Cómo es el T-Dome, el sistema de Taiwán con detección avanzada y misiles integrados para la defensa de su espacio aéreo

El T-Dome utilizará sensores de alta precisión y sistemas de alerta temprana existentes (EFE)

La presentación oficial del sistema de defensa aérea T-Dome en Taiwán, encabezada por Lai Ching-te ante miles de asistentes, introduce una nueva era en la estrategia tecnológica y militar de la isla.

Este es un sistema multicapas que combina innovación local y componentes internacionales. Inspirado en el Iron Dome israelí, incorpora herramientas de detección avanzada y capacidades de interceptación para responder a ataques con misiles y otros proyectiles.

La estrategia busca que el T-Dome funcione como una cobertura integral para el espacio aéreo insular, optimizando la utilización conjunta de todos estos recursos, además de la integración con misiles Patriot, suministrados por Estados Unidos, y los sistemas Sky Bow desarrollados en Taiwán.

El sistema integrará misiles Patriot de Estados Unidos y Sky Bow fabricados en Taiwán (Reuters)

La implementación del sistema contempla sensores de alta precisión y la conexión con redes de alerta temprana existentes. Reuters detalló que el diseño prioriza tanto la coordinación entre subsistemas nacionales e internacionales como la flexibilidad para adaptarse a futuros avances tecnológicos.

El proyecto será financiado con un presupuesto especial que implicará un incremento gradual de la inversión en defensa. Según cifras citadas por AP, la propuesta oficial elevará el gasto a más del 3% del producto interno bruto en el próximo año fiscal y establece como objetivo alcanzar el 5% para 2030.

Durante la presentación, el presidente Lai Ching-te declaró que tiene un objetivo claro. “El aumento del gasto de defensa tiene un propósito: Es una clara necesidad para contrarrestar las amenazas enemigas y un motor para el desarrollo de nuestras industrias de defensa”, afirmó el jefe de Estado, subrayando el papel económico como complemento del desafío militar.

Lai Ching-te anunció el T-Dome durante el acto del Día Nacional en Taipéi (Reuters)

El proyecto presupuestario se presentará antes de fin de año e incluirá partidas esenciales para la ejecución plena del sistema.

Las actividades militares de China en aguas y espacios aéreos cercanos mantienen a la isla en estado de alerta permanente. DW reportó vuelos regulares de aviones de combate, desplazamientos navales y pruebas armamentísticas, lo que impulsó el fortalecimiento del entrenamiento y la inversión en respuestas ante amenazas emergentes.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa incorporó, junto a la modernización de medios tradicionales, programas específicos para enfrentar la proliferación de drones militares y equipos no tripulados.

Bajo este contexto, China reaccionó sin demora. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, formuló declaraciones a la emisora estatal CCTV, acusando a Taiwán de sostener una “falacia separatista” y advirtiendo que los intentos de mantener la independencia por la fuerza podrían conducir a un conflicto.

El portavoz Guo Jiakun acusó a Lai Ching-te de promover la “falacia separatista” (Reuters)

El evento de presentación del T-Dome coincidió con la conmemoración del levantamiento de 1911, que precedió la fundación de la República de China.

En ese marco, Lai subrayó la importancia de evitar la repetición de tragedias históricas y abogó por la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico.

(Con información de Reuters y AP)