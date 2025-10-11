Mundo

El Vaticano expresó su satisfacción sobre el acuerdo en Gaza y manifestó su deseo de que lleve a la paz definitiva

El cardenal italiano Pietro Parolin afirmó que “es un paso adelante”

Gastón Calvo

Por Gastón Calvo

Palestinos regresan a su barrio,
Palestinos regresan a su barrio, tras la retirada de las fuerzas israelíes de la zona, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza (REUTERS/Ramadan Abed)

Un primer grupo de 200 soldados norteamericanos, procedentes de Estados Unidos y de bases en Medio Oriente, arribó a Israel bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, actual jefe del Comando Central de Estados Unidos.

El despliegue tiene como eje la creación de un centro de control conjunto, así como la integración de efectivos militares provenientes de Egipto, Qatar, Turquía y posiblemente de Emiratos Árabes Unidos, que operarían en una base instalada en Egipto.

Esta operación, enmarcada en un acuerdo negociado directamente por Donald Trump, busca garantizar la liberación de rehenes y el repliegue parcial de las fuerzas israelíes de Gaza, con la intención de evitar una nueva escalada en el conflicto.

Por su parte, el mencionado Trump confirmó este viernes que viajará a Israel, donde hablará ante el Parlamento, y a Egipto, en el contexto de la posible firma que sellaría el acuerdo para poner el fin de la guerra en la Franja de Gaza. La comitiva presidencial llegaría a Medio Oriente este mismo fin de semana.

A continuación, la cobertura minuto a minuto del acuerdo entre Israel y Hamas:

En pocas líneas:

10:21 hsHoy

El Vaticano expresó su satisfacción sobre acuerdo en Gaza y manifestó su deseo de que lleve a la paz definitiva

El secretario de Estado Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, afirmó que el Vaticano se une a la satisfacción por el acuerdo de alto el fuego en Gaza y deseó que sea el primer paso “hacia una paz duradera y definitiva”.

Es un paso adelante. Nosotros también nos unimos a esta satisfacción y expresamos la esperanza de que este sea el primer paso en el camino hacia una paz duradera y definitiva”, dijo el número dos de la Santa Sede.

Sobre las críticas a sus declaraciones sobre el conflicto en Gaza por parte de la embajada de Israel en una entrevista que ofreció a medios vaticanos, con motivo del segundo aniversario del 7 de octubre, Parolin dijo que “la entrevista pretendía ser un llamamiento a la paz”.

“No creo que exista una equivalencia moral entre ambas situaciones. Donde hay violencia, siempre hay algo que condenar”, subrayó Parolin; y reiteró que el deseo era el de “poner fin a esta violencia e iniciar un camino de reconciliación y paz”.

La embajada de Israel criticó al cardenal al considerar que “la entrevista se centra en criticar a Israel, pasando por alto la persistente negativa de Hamas a liberar rehenes o detener la violencia”.

El secretario de Estado Vaticano,
El secretario de Estado Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin (REUTERS/Yara Nardi)
10:13 hsHoy

“La primera noche tranquila en meses”

La noche de este sábado fue la primera “tranquila” en la Franja de Gaza tras meses de incesantes bombardeos, cuando se cumple un día del esperado alto el fuego en el territorio palestino, donde sus residentes se centran ahora en volver a ver lo que queda de sus casas y en recuperar a sus muertos.

Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra, a excepción de los días de calma de noviembre de 2023 y enero de 2025”, dijo a la agencia de noticias EFE Mohammad, un médico gazatí, desde la ciudad de Gaza. Este médico solo recuerda ese silencio en las dos treguas anteriores, que también dieron un respiro a los gazatíes.

A su hospital, dice, ya no están llegando las decenas de muertos que ingresaban antes cada día, sino los cuerpos que se van recuperando poco a poco de los escombros, donde siguen los restos de al menos 7.000 gazatíes, según cálculos del Ministerio de Sanidad del enclave, que ha reportado más de 67.000 fallecidos en dos años.

Por primera vez en mucho tiempo, conseguimos dormir sin miedo ni preocupaciones”, explicó por su parte Zaher, otro gazatí que tuvo que abandonar la capital hace unas semanas con su familia para desplazarse hasta Deir Al Balah, en el centro, y refugiarse allí en una tienda de campaña.

10:09 hsHoy

Las tropas estadounidenses comenzaron a llegar a Israel para sumarse a la fuerza internacional que supervisará el alto al fuego en Gaza

Son horas claves en Medio Oriente. Ya comenzó el alto al fuego, las fuerzas israelíes empezaron a replegarse y un contingente integrado por EEUU, Qatar, Egipto y Turquía se prepara para garantizar la tregua y la liberación de los rehenes israelíes que llevan más de dos años secuestrados

Fernanda Kobelinsky

Por Fernanda Kobelinsky

El comandante del CENTCOM, almirante
El comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir (Imagen de archivo- Fuerzas de Defensa de Israel)

Desde Tel Aviv.- Anoche un primer contingente de 200 soldados norteamericanos, provenientes de Estados Unidos y de bases en Medio Oriente, comenzó a llegar a Israel bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos. El objetivo central de este despliegue es montar un centro de control conjunto e integrar a militares egipcios, cataríes, turcos y posiblemente emiratíes, en una base establecida en Egipto, según revelaron fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Esta operación, enmarcada en un acuerdo negociado directamente por Donald Trump, busca garantizar la liberación de rehenes y el repliegue parcial de las fuerzas israelíes de Gaza, con la intención de evitar una nueva escalada en el conflicto.

10:07 hsHoy

El Ejército de Israel bombardeó una instalación con maquinaria pesada de la organización Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa israelíes encontraron “herramientas de ingeniería” que podrían haber sido utilizadas para la “reconstruir de infraestructura” terrorista en la región. La actividad del grupo “constituye una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano”, consideró el cuerpo de seguridad

Oficiales de las FDI durante
Oficiales de las FDI durante una operación táctica

A la espera de la entrega de los rehenes cautivos por el grupo terrorista de Hamas a Israel, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) informaron que lanzaron un bombardeo contra infraestructura de la organización Hezbollah en el sur del Líbano.

10:06 hsHoy

La ONU conversa con autoridades de Israel para ampliar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras el alto el fuego

El organismo confirmó contactos con responsables israelíes para establecer un sistema que permita el flujo continuo de suministros hacia el enclave palestino, tras el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump

Vehículos de las Naciones Unidas
Vehículos de las Naciones Unidas circulan por una carretera en la Franja de Gaza central el 3 de octubre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó haber mantenido conversaciones con las autoridades de Israel para incrementar el volumen de la ayuda humanitaria dirigida a la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

10:05 hsHoy

Donald Trump confirmó que viajará a Israel y Egipto para sellar el acuerdo por la paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos buscará cerrar este fin de semana los “pequeños detalles” pendientes del tratado. El grupo terrorista Hamas enfrenta una carrera contrarreloj para la entrega de los rehenes a Israel

Donald Trump podría viajar este
Donald Trump podría viajar este mismo fin de semana a Israel y Egipto (REUTERS/Ken Cedeno)

Donald Trump, presidente estadounidense, confirmó este viernes que viajará a Israel, donde hablará ante el Parlamento, y a Egipto, en el contexto de la posible firma que sellaría el acuerdo para poner el fin de la guerra en la Franja Gaza, este. La comitiva presidencial llegaría a Medio Oriente este mismo fin de semana.

