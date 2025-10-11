Mundo

Dolor en Israel: se suicidó un sobreviviente de la masacre de Hamas que presenció el asesinato de su novia el 7 de octubre de 2023

Se trata de Roei Shalev, quien había sido herido con armas de fuego por los terroristas palestinos durante el festival de música Nova. Su pareja, Mepal Adam, fue asesinada por las milicias

Roei Shalev (derecha) y Mapal
Roei Shalev (derecha) y Mapal Adam

Las autoridades israelíes confirmaron este sábado la muerte por suicidio de Roei Shalev, superviviente del festival musical Nova, uno de los epicentros de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, pocos días después del segundo aniversario de la tragedia.

“Trágicamente, muchos supervivientes continúan experimentando una profunda angustia emocional desde los sucesos del 7 de octubre”, se lamentó en un comunicado la Asociación Comunitaria de la Tribu Nova, ONG especializada en el apoyo a los supervivientes de la masacre.

“Instamos a todos a permanecer vigilantes y profundamente sensibles a la salud mental de las personas afectadas, especialmente a los supervivientes y a las familias en duelo”, añadió la organización.

Shalev fue herido con armas de fuego en el recinto del festival Nova, donde su pareja, Mepal Adam, fue asesinada por las milicias.

El festival musical Nova fue uno de los epicentros de la masacre perpetrada por el grupo islamista, resultando el escenario del asesinato de 378 de las alrededor de 1.200 víctimas mortales y del secuestro de 44 de las 250 personas que fueron raptadas.

Un visitante observa fotos de
Un visitante observa fotos de rehenes secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas, durante la inauguración pública y el debut europeo de "The Nova Music Festival Exhibition", una instalación conmemorativa dedicada a las víctimas del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el histórico Aeropuerto de Tempelhof en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025 (REUTERS/ Lisi Niesner)

Su muerte ha tenido lugar en el marco del arranque de la tregua entre Israel y Hamas, que estipula la liberación de los 48 secuestrados que siguen en manos de las milicias del enclave palestino, 20 de ellos vivos.

Un primer grupo de 200 soldados norteamericanos, procedentes de Estados Unidos y de bases en Medio Oriente, arribó a Israel bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, actual jefe del Comando Central de Estados Unidos.

El despliegue tiene como eje la creación de un centro de control conjunto, así como la integración de efectivos militares provenientes de Egipto, Qatar, Turquía y posiblemente de Emiratos Árabes Unidos, que operarían en una base instalada en Egipto.

Esta operación, enmarcada en un acuerdo negociado directamente por Donald Trump, busca garantizar la liberación de rehenes y el repliegue parcial de las fuerzas israelíes de Gaza, con la intención de evitar una nueva escalada en el conflicto.

Por su parte, el mencionado Trump confirmó este viernes que viajará a Israel, donde hablará ante el Parlamento, y a Egipto, en el contexto de la posible firma que sellaría el acuerdo para poner el fin de la guerra en la Franja de Gaza. La comitiva presidencial llegaría a Medio Oriente este mismo fin de semana.

Un homenaje a las víctimas
Un homenaje a las víctimas del festival de música Nova en Berlín (EEUTERS/Nadja Wohlleben)

En caso de emergencia, riesgo inminente o intento consumado de suicidio se debe llamar al servicio de emergencias (101 en el caso de Israel) y, ante señales de alarma, las personas con pensamientos suicidas o sus familiares pueden recibir ayuda a través de los servicios sanitarios públicos y de recursos especializados.

En el caso de Israel, algunos son ERAN (Primeros Auxilios Emocionales), disponible en el 1201 o en www.eran.org.il, o SAHAR (Apoyo Emocional en Línea), en www.sahar.org.il.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

