Dos terremotos casi consecutivos sacudieron a Filipinas: hay al menos siete muertos y cientos de heridos

La región sur del país enfrentó una situación de emergencia por los sismos que provocaron víctimas fatales y evacuaciones masivas. El presidente filipino informó que continúan evaluándose los daños de ambos incidentes

bomberos y residentes se sostienen
bomberos y residentes se sostienen de una estructura derrumbada tras un fuerte terremoto en la provincia de Davao Oriental (Associated Press)

Filipinas comenzó este sábado con la reconstrucción de varios inmuebles destruidos tras los dos terremotos marinos que sacudieron el viernes la región del sur de país. Hasta el momento, las autoridades locales informaron siete víctimas fatales.

El terror se apoderó de los residentes este viernes cuando se sintió el primer sismo que alcanzó una magnitud de 7,4. El mismo ocurrió a unos 43 kilómetros al este de la ciudad de Manay, en Davao Oriental, a 23 kilómetros de profundidad.

El fenómeno dejó muertos, incluidos dos pacientes que sufrieron paros cardíacos en un hospital, y varias víctimas por un deslizamiento en una aldea minera de oro en la ciudad de Pantukan, en Davao de Oro. Un residente falleció en la ciudad portuaria de Davao, y cientos resultaron heridos.

Los daños en un hospital
Los daños en un hospital de Filipinas (REUTERS/Eloisa Lopez)

Horas después, un segundo terremoto, de magnitud preliminar 6,8, sacudió la misma zona, lo que llevó a las autoridades a emitir nuevas alertas de tsunami y a expresar preocupación por posibles daños adicionales a las infraestructuras ya debilitadas por las recientes inundaciones.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., informó que el gobierno continúa evaluando daños y colocó equipos de rescate y socorro a actuar en las zonas afectadas. Las fuerzas armadas y la guardia costera coordinaron evacuaciones inmediatas en áreas costeras, con líneas de comunicación de emergencia activadas.

Motoristas pasan junto a una
Motoristas pasan junto a una casa dañada por un fuerte terremoto en la ciudad de Manay, provincia de Davao Oriental, en el sur de Filipinas (Associated Press/Jeoffrey Maitem)

El subadministrador de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Alejandro, confirmó daños en edificios y el aeropuerto internacional en Davao. Locales y domicilios fueron sacudidos por el fenómeno, provocaron estragos y vecinos se asistieron mutuamente para despejar caminos afectados.

Unos 50 estudiantes fueron trasladados a hospitales por lesiones, desmayos y mareos en un colegio de Governor Generoso, al igual que en Davao. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y la agencia meteorológica de Indonesia registraron olas frente a la costa de Filipinas, antes de levantar la alerta para la región.

Residentes se refugian bajo una
Residentes se refugian bajo una tienda de campaña en la ciudad de Manay, afectada por el terremoto (Associated Press)

A su vez, residentes se refugian bajo una tiendas de campañas improvisadas en la ciudad de Manay, la cual fue una de las más afectadas por los terremotos. Filipinas, situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es vulnerables a terremotos y tormentas severas: el 30 de septiembre, otro sismo de 6,9 provocó 74 muertos en Cebú y desplazó a miles.

Los dos sismos se suman al trágico terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el centro de Filipinas, el cual tuvo como resultado el fallecimiento de 74 personas, según confirmaron los equipos de rescate.

Las autoridades se concentraron en atender a cientos de heridos y brindar asistencia a miles de desplazados que tuvieron que abandonar sus viviendas al igual que este viernes.

Los pacientes fueron tratados en
Los pacientes fueron tratados en tiendas tras los terremotos que causaron destrozos en los hospitales (REUTERS/Eloisa Lopez)

Durante la noche, bomberos y socorristas recuperaron los cuerpos de una mujer y su hijo de entre los restos de un hotel colapsado en la ciudad de Bogo, próxima al epicentro del temblor registrado. Un día después, el cadáver de otra mujer fue localizado en la misma zona, informó AFP.

El gobierno filipino reportó 294 heridos y unos 20.000 desplazados por el temor a nuevos derrumbes y réplicas. En el norte de la isla de Cebú, alrededor de 600 casas resultaron dañadas y muchas familias pasaron la noche en las calles.

La gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, solicitó colaboración para entregar agua, alimentos, ropa y refugio a las personas afectadas, además de voluntarios para apoyar en las operaciones de ayuda. “Muchas casas fueron destruidas y muchas familias necesitan ayuda para recuperarse. Necesitan nuestra ayuda, oraciones y apoyo”, publicó en Facebook.

Residentes sacan sus pertenencias de
Residentes sacan sus pertenencias de su casa dañada por el terremoto mientras se dirigen a un lugar más seguro en la ciudad de Manay, provincia de Davao Oriental, en el sur de Filipinas (AP Photo/Jeoffrey Maitem)

(Con información de The Associated Press)

