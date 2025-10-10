Acuerdo entre Israel y Hamas: esto es lo que ocurrirá en los próximos días

Palestinos corren hacia los paracaídas que transportan paquetes de ayuda, en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza el 18 de agosto de 2025. (REUTERS/Ramadan Abed/ARCHIVO)

El Gabinete de Israel aprobó el borrador de un acuerdo para intercambiar los rehenes retenidos por Hamas por prisioneros palestinos, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu la madrugada del viernes.

Esta decisión constituye un paso clave para implementar el alto el fuego y el intercambio de rehenes, negociado por el presidente estadounidense Donald Trump, y representa la primera fase de su plan de paz para Gaza.

La firma del acuerdo ha puesto en marcha varias medidas que se ejecutarán en los próximos días. En primer lugar, tras la aprobación formal por parte del gabinete, se espera que entre en vigor un alto el fuego en Gaza. Medios israelíes señalaron que podría aplicarse de inmediato, aunque un portavoz de la oficina del primer ministro afirmó que comenzaría en 24 horas.

En segundo lugar, el ejército israelí se retirará a una línea que le permitirá controlar aproximadamente el 53% de la Franja de Gaza, según indicó un portavoz. De acuerdo con un mapa distribuido por la Casa Blanca, esta será la primera de tres etapas de la retirada israelí.

La tercera medida incluye el intercambio de rehenes y cuerpos. Comenzará una cuenta regresiva de 72 horas, durante la cual Hamas deberá liberar a los 20 rehenes que se cree que aún están vivos. Posteriormente, se procederá a la devolución de los 28 rehenes fallecidos, aunque no se precisó el tiempo que podría tardar el proceso.

Israel, a su vez, liberará a 250 presos palestinos que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes y a 1.700 detenidos de Gaza, según informó una fuente palestina a la BBC. Además, se devolverán los cuerpos de 15 gazatíes a cambio de los restos de cada rehén israelí, según lo previsto en el plan de Trump.

Por último, cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzarán a ingresar en Gaza, donde expertos respaldados por la ONU confirmaron una hambruna en agosto. Estas acciones buscan garantizar asistencia a la población civil mientras se implementan la retirada parcial de tropas y el alto el fuego.

En primer lugar, tras la aprobación formal por parte del gabinete, se espera que entre en vigor un alto el fuego en Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

El comunicado oficial del Gobierno de Israel se centró en la liberación de rehenes y no detalló otros aspectos del plan de Trump para poner fin a la guerra. Sin embargo, la primera fase del acuerdo establece un marco para la estabilidad en la Franja de Gaza y sienta las bases para futuras medidas de seguridad, cooperación y asistencia humanitaria.

Trump adelantó que la segunda fase del acuerdo incluirá “un desarme”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que la segunda fase del acuerdo sobre Gaza contemplará un desarme, en un contexto en el que Israel insiste en que el grupo terrorista palestino Hamas entregue sus armas.

“No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la fase dos. Pero... habrá un desarme”, expresó Trump ante reporteros durante una reunión de su gabinete, destacando que también se prevén retiradas de las fuerzas israelíes.

Trump adelantó que la segunda fase del acuerdo incluirá “un desarme” (REUTERS)

El mandatario republicano consideró que ningún otro presidente estadounidense ha tenido relaciones internacionales como las que cultivó durante su mandato y aseguró que esas conexiones permitieron concretar el acuerdo entre Israel y Hamas. “Nunca he visto nada igual, pero de verdad hay paz en Oriente Próximo”, afirmó.

Trump también anunció su intención de viajar a Israel tras una visita pendiente a Egipto, donde aún debe participar en una firma vinculada al proceso. Además, pronosticó que Gaza será reconstruida: “Hay una enorme riqueza en esa parte del mundo y vamos a ver a grandes países dando un paso al frente y poniendo mucho dinero y ocupándose de las cosas”.