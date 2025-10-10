Mundo

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

El presidente francés reinstaló a su hombre de confianza apenas cuatro días después de haber aceptado su dimisión. La izquierda anunció otra moción de censura

Imagen de archivo: El presidente
Imagen de archivo: El presidente francés Emmanuel Macron junto al entonces ministro de defensa francés Sebastien Lecornu en París el 13 de julio de 2025 (Ludovic Marin/ AP)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a designar a Sebastien Lecornu como primer ministro, apenas cuatro días después de haberle aceptado la renuncia en ese cargo.

La decisión se tomó tras intensas negociaciones orientadas a resolver el estancamiento político que afecta al país desde hace semanas. Según informó el Palacio del Elíseo en un comunicado, el mandatario encomendó nuevamente a Lecornu la tarea de formar un gobierno, con el objetivo de dotar a Francia de un presupuesto antes de que finalice el año y restaurar la estabilidad institucional.

En una publicación en la red social X, Lecornu declaró haber aceptado su reelección “por deber”, subrayando la necesidad de “poner fin a esta crisis política que exaspera a los franceses y a esta inestabilidad que perjudica la imagen de Francia y sus intereses”. El político, de 39 años, remarcó también la prioridad de restaurar las cuentas públicas del país y advirtió que quienes integren el nuevo gobierno deberán comprometerse a dejar a un lado cualquier aspiración presidencial para las elecciones de 2027.

Lecornu había presentado su renuncia el pasado lunes, tras expresar que consideraba que “no se daban las condiciones” para continuar en el cargo, al que había accedido el 9 de septiembre. Su predecesor, el centrista François Bayrou, había dejado el puesto después de perder una moción de confianza.

Según la prensa local, el entorno de Macron indicó que el presidente otorgó “carta blanca” a Lecornu para formar equipo y avanzar en las medidas urgentes, abriendo además la posibilidad a un amplio debate parlamentario sobre las cuestiones discutidas en las recientes consultas políticas.

La reelección de Lecornu como primer ministro activó de inmediato reacciones entre los principales partidos de la oposición. Desde la izquierda, Éric Coquerel, representante de La France Insoumise (LFI), anunció en declaraciones a BFMTV la presentación de una moción de censura el próximo lunes. Por su parte, el coordinador de LFI, Manuel Bompard, calificó la decisión de Macron como “una nueva bofetada a los franceses”. Bompard adelantó que su partido presentará “una nueva moción para destituir al presidente de la República” y censurar al próximo gobierno.

Imagen de archivo. Legisladores escuchan
Imagen de archivo. Legisladores escuchan al primer ministro francés Francois Bayrou en la Asamblea Nacional en París el 14 de enero de 2025. Bayrou perdió la moción de confianza en el Parlamento el pasado 8 de septiembre y tuvo que renunciar (AP foto/Thibault Camus)

Las voces críticas también se hicieron oír desde la Agrupación Nacional (RN). La portavoz del partido, Laure Lavalette, afirmó en X que “es evidente que el presidente quiere el colapso del país”. En la misma línea, el líder de RN, Jordan Bardella, anticipó que su grupo “por supuesto censurará inmediatamente a este equipo sin ningún futuro”, calificando el nuevo mandato de Lecornu como “una mala broma, una vergüenza democrática y una humillación para los franceses”.

Desde otros sectores de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon ironizó en X sobre la escasa capacidad de renovación política del presidente: “En cada vuelta del carrusel, el pompón se queda en el mismo sitio. Quienes fueron el telón de fondo de esta comedia la están ridiculizando. Macron no puede hacer otra cosa que ser Macron”.

La designación de Lecornu se produce en un contexto de profunda división parlamentaria y tras varias jornadas de negociaciones infructuosas para lograr una mayoría estable. El primer ministro afronta ahora el desafío de conformar un gobierno capaz de aprobar el presupuesto de Francia antes de que cierre el año y de responder a la presión ejercida tanto por los grupos de oposición como por las demandas de la sociedad civil.

EN DESARROLLO...

