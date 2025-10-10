Mundo

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Filipinas: las autoridades emitieron una alerta de tsunami para las zonas costeras de la isla

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología señaló que el epicentro se localizó en el mar, frente a la provincia de Davao Oriental, a unos 62 kilómetros al sureste del municipio de Manay, con una profundidad de 10 kilómetros

Guardar
Un terremoto de magnitud 7,6
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Filipinas: las autoridades emitieron una alerta de tsunami para las zonas costeras de la isla (Marina de Guerra)

Un terremoto de magnitud 7,6 se registró este viernes frente a la costa sur de Filipinas, lo que llevó al Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) a emitir una alerta de tsunami.

El sismo ocurrió a las 9:43 de la mañana (hora local), con epicentro frente a la localidad de Manay, en la región de Mindanao, a unos 62 kilómetros al sur y 77 grados al este de esa ciudad, y a una profundidad de 10 kilómetros, según Phivolcs.

El jefe de sismología filipino, Teresito Bacolcol, señaló que se esperaban “daños y réplicas” y que su agencia emitiría una advertencia de tsunami tras el terremoto.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, indicó que olas peligrosas eran posibles dentro de 300 kilómetros del epicentro, aunque “no existía un peligro de tsunami más amplio”.

Se registró un nuevo terremoto
Se registró un nuevo terremoto en Filipinas una semana después del sismo que dejó a 74 muertos (Europa Press)

Phivolcs informó que se pronosticaban olas de hasta un metro en la costa del Pacífico del país en las siguientes dos horas, y pidió a los residentes de esas zonas que fueran “evacuados de inmediato a terrenos más altos o se desplazaran tierra adentro”.

El organismo reiteró que los habitantes de áreas costeras debían mantenerse alejados de playas y orillas hasta que la advertencia fuera levantada.

La Agencia Sismológica de Filipinas advirtió sobre la posibilidad de un tsunami “destructivo con olas de altura potencialmente mortal”. Según sus estimaciones, “se experimentarán alturas de olas de más de un metro por encima de las mareas normales y pueden ser aún mayores en bahías y estrechos cerrados”.

Las autoridades urgieron a los residentes de las zonas costeras de Samar Oriental, Leyte Meridional, Leyte, Islas Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur y Davao Oriental a evacuar de inmediato hacia áreas más altas o trasladarse más al interior.

Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas tras el sismo.

Varias personas observan un edificio
Varias personas observan un edificio derrumbado en Bogo City, en la provincia de Cebú, Filipinas (Associated Press)

El temblor se produce once días después de que un terremoto de magnitud 6,9 causara 74 muertos y destruyera o dañara unas 72.000 viviendas en la isla central de Cebú.

Los equipos de rescate informaron que el balance de víctimas ascendió a 72 fallecidos, mientras continuaban las labores de auxilio a cientos de heridos y miles de desplazados. Bomberos y socorristas recuperaron los cuerpos de una mujer y su hijo entre los escombros de un hotel colapsado en Bogo, ciudad cercana al epicentro del sismo registrado el martes. En la madrugada del jueves 2 de octubre, se halló el cadáver de otra mujer en la misma zona, según AFP.

Las cifras oficiales señalan que 294 personas resultaron heridas y cerca de 20.000 residentes huyeron de sus hogares por el riesgo de derrumbes. Alrededor de 600 casas resultaron dañadas en el norte de Cebú, donde el temor a las réplicas obligó a muchas familias a pasar la noche en las calles.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

FilipinasTerremoto en filipinasManilaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos enviará 200 soldados a supervisar la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

El contingente formará parte de una misión internacional junto a Egipto, Turquía, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para coordinar la asistencia humanitaria y monitorear el cumplimiento de la tregua. Operarán desde un centro de coordinación civil-militar fuera de Gaza

Estados Unidos enviará 200 soldados

El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

En una inusual entrevista a la televisión israelí, el líder de la Autoridad Palestina calificó el acuerdo entre Israel y Hamas como “un momento histórico” y aseguró que su gobierno ya inició las reformas exigidas por Washington en el plan de paz de Trump

El presidente palestino Mahmud Abbas

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

El Departamento del Tesoro incluyó en la lista negra a más de 50 empresas, individuos y buques de países como China, Panamá, y Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos anunció nuevas sanciones

Jóvenes marroquíes volvieron a las calles, presentaron un manifiesto y exigieron reformas estructurales

Un escrito elaborado y votado digitalmente por una agrupación obtuvo miles de respaldos y fue presentado a las autoridades, quienes respondieron públicamente y anunciaron la evaluación de los reclamos incluidos en el texto

Jóvenes marroquíes volvieron a las

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos”, afirmó un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu

El Gobierno de Israel aprobó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detienen en Sonora a conductor

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

Clima en Perú: la predicción del tiempo para Piura este 9 de octubre

Rafael Santos salió al paso de supuestas declaraciones en medio de la pelea entre Dayana Jaimes y Lily Díaz

Cómo quitar las manchas blancas de desodorante en ropa oscura sin dañar la tela

Temblor hoy 9 de octubre en México: informe vespertino de sismos menores de 5.0 del SSN

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Excandidato opositor venezolano recibe visita tras nueve meses de "injusto" arresto, dice su esposa

Excandidato opositor venezolano recibe visita tras meses de "injusto" arresto, dice esposa

Viernes, 10 de octubre de 2025 (02:00 GMT)

Expertos ambientales llaman a fortalecer alianzas hacia la transición energética en México

España reitera en Uruguay su compromiso de acercar a América Latina y Europa

ENTRETENIMIENTO

“Baywatch”: Así luce Gena Lee

“Baywatch”: Así luce Gena Lee Nolin a más de 30 años del estreno de la serie

Assassin’s Creed, la superproducción que prometía revivir los videojuegos en el cine y terminó en polémica

Charlie Sheen sin filtro: los detalles del documental que muestra el lado oscuro del actor y su relación con Jon Cryer

Louis Tomlinson reveló cómo fue el último día de One Direction: “El ambiente se volvió frío”

“A Knight of the Seven Kingdoms”: HBO revela nuevo tráiler y fecha de estreno