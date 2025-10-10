La ONU conversa con autoridades de Israel para ampliar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras el alto el fuego

Vehículos de las Naciones Unidas circulan por una carretera en la Franja de Gaza central el 3 de octubre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó haber mantenido conversaciones con las autoridades de Israel para incrementar el volumen de la ayuda humanitaria dirigida a la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El vocero del secretario general, Stéphane Dujarric, explicó durante una rueda de prensa que se están realizando gestiones con los responsables israelíes con el objetivo de establecer un sistema que permita el ingreso fluido de suministros. No obstante, subrayó que la gestión de los cruces no depende de los funcionarios de la ONU.

Dujarric informó que el coordinador de la ONU en Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, ha sostenido reuniones y comunicaciones con autoridades israelíes con el fin de esclarecer el volumen y la naturaleza de la ayuda que podrá trasladarse al enclave palestino. Según Dujarric, la mayoría de los camiones que transportan suministros ingresan por los cruces de Kerem Shalom y Kerem Abu Salem hacia Gaza, y manifestó la expectativa de que todos los pasos fronterizos, incluyendo Rafah, permanezcan abiertos tanto para la ayuda humanitaria como para el sector privado.

Al ser consultado acerca de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos e Israel, Dujarric señaló que no existe constancia de que esta organización vaya a ser incluida en el proceso, y remarcó la continuidad de los criterios humanitarios adoptados por la ONU. Añadió que es necesario no solo incrementar la cantidad de ayuda y abrir nuevos pasos fronterizos, sino además garantizar la entrada sin restricciones de productos, el otorgamiento de visados para el personal de la ONU y la habilitación de espacios para que las ONG puedan operar en conformidad con los principios humanitarios.

El portavoz recalcó que los equipos humanitarios de la ONU han instado a todos los líderes que apoyan el alto el fuego a colaborar para asegurar las condiciones que permitan desarrollar las operaciones sin trabas, y mencionó la necesidad de una financiación generosa por parte de los Estados para fortalecer la respuesta en la Franja.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric (Europa Press/Archivo)

Con la entrada en vigor del acuerdo, miles de palestinos iniciaron el retorno hacia el norte del enclave, utilizando vehículos, caminando a pie o empleando animales de carga. Dujarric relató que quienes lograron llegar a Ciudad de Gaza describieron al personal de la ONU que, al volver a sus hogares, los encontraron dañados o reducidos a escombros.

El marco del alto el fuego se consolidó tras las negociaciones entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, con la mediación del presidente Trump. El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, confirmó este viernes que las tropas israelíes iniciaron el repliegue desde la Franja tras la concreción del acuerdo.

Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu supervisó los preparativos en el centro médico Sheba Tel Hashomer, que se encargará del tratamiento de los rehenes israelíes que serán liberados en las próximas 72 horas conforme a los términos del acuerdo. La oficina de Netanyahu detalló que durante la visita, el primer ministro apoyó al personal médico encargado de asistir tanto a los rehenes como a sus familias. Se prevé que Hamas libere a los 48 rehenes capturados durante el conflicto, de los cuales, según estimaciones, 20 seguirían con vida. El intercambio contempla la liberación de 250 presos palestinos y de 1.700 detenidos en Gaza por parte de Israel desde el 7 de octubre de 2023, fecha de inicio de la ofensiva israelí en el enclave.

Netanyahu se reunió también con soldados heridos en el hospital, a quienes calificó de “héroes” por su capacidad de recuperación y su contribución a la reconstrucción nacional.

