Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Filipinas: las autoridades emitieron una alerta de tsunami para las zonas costeras de la isla (Marina de Guerra)

Un terremoto de magnitud 7,6 se registró este viernes frente a la costa sur de Filipinas, lo que llevó al Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) a emitir una alerta de tsunami.

El sismo ocurrió a las 9:43 de la mañana (hora local), con epicentro frente a la localidad de Manay, en la región de Mindanao, a unos 62 kilómetros al sur y 77 grados al este de esa ciudad, y a una profundidad de 10 kilómetros, según Phivolcs.

El jefe de sismología filipino, Teresito Bacolcol, señaló que se esperaban “daños y réplicas” y que su agencia emitiría una advertencia de tsunami tras el terremoto.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, indicó que olas peligrosas eran posibles dentro de 300 kilómetros del epicentro, aunque “no existía un peligro de tsunami más amplio”.

Se registró un nuevo terremoto en Filipinas una semana después del sismo que dejó a 74 muertos (Europa Press)

Phivolcs informó que se pronosticaban olas de hasta un metro en la costa del Pacífico del país en las siguientes dos horas, y pidió a los residentes de esas zonas que fueran “evacuados de inmediato a terrenos más altos o se desplazaran tierra adentro”.

El organismo reiteró que los habitantes de áreas costeras debían mantenerse alejados de playas y orillas hasta que la advertencia fuera levantada.

La Agencia Sismológica de Filipinas advirtió sobre la posibilidad de un tsunami “destructivo con olas de altura potencialmente mortal”. Según sus estimaciones, “se experimentarán alturas de olas de más de un metro por encima de las mareas normales y pueden ser aún mayores en bahías y estrechos cerrados”.

Las autoridades urgieron a los residentes de las zonas costeras de Samar Oriental, Leyte Meridional, Leyte, Islas Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur y Davao Oriental a evacuar de inmediato hacia áreas más altas o trasladarse más al interior.

Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas tras el sismo.

Varias personas observan un edificio derrumbado en Bogo City, en la provincia de Cebú, Filipinas (Associated Press)

El temblor se produce once días después de que un terremoto de magnitud 6,9 causara 74 muertos y destruyera o dañara unas 72.000 viviendas en la isla central de Cebú.

Los equipos de rescate informaron que el balance de víctimas ascendió a 72 fallecidos, mientras continuaban las labores de auxilio a cientos de heridos y miles de desplazados. Bomberos y socorristas recuperaron los cuerpos de una mujer y su hijo entre los escombros de un hotel colapsado en Bogo, ciudad cercana al epicentro del sismo registrado el martes. En la madrugada del jueves 2 de octubre, se halló el cadáver de otra mujer en la misma zona, según AFP.

Las cifras oficiales señalan que 294 personas resultaron heridas y cerca de 20.000 residentes huyeron de sus hogares por el riesgo de derrumbes. Alrededor de 600 casas resultaron dañadas en el norte de Cebú, donde el temor a las réplicas obligó a muchas familias a pasar la noche en las calles.

