Mundo

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso encabezó una delegación para participar en la conmemoración del 80º aniversario del Partido del Trabajo de Corea, en un contexto de acercamiento político, militar y diplomático entre Moscú y el régimen de Kim Jong-un

Guardar
Dmitri Medvedev viajó a Corea del Norte para un acto oficial del régimen de Kim Jong-un

El ex presidente ruso Dmitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, llegó la noche del miércoles a Corea del Norte encabezando una delegación invitada por el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC), según registros oficiales reproducidos por medios internacionales.

"Hemos llegado para el 80º aniversario del Partido del Trabajo de Corea. El tiempo pasa. Los amigos permanecen unidos. Los enemigos tiemblan“, anunció Medvedev a través de su cuenta en la red social X tras ser recibido en el aeropuerto internacional de Pyonyang por el viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano, Im Chong-il.

La delegación rusa tomará parte en los actos conmemorativos organizados por las autoridades norcoreanas. Imágenes difundidas de la llegada de Medvedev muestran el recibimiento protocolar y la presencia de funcionarios de alto rango en el aeropuerto de la capital norcoreana.

El contexto de la visita coincide con una fase de intensificación de los vínculos entre Moscú y Pyongyang.

En Moscú, una exposición bajo el título País de un gran pueblo, instalada en el Museo de Artes Decorativas hasta el 10 de octubre, ilustra el afianzamiento de la cooperación bilateral en todas sus dimensiones con murales que aluden explícitamente al papel de Corea del Norte en el conflicto en Ucrania, con escenas que plasman enfrentamientos y símbolos militares. Ambos gobiernos han confirmado la participación de personal norcoreano en los enfrentamientos ocurridos en la región fronteriza rusa de Kursk, área disputada entre Rusia y Ucrania.

La narrativa de la exposición exhibe un discurso basado en el realismo socialista, dominante en tiempos de la Unión Soviética, con representaciones directas y sin abstracciones. En palabras de un guía ruso durante el recorrido, se destaca el simbolismo de las imágenes, incluida una fotografía del dictador Kim Jong-un estrechando la mano de Vladimir Putin, reflejando el clima actual de cooperación.

Una enorme fotografía del presidente
Una enorme fotografía del presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un reunidos en Pyongyang el 19 de junio de 2024 se exhibe durante una exposición de arte norcoreano en Moscú el 2 de octubre de 2025 (Foto de Alexander NEMENOV / AFP)

Más allá de lo militar, la relación estratégico-política incorpora ámbitos diplomáticos y económicos. El propio Putin y Kim Jong-un han aparecido juntos en un desfile militar celebrado en Beijing, invitados por el presidente chino Xi Jinping para conmemorar el ochenta aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, fortaleciendo la proyección de un eje trilateral. Y en los últimos meses crecieron los intercambios entre Moscú y Pyongyang mediante la apertura de vuelos regulares y el flujo de delegaciones diplomáticas y técnicas.

Por otra parte, en declaraciones divulgadas por la agencia oficial norcoreana KCNA, Kim Jong-un anunció el domingo que el país planea adoptar nuevas medidas militares ante la presencia avanzada de tropas estadounidenses en la península coreana. Kim explicó que se han destinado recursos estratégicos a la defensa y que se han fijado “objetivos ambiciosos” para el desarrollo continuado de la industria militar. También afirmó que su gobierno ha intensificado el interés estratégico en la región debido a la creciente actividad estadounidense en Corea del Sur, acompañado de la asignación de “activos especiales” para reaccionar ante potenciales amenazas.

A pesar de no especificar detalles sobre la naturaleza de estas nuevas acciones militares, Kim advirtió que los adversarios de Corea del Norte “deberían estar preocupados por el deterioro” del entorno de seguridad regional. Funcionarios surcoreanos, citados por AFP, indicaron que Pyongyang ha proporcionado municiones y apoyo logístico a Moscú, aunque el Kremlin no ha confirmado oficialmente el contenido de esa colaboración.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

RusiaCorea del Norteúltimas noticias américaDmitri MedvedvKim Jong-unChinaUcraniaVladimir Putin

Últimas Noticias

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

Escasez de divisas, racionamiento de combustibles y proyectos industriales inconclusos marcan el cierre de gestión del presidente

A días del balotaje, Bolivia

Las familias de los rehenes en Gaza recibieron el acuerdo con “emoción” y “preocupación”

La mediación internacional concretó un avance diplomático que incluye la intervención directa de Estados Unidos y Egipto, con un compromiso oficial para restablecer el contacto entre personas desaparecidas y sus allegados

Las familias de los rehenes

Netanyahu convocó al gabinete para aprobar el acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros con Hamas

El primer ministro celebró “un gran día para Israel” y agradeció a Trump por su “compromiso” tras alcanzar la primera fase del plan para finalizar la guerra en Gaza

Netanyahu convocó al gabinete para

Hamas confirmó el acuerdo y elogió el rol de los mediadores EEUU, Qatar y Egipto

El grupo terrorista emitió un comunicado en el que aseguró que el pacto “prevé el fin de la guerra en Gaza, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros”

Hamas confirmó el acuerdo y

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

Se trata de la primera fase del plan presentado por el presidente estadounidense que contempla el regreso a casa de los 47 secuestrados por los terroristas y la liberación de una lista de palestinos encarcelados en territorio israelí

Donald Trump anunció que Israel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Daniel Quintero retiró valla digital

Daniel Quintero retiró valla digital revictimizante para la comunidad gay, que usó para atacar a Abelardo de la Espriella: “Pido disculpas”

Miguel Polo Polo desafió a la justicia frente a sus citaciones en la Corte: “No permitiremos que arrodillen a Colombia”

Tren Interurbano México - Toluca: qué falta para que la obra pueda operar hasta Observatorio en diciembre

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

El alimento que ayuda a prevenir los picos de glucosa si los comes antes de ingerir cosas dulces

INFOBAE AMÉRICA
A días del balotaje, Bolivia

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

UNICEF cifra en 680.000 los niños forzados a huir por la "violencia sin control" en lo que va de año en Haití

Las familias de los rehenes en Gaza recibieron el acuerdo con “emoción” y “preocupación”

Marcos Llorente: "Soy igual de feliz viniendo a la selección que sin venir"

La industria uruguaya está estancada: su núcleo duro creció apenas 0,7% en 15 años

ENTRETENIMIENTO

Megadeth anuncia su gira final

Megadeth anuncia su gira final con Sudamérica como escenario especial y desata una ola de nostalgia entre los fans

¿Renace Guns N’ Roses? Slash y Richard Fortus brindaron detalles de la nueva etapa de la mítica banda tras años de conflictos

“Me siento avergonzado de mi actuación”: la inesperada confesión de Gary Oldman sobre su rol en Harry Potter

Gene Simmons, miembro fundador de KISS, fue hospitalizado de emergencia tras un accidente de auto

La ‘monstruosa’ transformación de Jacob Elordi en ‘Frankenstein’: 10 horas de maquilaje, 42 prostéticos y una gran dosis de paciencia