y la reconciliación personal (Reuters)

El sentido de compromiso compartido impregnó toda la jornada, acompañado por la lectura de pasajes del Evangelio y referencias a la constitución dogmática Lumen gentium, cuyos fragmentos guiaron las meditaciones durante el rosario, según Vatican News.

El sumo pontífice dedicó un mensaje particular a la Virgen María, destacándola como “mujer dolorosa, fuerte y fiel”. Animó a los asistentes a pedirle el don de la compasión hacia los que sufren, y a extender esa súplica al conjunto de la creación. Para León XIV, la paz verdadera surge de la capacidad de escuchar el clamor tanto de los pobres como de la madre Tierra. “Enséñanos a detenernos contigo junto a las infinitas cruces donde tu Hijo sigue crucificado, donde la vida está más amenazada”, rezó el papa.

Al evocar las palabras de Jesús a Pedro en el huerto de los olivos, León XIV profundizó en la idea de que la paz genuina no nace de victorias militares, sino de gestos de justicia y perdón. “No podemos matar por ninguna idea, fe o política”, sostuvo el pontífice, instando a todos, no solo a los dirigentes políticos, a iniciar un proceso de desarme desde el interior.

El papa recordó la exhortación
El papa recordó la exhortación bíblica “Envaina la espada” y reclamó que el primer paso hacia la paz es la transformación personal de quienes gobiernan y de la sociedad (AP Foto/Gregorio Borgia)

La oración ecuménica estuvo acompañada, además, por la meditación de los Misterios Gozosos del Santo Rosario, generando un ambiente de recogimiento colectivo.

La jornada concluyó con una
La jornada concluyó con una plegaria multitudinaria y la bendición de la Eucaristía, consolidando el Jubileo de la Espiritualidad Mariana como un llamado internacional a la reconciliación (Reuters)

El Jubileo de la Espiritualidad Mariana ratificó así su papel como llamada a la comunidad internacional a colocar la paz y la reconciliación por encima de cualquier enfrentamiento.

(Con información de EFE)

