EN VIVO Acuerdo entre Israel y Hamas

Israel y Hamas comenzaron este viernes los preparativos para poner en marcha un acuerdo de alto el fuego destinado a poner fin a más de dos años de guerra en Gaza. Según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu el viernes a la madrugada, el gabinete israelí aprobó el borrador del acuerdo que prevé el intercambio de rehenes retenidos por Hamas por prisioneros palestinos.
La aprobación de esta “primera fase” permitirá que el cese de hostilidades entre en vigor en las próximas 24 horas, mientras el ejército israelí se retirará a una línea que dejará bajo su control alrededor del 53% de la Franja, de acuerdo con un mapa difundido por la Casa Blanca.
Una vez implementado el alto el fuego, comenzará una cuenta regresiva de 72 horas durante la cual Hamas deberá liberar a los 20 rehenes que se cree permanecen con vida. Posteriormente se procederá a la devolución de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos, sin que se haya especificado el tiempo que demandará el proceso.
En paralelo, Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 detenidos de Gaza, además de devolver los cuerpos de 15 gazatíes por cada rehén israelí, conforme a lo estipulado en el plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.
El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció que Alemania y Egipto serán los anfitriones de una conferencia destinada a la reconstrucción de la Franja de Gaza, aunque la fecha del encuentro aún fue establecida.
“Ahora necesitamos una implementación rápida. Los rehenes, entre ellos ciudadanos alemanes, deben finalmente regresar con sus familias. El alto el fuego debe entrar en vigor y estabilizarse en el transcurso de las próximas semanas. La ayuda humanitaria debe llegar rápidamente a las personas en Gaza”, enfatizó Merz.
